La historia secreta del reencuentro entre Pampita y la China Suárez: una invitación, un regalo y un posteo sorpresivo

A pesar de que en un principio estuvieron enfrentadas, con el correr de los años supieron limar asperezas por el bienestar de sus hijos; y si bien María Eugenia “China” Suárez y Carolina “Pampita” Ardohain ya no comparten encuentros familiares (debido a la separación de la China con Benjamín Vicuña), trascendió que este fin de semana la actriz y la modelo volvieron a reencontrarse con motivo del cumpleaños de Beltrán.

En el día de ayer, la China Suárez sorprendió en sus redes con un tierno posteo por el cumpleaños de uno de los hijos de Vicuña y Ardohain. “Feliz nacimiento al hawaiano que nos robó el corazón. Que lleva alegría a donde vaya. Gracias por ser tan buen hermano. Te queremos infinito, Beltru” , escribió la actriz y cantante junto a un emoji de corazón rojo y una foto donde se la ve a ella, al cumpleañero y a su hija Magnolia en un auto.

Aunque muchos creyeron que la foto era vieja, esta mañana en Socios del espectáculo, por eltrece, no sólo revelaron que la imagen es actual sino que se contaron la historia secreta detrás de ella, que volvió a reunir a Suárez con Pampita. “La foto es del día del festejo de cumpleaños [el niño celebró por adelantado el día domingo]. La China no asistió a la fiesta aunque fue invitada personalmente por Pampita”, afirmó Luli Fernández en el ciclo de espectáculos.

Ante el asombro de sus compañeros, la panelista contó en detalle cómo fue la charla entre la modelo y la actriz y cantante. “Pampita quería que los hijos de la China y Vicuña estén presentes. Dicen que la habría llamado personalmente para que ella y los nenes estén porque el vínculo entre la China y Benjamín está siendo muy tenso”, relató la modelo.

Mientras advertía que la postura de la China es que el vínculo entre los hermanos continúe firme a pesar de la mala relación que ella tiene con su ex, Fernández aseguró que la ex ATAV no pudo asistir al festejo pero que tuvo un gran gesto con el cumpleañero. “Pampita la contacta por teléfono y le dice que quería que sean parte del festejo, que Amancio y Magnolia estén presentes con sus hermanos. Ella le responde que no podía ir porque tenía un asado pero que le agradecía la invitación”, señaló la panelista.

“La China no tuvo relación con el nene, por lo menos, en el último año. Por eso sorprendió la foto y se pensó que era vieja”, agregó la modelo, quien se refirió a cómo se generó finalmente ese posteo.

“A las horas de hablar por teléfono, la China le manda un mensaje a Pampita y le dice: ‘Me gustaría pasar a dejarle un regalo a Beltrán’. En ese momento, dentro de un auto hace la foto y le entrega su regalo”, reveló Luli mientras todo el panel analizaba el motivo por el cual la actual novia de Rusherking quiso hacer esto público.