Tini Stoessel pasó por Pampita Online y Ardohain no se guardó ninguna pregunta: la cantante habló sobre su presente sentimental, los proyectos en común con Sebastián Yatra y mucho más

21 de julio de 2020 • 10:12

En pleno lanzamiento del nuevo tema de Tini Stoessel, la cantante pasó por el programa de Pampita Ardohain para hablar de los próximos pasos en su carrera. Según anunció la joven cantante y actriz en los últimos días, a fin de año tiene planeado trabajar con su ex, Sebastián Yatra. Sin filtro, la conductora de Pampita online se mostró muy curiosa por saber cómo se prepara Tini para la experiencia.

Primero, la modelo y conductora indagó sobre la presencia de su exnovio en el documental de la cantante. "Hubo una versión del documental con Yatra y después hubo otra versión que se hizo a último momento", comentó Ardohain para dar pie a que la artista se extienda sobre el tema.

"La veníamos trabajando hace bastante", aclaró Tini sobre la película. La cantante contó que hubo una versión del documental para Europa y otra para Latinoamérica y, en medio de las grabaciones, se separó del colombiano. "Dejemos la parte profesional, porque la personal ya hoy es como extraño", pidió Stoessel a la producción del film. "¡Pero hay un saludito nada más en todo el documental!", bromeó Pampita sobre la participación de Yatra.

Stoessel, por su lado, explicó: "Pero pensá que antes de eso estaba el beso, la cosa. Intentamos cuidar un poco eso, porque aparte es también raro sacar el documental cuando acabamos de decir que cortamos y estar besándonos", explicó. "Iba a ser un poco extraño. Pero también en el de Europa hay muchos momentos que vivimos juntos y que obviamente también van a estar. Forma parte de mi pasado, de mi carrera musical y profesional, y también fue un crecimiento hermoso que yo tuve. Entonces yo recuerdo con mucha alegría todo lo que vivimos", añadió.

Tini Stoessel y Sebastian Yatra se separaron en medio de la cuarentena, pero continúan con la idea de trabajar juntos a fin de año Fuente: Archivo - Crédito: Gtres

Además, la intérprete de "Ella dice" contó que tampoco borró las fotos de su exnovio de sus redes. "Yo no suelo borrar las fotos ni los recuerdos, y después están todos esos momentos profesionales y personales que vivimos juntos y que forman parte de mi historia y tampoco se van a borrar", se explayó.

El presente sentimental de Tini Stoessel

En comunicación con el programa a través de una videollamada, Tini también recibió una pregunta muy íntima de parte de Barby Franco. "¿Cómo está tu corazón hoy?", le consultó la panelista. "Estoy bien, estoy feliz por todo lo que está pasando en mi vida profesional. Feliz, porque dentro de todo el contexto, es extraño relanzar música y no estar en el piso con ustedes", señaló la artista.

"Es bastante distinto a lo que estamos acostumbrados, entonces puede pasar cualquier cosa, pero terminó superando cualquier tipo de expectativa lanzar música justo en estos momentos. Pero creo que la música es una buena compañera para mí en cualquier momento de la vida. Y por eso me parecía compartir música", agregó, en referencia a sus novedades laborales.

"Y en lo personal", continuó Tini, "como ya saben, siento que no hay mucho más para aclarar y decir: que estoy contenta con mi familia, nos llevamos muy bien entre todos, obvio que estuvieron conmigo en todo momento, y eso me hizo muy bien".

El proyecto de Tini Stoessel con su ex, Sebastián Yatra

Luego, Pampita quiso saber más sobre el proyecto que Tini tiene en común con Yatra. Es que antes de que comenzara la pandemia, cuando todavía estaban juntos, la idea era que ambos participen de una ficción colombiana. "¿Pensaste en algún momento en bajarte de ese proyecto?", indagó Pampita.

"Fue algo charlado en su momento, de decir 'ya está firmado el contrato y nosotros dos siempre tuvimos una linda relación profesional'", explicó Stoessel, y añadió que, tanto ella como Yatra, se propusieron dejar pasar un tiempo y reencontrarse como colegas dentro de unos meses. "La idea sigue en pie, obvio que todo puede cambiar porque no solo depende de nosotros, sino también de todo lo que está pasando, pero por ahora sigue en pie", agregó.

Tini Stoessel contó que la idea de reencontrarse como colegas con Sebastián Yatra sigue en pie

Sobre la posibilidad de que en la ficción hubiera escenas de amor, Pampita preguntó: "Es una persona que quisiste mucho. ¿Cómo te imaginás trabajando con él?". "No lo sé y no lo estoy pensando tanto", dijo la cantante y actriz. "Voy a ver el día que pase, cómo lo manejaremos. Los dos somos muy profesionales y no tengo dudas, nos tomamos muy en serio las cosas. Así que sé que en eso va a ser súper llevadero. Y después, en lo personal, es algo personal y supongo que también lo viviremos entre los dos. Pero yo creo que va a estar todo bien".