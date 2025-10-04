Paul ‘Bonehead’ Arthurs, guitarrista de Oasis, abandona la banda tras anunciar que tiene cáncer

En plena gira Live ‘25 de Oasis, una noticia dejó devastados a los hermanos Liam y Noel Gallagher y a los fanáticos de la banda británica. En las últimas horas, el guitarrista Paul ‘Bonehead’ Arthurs anunció que tiene cáncer de próstata y que se ausentará un tiempo de los escenarios para enfocarse en su recuperación.

En plena gira Live ‘25 de Oasis, una noticia dejó devastados a los hermanos Liam y Noel Gallagher AFP STRINGER - AFP

“Este año me diagnosticaron cáncer de próstata. La buena noticia es que estoy respondiendo muy bien al tratamiento, lo que significó que pudiera ser parte de esta gira increíble”, comenzó en el comunicado que publicó en su cuenta de Instagram, en la que acumula 288.000 seguidores.

Arthurs padece cáncer de próstata (Foto: Instagram/@boneheadspage)

Y anunció: “Ahora voy a tener que tomarme un descanso planificado para la próxima fase de mi curación, por lo que me perderé los conciertos en Seúl, Tokio, Melbourne y Sídney. Estoy muy triste por perderme estos shows, pero me siento bien y estaré de regreso listo para partir a tiempo para Sudamérica”.

Arthurs publicó un comunicado en Instagram para anunciar que tiene cáncer de próstata (Foto: Captura Instagram/@boneheadspage)

De este modo, el músico dejó en claro que Oasis seguirá con su gira tal como venía y que ninguna fecha se modificará. “Que se diviertan si van este mes, y los veré de vuelta con la banda en el escenario en noviembre”, completó.

Una vez dada a conocer la noticia, desde el perfil oficial de la banda inglesa replicaron la publicación de Arthurs y le enviaron un sentido mensaje a con quien tocan desde 1991: “Te deseamos lo mejor con tu tratamiento. Lo veremos de vuelta en el escenario en Sudamérica”.

Además de los miles de likes, la publicación del guitarrista no tardó en recibir cientos de comentarios de sus admiradores, quienes quisieron enviarle apoyo en este difícil momento. “¡Todo lo mejor amigo! Tu contribución a la gira hasta ahora fue estelar"; “Curate hermano Bonehead! La salud es verdadera riqueza. Cuídate. Tú y los chicos estuvieron genial en Rutherford, NJ (North America). Me alegro de que estuvieras allí” y “Deseándote lo mejor con tu tratamiento, todos estamos contigo”, fueron solo algunos de ellos.

Desde el perfil oficial de la banda, le enviaron un sentido mensaje al guitarrista (Foto: Captura Instagram/@oasis)

Hasta el momento, no se sabe quién será la persona que ocupe temporalmente el lugar de Paul.

Cabe recordar que la gira comenzó el viernes 4 de julio en la ciudad de Cardiff, Gales, Reino Unido. Este primer concierto marcó el fin de una pausa de dieciséis años sin que los hermanos Liam y Noel Gallagher compartieran un escenario, tras su abrupta separación en 2009.

El tramo final de la gira incluye a la región de Sudamérica, donde, a diferencia de lo que indicó Paul Arthurs, el grupo tiene previstas sus últimas funciones. A raíz de esto es que Oasis Live ’25 terminará el domingo 23 de noviembre con un concierto en el Estadio Morumbi, en São Paulo, Brasil.

Mientras que antes se presentarán en Buenos Aires en el Estadio River Plate, con funciones confirmadas para el 15 y el 16 de noviembre; y Santiago de Chile, en el Estadio Nacional, con un show pautado para el 19 de noviembre.

El regreso de la banda generó una demanda de entradas tan alta que obligó a agregar múltiples fechas en casi todas las ciudades que anunciaron, incluso Argentina, donde las localidades para la primera función se agotaron en cuestión de horas.