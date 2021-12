A corazón abierto, Iliana Calabró contó cuánto le afectó el reencuentro con Antonello Grandolfo

Luego de debutar en Carlos Paz a sala llena, Iliana Calabró recordó su paso por Los ángeles de la mañana como panelista, habló de su reencuentro con Antonello Grandolfo, “El Tano” y explicó por qué decidió mantenerse en silencio respecto a la condena de Fabián Rossi por lavado de dinero.

“Conocí otro mundo de tu mano Ángel (de Brito), fue mi primera vez como panelista”, comentó la actriz desde Villa Carlos Paz antes de que termine el ciclo. Tras asegurar que fue una labor que le costó mucho, reveló quién fue la persona que más la ayudó a la hora de encarar esta tarea. “Pensé que con mi actriz iba a poder manejarlo pero fue muy difícil. Mi hermana me ayudó (Marina Calabró). Ella fue la asesora pirincha”, bromeó.

La actriz le dedicó luego unas palabras a De Brito: “Nunca me presionaste para nada, siempre nos diste la posibilidad a cada una de aportar información desde nuestra impronta. Sentí una contención de equipo hermosa y disfruté de los asados en la casa de Mariana (Brey). Se extraña. Fue hermoso y tengo los más lindos recuerdos, aunque fue un rol que me costó. Mirá que llevo años transitando el medio”, indicó.

Minutos después, el conductor le preguntó por su reencuentro con “El Tano”. “Vino de visita pero lo vi un solo día. Fue un desayuno, compartimos dos medialunas nada más. No me hizo bien el encuentro. No quise ir a cenar con él porque pensé: ‘¿Qué vamos a jugar a que no pasó nada y está todo bien?’. No me agarró en un buen momento y me movilizó cosas pasadas que no fue justamente lo lindo que viví con él”, expresó a corazón abierto.

Respecto a su año, Calabró advierte que fue una etapa complicada. “Fue un año en que el trabajo fue muy balsámico. Me refugié en el programa (El buen plan, por NET). Mi mamá se contagio de Covid en medio de todo esto. Fue mucho miedo, pero gracias a Dios ‘La Coca’ es de fierro. Ahora viene a pasar su cumpleaños acá a la Villa. Este año acepto expeditivamente, cosa que no pensé”, contó entre risas.

Otros tiempos: Iliana Calabró y Antonello Grandolfo, cuando aun eran pareja Instagram

Lo cierto es que Iliana viene atravesando momentos personales muy difíciles, la condena de Fabián Rossi, el padre de sus hijos, marcó uno de ellos. Como nunca se refirió públicamente al hecho, la actriz explicó por qué tomó esa decisión: “Porque me parece que es respetuoso para mis hijos, fundamentalmente. Prefiero no expedirme sobre eso, para mí es una etapa cerrada. No quiero hacer nada que nos traiga dolor a mi familia, sobre todo a mis chiquitos. Me reservo el derecho de guardarme la opinión sobre el tema”, expresó.

Respecto a sus hijos, la reina del tiramisú contó que no pasará Año Nuevo con ellos porque están trabajando en el exterior. “A Nico hace tres años que no lo veo. Cuando arrancó todo esto de la pandemia estaba en Italia, después se fue a trabajar a Brasil, a la tierra de su mujer y ahí quedó. En el caso de Stéfano, el está en Estados Unidos dando clases de esquí”, reveló orgullosa.