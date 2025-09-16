Abrazos al sol: las fotos de Nicki Nicole y Lamine Yamal disfrutando de su tórrido romance en Barcelona

Desde que confirmaron su relación, Lamine Yamal y Nicki Nicole ya no esconden su amor. Pese a que no se muestran con frecuencia, durante el tiempo que compartieron juntos en Barcelona disfrutaron de salidas y también de momentos de intimidad.

Si bien Nicki Nicole ahora se encuentra en Buenos Aires -viajó para sumarse temporalmente al reality La Voz Argentina en reemplazo de Lali Espósito-, salieron a luz nuevas postales que los paparazzi captaron de la pareja la semana pasada, durante una romántica jornada al sol.

Nicki Nicole y Lamine Yamal fueron captados por los flashes compartiendo un tierno momento de relax en una terraza en Barcelona Gustavo Rodriguez-Emilio Utrabo/ Grosby Group - Gustavo Rodriguez-Emilio Utrabo/

Las versiones de romance se remontan a julio de este 2025, cuando los dos se conocieron durante el cumpleaños del joven futbolista. Con la intención de celebrar a lo grande, invitó a diferentes artistas de talla internacional a su fiesta; entre ellos, además de la rosarina, estuvo presente Luck Ra Gustavo Rodriguez-Emilio Utrabo/ Grosby Group - Gustavo Rodriguez-Emilio Utrabo/

Después de varios rumores sobre su noviazgo -que cobraron fuerza en agosto-, hace más de una semana blanquearon su vínculo con una postal romántica. De esta manera, el joven de 18 años y la artista de 25 pasaron a conformar una de las parejas más buscadas por los medios españoles. Sin embargo, de momento eligieron mostrarse fuera del foco de la prensa y llevar esto paso a paso, aunque en la privacidad de sus redes hagan todo lo contrario.

En un evento en Barcelona, Nicki Nicole fue consultada acerca de su situación sentimental y con una sonrisa no dudó en responder: “Estoy muy enamorada y muy feliz” Gustavo Rodriguez-Emilio Utrabo/ Grosby Group - Gustavo Rodriguez-Emilio Utrabo/

En un reciente posteo, Yamal sumó una foto con el torso desnudo sentado en una silla, mientras que Nicki Nicole lo abraza desde atrás con una divertida señal con sus manos y un gesto peculiar con la boca. En ese resumen también agregó algunas otras imágenes de la habitación de hotel que el futbolista habría compartido con la cantante, de igual modo que algunas salidas.

La foto subida de tono que Lamine Yamal subió junto a Nicki Nicole (Fuente: Instagram/@lamineyamal)

El llamado “dump” está compuesto, además, por la imagen de su paso por un estudio de televisión en donde lo entrevistaron y de los recuerdos de lo que fue el cumpleaños número tres de su hermano Keyne. Este niño es la debilidad del futbolista del Barça y por ello organizó una fiesta a lo grande en su honor.

El tierno posteo de Lamine con Nicki Nicole y su hermano Kayne (Fuente: Instagram/@lamineyamal)

No obstante, ahora la pareja está viviendo un breve distanciamiento, ya que la rosarina volvió a la Argentina para incorporarse como jurado temporal en La Voz Argentina, en reemplazo a Lali Espósito. El lunes Nicolás Occhiato presentó a la artista durante la emisión del exitoso programa. “Hoy tenemos una novedad, una debutante. ¡Nicki Nicole!“, exclamó el conductor. El estudio aplaudió y sus nuevos compañeros le dieron oficialmente la bienvenida. La cantante estaba sentada en la silla de Espósito acompañada por Joaquinha Lerena De La Riva, alias ‘La Joaqui’, su “co-coach” en esta etapa de la competencia.

La historia de amor de Lamine Yamal y Nicki Nicole

La foto romántica de Lamine Yamal con Nicki Nicole que despejó los rumores de noviazgo (Fuente: Instagrma/@lamineyamal)

El 13 de julio de este año el futbolista del Barça celebró su 18 cumpleaños con una ceremonia cargada de invitados VIP. Entre ellos, la cantante argentina fue una de las privilegiadas y con quien más tarde nació una amistad.

Con el paso de los días, los dos postearon en sus respectivas cuentas de Instagram fotos en contextos similares, hasta que la rosarina asistió a un partido del Barcelona con Bizarrap. Todo se hizo más evidente cuando el 25 de agosto el jugador compartió imágenes del cumpleaños número 25 de Nicki Nicole, donde se los vio abrazados en un entorno decorado con flores y globos. Antes de eso, se había especulado con un romance, ya que viajaron juntos a Mónaco e Ibiza en vuelos privados.

Fue en una entrevista en el marco del desfile organizado por la marca Desigual para presentar su nueva línea premium, que Nicki Nicole al ser consultada acerca de su situación sentimental y con una sonrisa no dudó en responder: “Estoy muy enamorada y muy feliz”. De inmediato, sus palabras despejaron cualquier especulación.