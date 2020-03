Penélope Cruz y Winona Ryder defienden a Johnny Depp en su caso contra Amber Heard Crédito: Archivo

En marzo del 2019, Johnny Deep presentó una demanda por difamación contra su ex , Amber Heard , después de que ella escribiera un artículo para el diario Washington Post hablando sobre las consecuencias que le trajo el haber sufrido violencia de género y haber hecho pública su realidad. Entre las pruebas presentadas por el actor, se encontraban dos cartas escritas por Penélope Cruz y Winona Ryder , que salieron a la luz en los últimos días.

"Estoy al tanto de las declaraciones de violencia que hizo públicas en los últimos años la ex esposa de Johnny Depp, Amber Heard", decía el documento escrito por Ryder, quien mantuvo una relación de cuatro años con el actor. "No quiero llamar a nadie mentiroso, pero basándome en mi experiencia con Johnny, es imposible creer que tantas cosas horribles sean verdad. Estos dichos me molestan extremadamente, ya que lo conozco mucho".

En sus declaraciones, Cruz asegura que nunca vio ningún comportamiento agresivo en Depp, a quien conoce desde los 19 años. "Pasaron muchos años desde que lo conocí, y no solo hice con él tres películas, sino que ha sido siempre un gran amigo. Siempre me impresionó su amabilidad, su mente brillante, su talento y, en particular, su peculiar sentido del humor", escribió la española en los documentos que difundió el sitio The Blast .

"Lo he visto en muchas situaciones, y él es siempre muy amable con todos los que lo rodean. Es una de las personas más generosas que conozco", continua Cruz. "Durante los primeros seis meses de mi primer embarazo, pasé cada día en compañía de él mientras filmábamos Piratas del Caribe. Mi esposo y yo jamás olvidaremos la dulzura, protección y amabilidad que demostró conmigo durante cada día de este proceso. Lo quiero mucho y me siento muy afortunada de contar con alguien tan especial en nuestras vidas".

Johnny Depp y su exesposa, Amber Heard Crédito: AFP - Crédito: Jason Merritt

Heard y Depp se separaron en 2016 , y la actriz lo denunció por violencia de género , además de interponer una orden de alejamiento por las supuestas agresiones físicas que sufrió por parte de Depp. "Me pegó una cachetada muy fuerte, me agarró del pelo y me arrastró desde una escalera hacia una oficina, luego del living a la cocina y de la habitación a la suite para invitados", declaró Heard.

En mayo de 2019, Depp le reclamó a su exposa una compensación de 50 millones de dólares , y aseveró que fue él quien recibió tratos abusivos y agresiones durante la relación, y de hecho mostró imágenes de su rostro golpeado, al igual que ella.

A principios de febrero, el portal The Daily Mail dio a conocer un audio exclusivo en el que Amber reconoce haberse comportado de manera violenta hacia su exmarido . "No sé cuál fue el movimiento de mi mano, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, solo te estaba pegando", admite la actriz en el audio. "No puedo prometerte que no voy a reaccionar físicamente en otra oportunidad. Dios, a veces me enojo tanto que pierdo la razón. Lamento no haberte golpeado en toda la cara con una bofetada adecuada, pero te estaba dando un puñetazo".