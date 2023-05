escuchar

En el marco de una reestructuración en la programación de eltrece, la cual consistió en la cancelación de ciclos, el cambio de horario de otros y los esperados regresos de ciertas figuras -como es el caso de Darío Barassi, quien vuelve al canal, esta vez al frente de un nuevo formato titulado Ahora Caigo-, trascendieron rumores de un conflicto que estaría creciendo detrás de cámaras.

Carina Zampini rompió el silencio y se refirió a su supuesto conflicto con Paula Chaves: “No la conozco”

Y es que, de las múltiples modificaciones en la grilla que se dieron a conocer, la que más llamó la atención fue la convocatoria de Paula Chaves para la conducción Pasaplatos Famosos, cuando la versión original del concurso de cocina siempre fue trabajo de Carina Zampini quien, en las últimas horas, rompió el silencio y se refirió al tema por primera vez.

Con once celebridades dispuestas a poner a prueba sus habilidades en la cocina y una duración confirmada de apenas dos semanas, Pasaplatos Famosos llegó a la pantalla chica el lunes 22 de mayo por la tarde. De acuerdo a los números de rating y al buen desempeño del ciclo en medio de un contexto en donde eltrece está en búsqueda de un nuevo hit para poder competir contra Telefe, apenas un día después de su debut trascendió que estarían en vistas de sumar una nueva temporada.

Esto no hizo más que ahondar los rumores de rivalidad entre Paula Chaves -conductora del ciclo con celebridades- y Carina Zampini, quien está al frente del formato tradicional del concurso y quien, según habían revelado en LAM (América), rechazó la oferta porque “dijo que lo tenía que pensar, sobre hacer el programa de famosos”.

En medio de este contexto de versiones cruzadas, la exconductora de Morfi, todos a la mesa (Telefe) dio una nota para el magazine conducido por Ángel de Brito durante la que zanjó cualquier teoría sobre un posible conflicto con la esposa de Pedro Alfonso.

Carina Zampini está al frente del formato original de Pasaplatos

“Nada más lejos de las cosas que ustedes dijeron”, disparó y aclaró: “El especial salió por un deseo del canal, por supuesto me acercaron la propuesta para que yo lo haga. Me ofrecieron”.

Sobre por qué decidió rechazar la oferta de ponerse al frente del programa que convocó a figuras como Silvina Escudero y Aníbal Pachano, explicó: “Para mi iba a ser mucha carga horaria en un momento donde yo no quería perder la energía del otro programa. Dijeron por ahí que a mi no me gusta estar con famosos y no es así. Me divierte, suma un montón”.

Paula Chaves volvió a la televisión de la mano de Pasaplatos Famosos eltrece

En cuanto a su supuesto enojo con Chaves, dijo: “Escuché que estaba enojada con Paula, cómo voy a estar enojada si no la conozco. No la conozco personalmente, todavía no nos cruzamos. Saben que yo no soy muy de eventos y no nos conocemos personalmente. Sí hablamos por WhatsApp”.

Y manifestó: “Le dije ‘quedate tranquila que se están diciendo cosas que claramente no son ciertas, quiero que te quedes tranquila’. Quería que ella pueda disfrutar plenamente del trabajo. No está bueno que se diga algo que no es y quería que ella lo supiera”.

Asimismo, aseguró: “Ella amorosa, me agradeció haber dado el primer paso. Y le dije que cuando me enteré que iba a ser ella me puse re contenta. Es una mina re querida por el público, súper querida en el medio y además es una gran conductora”. De esta manera, zanjó de manera definitiva esta creciente enemistad mediática que, de acuerdo a sus palabras, nunca existió.

LA NACION