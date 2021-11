“Pedirle plata a un amigo”: la insólita propuesta dicha en C5N ante la prohibición de comprar pasajes en cuotas

Luego de la medida del Gobierno nacional de prohibir la venta de pasajes, alojamiento o servicios en el exterior en cuotas sin interés con tarjeta de crédito, en C5N debatieron sobre el tema y lanzaron una insólita propuesta. Durante el programa Nos vemos, que conduce Daniela Ballester, salió a relucir el tema de la medida restrictiva que sacó el Banco Central este jueves por la tarde y dijeron que la gente puede pedir “prestado a un amigo” para comprar los pasajes.

“Ahí tenés la otra opción: lo que tenés acá es que vos podés seguir pagando el viaje en cuotas pagando el interés correspondiente. Sin meterte en el lío de acumular pagos mínimos”, dijo la periodista mientras explicaba “el otro lado” de la compra de pasajes para viajar al exterior.

En ese sentido, el economista Juan Alberto Enrique lanzó una “alternativa”, desde su punto de vista, para las personas que están interesadas en adquirir pasajes, pero que no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo sin tener las cuotas libres de interés. “Podés conseguir un crédito”, propuso. Además, sus compañeros aclararon que las cuotas se toman en cuenta “solamente si sacás un crédito”, ya que no existe más la opción de pagar los viajes en cuotas.

“Te puede prestar un amigo. Acá te sacan el término de pasar el tarjetazo y que no sea tan fácil. Es un tema de incentivo. Que no tengas que decir: a ver cuánto es y pasar [la tarjeta]”, lanzó Enrique, que intentaba brindar “soluciones” a la decisión del Gobierno.

También contó que la medida, de acuerdo a sus fuentes del sector del turismo, tiene que ver con las plataformas digitales. “(Me dicen que) Ni siquiera es para nosotros que trabajamos en la Argentina, porque los que trabajamos en la Argentina vamos a ir a hablar con el banco, vamos a conseguir el crédito y vamos a pagar en cuotas con una tasa razonable”, justificó y amplió: “Esto es para los sitios que están haciendo el tema de la judicialización”.

El anuncio oficial

La medida fue difundida a través de la Comunicación 7407 de la entidad que conduce Miguel Pesce. Establece que los bancos y las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito desde hoy no podrán financiar en cuotas las compras de pasajes hacia otros países y de servicios turísticos en el exterior efectuadas a través de los plásticos.

“Establecer, con vigencia a partir del 26.11.21, que las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes -personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior, y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador de servicio o indirecta, a través de agencias de viajes y/o turismo web u otros intermediarios”, indica el documento oficial.