Ricardo Montaner recibió un atrevido piropo en La Voz Argentina y su hijo fue tajante: “Es un hombre casado”

Ricardo Montaner es una de las grandes caras del género musical romántico. Tras años de carrera y autor de grandes hits como “Bésame” y “Tan enamorados”, se ubica firme en el podio de los cantantes más queridos por el público. Por eso, su presencia en La Voz Argentina (Telefe) logra impresionar a más de un fanático y, durante la edición del jueves, fue el foco de una catarata de inesperados piropos.

Ricardo Montaner recibió un atrevido piropo en La Voz Argentina

Iniciado en la industria de la música a finales de la década de los setenta, Ricardo Montaner se mantiene firme entre los artistas más destacados de la cultura latina. No solo son éxitos las canciones que estrena hoy en día, sino que muchos de sus temas ya son considerados clásicos para los millones de oyentes de habla hispana.

En su caso, la fama vino acompañada del inagotable cariño de la gente y esto queda claro noche tras noche en La Voz Argentina ya que, cada vez que se da la vuelta y queda enfrentado a quienes están en plena audición a ciegas, es evidente la impresión que genera. La velada del jueves no fue la excepción y, apenas inició el programa, recibió una picante declaración de parte de una fan.

Maira interpretó una canción de Cristian Castro en su audición para La Voz Argentina captura de video

Maira Rossetto, oriunda de Campo Quijano, viajó desde la provincia de Salta hasta la Capital Autónoma de Buenos Aires para subirse al escenario del aclamado reality musical y así poder demostrar sus habilidades musicales. “Sueño con entregarle mi música, lo que siento y me sale del corazón, a todo el mundo”, expresó durante su presentación previa a la audición.

Pero, a su vez, había otro deseo que anhelaba cumplir. Con una enorme sonrisa y los ojos brillantes, dijo: “Sueño con conocerlo a Ricardo Montaner. Es uno de mis sueños más grandes”. Sin embargo, admitió que, en el caso de que se dieran vuelta todos, elegiría ir al equipo de Soledad Pastorutti.

La participante de La Voz Argentina soñaba con conocer a Ricardo Montaner captura de video

Finalmente llegó el tan ansiado como temido momento y, alumbrada por las potentes luces, entonó “Si me ves llorar por tí” de Cristian Castro, otra aclamada figura de la música latina. Aunque dejó todo sobre el escenario, no logró conquistar a ninguno de los coaches y las sillas no se dieron vuelta durante su presentación.

A pesar de la decepción de no haber quedado en el programa, la tristeza se disipó en cuanto quedó enfrentada con su ídolo. Con la boca abierta y las manos apretadas contra la panza, exclamó: “No lo puedo creer, qué lindos”. Sobrepasada por lo que veían sus ojos, no logró contestar las preguntas que le hicieron los otros artistas y, cuando Ricky Montaner se vio obligado a repetir dos veces la misma frase, ella terminó por revelar el motivo de su distracción. “Perdón, no lo puedo dejar de mirar a tu papá”, disparó, entre risas que mezclaban la emoción con el asombro.

Ricky Montaner le hizo una divertida advertencia captura de video

Entre aplausos y silbidos, Ricky le advirtió: “Ey, es un hombre casado”. Conmovido, el artista argentino-venezolano abandonó su sillón y caminó hacia ella, para así poder hablar más de cerca.

Luego de darse un estrecho abrazo y de sus repetidos “te amo”, le agradeció profundamente. A modo de despedida, Montaner le manifestó: “Gracias por venir hasta aquí. Lamento mucho no haberme dado la vuelta, más ahora. Cantas entonado, muy dulce y bonito”. De esta manera, Maira pudo tachar uno de sus grandes sueños de la lista y, tras expresar dicha felicidad, se retiró.