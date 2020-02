Se filtraron audios en los que la actriz admite haber sido físicamente violenta contra su exmarido

En las últimas horas, el portal The Daily Mail dio a conocer un audio exclusivo en el que Amber Heard reconoce haberse comportado de manera violenta hacia su exmarido, Johnny Depp.

La actriz de Aquaman habla sobre su conducta en una grabación de 2015, cuando tanto ella como Depp hacían sesiones de terapia hablando sobre sus problemas personales, que quedaron registradas en el celular de Heard. "No sé cuál fue el movimiento de mi mano, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, solo te estaba pegando", admite la actriz en el audio.

"No puedo prometerte que no voy a reaccionar físicamente en otra oportunidad. Dios, a veces me enojo tanto que pierdo la razón. Lamento no haberte golpeado en toda la cara con una bofetada adecuada, pero te estaba dando un puñetazo. Bebé, no estás golpeado", se la escucha decir a Heard. En otro momento de la conversación Depp le transmite su preocupación por el vínculo que mantenían. "Nena, te lo dije una vez, tengo mucho miedo de que seamos una escena del crimen ahora mismo (...) no puede haber violencia, deberíamos separarnos si la hay", expresa, al tiempo que deja entrever que la relación que tenían era abusiva, pero sin entrar en detalles respecto a sus acciones.

Amber Heard y Johnny Depp se separaron en 2016, y la actriz lo denunció por violencia de género, además de interponer una orden de alejamiento por las supuestas agresiones físicas que sufrió por parte de Depp. "Me pegó una cachetada muy fuerte, me agarró del pelo y me arrastró desde una escalera hacia una oficina, luego del living a la cocina y de la habitación a la suite para invitados", declaró Heard. Posteriormente, sin nombrarlo, lo acusó de actitudes violentas en un artículo publicado en The Washington Post, al que el actor respondió con una demanda por difamación.

En mayo de 2019, Depp le reclamó a su exposa una compensación de 50 millones de dólares, y aseveró que fue él quien recibió tratos abusivos y agresiones durante la relación, y de hecho mostró imágenes de su rostro golpeado, al igual que ella.

El actor de Piratas del Caribe declaró que la actriz actuaba en ocasiones de forma violenta a causa de supuestas adicciones. "Ella fue la perpetradora y yo la víctima. Mientras combinaba las anfetaminas recetadas y las drogas no recetadas con alcohol, la señora Heard cometió innumerables actos de violencia doméstica en mi contra, que en algunos casos me causaron daños corporales graves, a menudo en presencia de un testigo externo", declaraba.

"Me golpeaba, me daba puñetazos y patadas. Me lanzaba con frecuencia objetos contra mi cuerpo y mi cabeza, como botellas pesadas, latas de gaseosas, velas encendidas, controles remotos de televisores y disolventes de pintura. [En una ocasión] se volvió loca y comenzó a tirar botellas". Asimismo, reveló que eso sucedió cuando él le pidió firmar un acuerdo nupcial después de haberse casado, en 2015: "Tuve que someterme a tres cirugías para reconstruir mi dedo. Temí perder el dedo, el brazo y la vida", añadía el actor por entonces.

La defensa de Heard negó las acusaciones y emitió un contundente comunicado al respecto. "Son cada vez más claros los intentos desesperados de Depp y sus asesores para revivir su carrera iniciando un litigio sin fundamento contra tantas personas que una vez estuvieron cerca de él".

Si bien no se ha confirmado, se cree que el audio filtrado -que es un extracto de una conversación de una hora- forma parte de la evidencia presentada por el actor en su contrademanday, según The Daily Mail, es solo el primero de muchos.