Alfredo Casero rompió el silencio: habló de su “rehabilitación” y se metió en el caso Lola Chomnalez

A dos semanas del polémico incidente televisivo que lo tuvo como protagonista, Alfredo Casero reapareció a través de sus redes sociales. El actor habló en un video de “problemas personales” y opinó sobre el caso de Lola Chomnalez después de que se dictara prisión preventiva para el principal sospechoso del asesinato de la joven argentina.

A través de su cuenta, el humorista se grabó en una serie de imágenes dentro de un vehículo en el que se lo ve ecuchando por la radio la noticia de la detención del imputado como autor material del crimen de la joven asesinada en 2014, a los 14 años, en el balneario uruguayo Barra de Valizas.

Hace unos años, cuando poco se sabía del avance del caso, Casero había escrito un mensaje en su cuenta de Twitter en el que ponía en entredicho la efectividad del sistema judicial del país vecino. Sobre ello, decía: “A los que van de vacaciones a la República Bolivarina de Uruguay, cuiden a los chicos, recuerden a Lola Chomnalez”. Tras un aluvión de críticas y también de mensajes a favor de su comentario, el actor apuntaba además: “Solo es una advertencia a mis compatriotas. Y, si se quiere, una alerta. Ojalá que encuentren un juez para darle paz a esa familia, ¿o está mal decirlo en la semana de temporada?”, decía finales de 2017.

A los que van de vacaciones a la Republica Bolivariana de Uruguay, cuiden los chicos, recuerden a LOLA CHOMNALEZ. — Alfredo Casero (@agencialavieja) December 30, 2017

Sus dichos provocaron entonces la reacción de ciertas autoridades uruguayas. En supuesta respuesta a las críticas que recibió entonces, el ex Cha Cha Cha volvió a la carga en el día de ayer y expresó: “Ahora es donde le explico a todos los amigos uruguayos, ahora que lo agarraron al ‘cachila’, ¿te acuerdas cuando el intendente de Rocha salió a decir que yo me la pasaba bebiendo whisky y que por eso había puteado por lo de Lola Chomnalez? ¿Cuánto hace que tenían al ‘cachila’ ahí dentro? ”, dijo primero mirando a cámara en el video.

Y continuó: “¿Se acuerdan? Por eso fue el quilombo que empezamos y después un montón de uruguayos del Frente Amplio empezaron a ‘pegarme’, porque dije que no era un país serio y que cuidaran a sus hijos porque la justicia en Uruguay... A los argentinos en Uruguay no nos quieren ”, sentenció.

Y añadió que él mismo vivió episodios supuestamente incómodos frente a las autoridades uruguayas. “Yo he pasado por situaciones tanto policiales como judiciales bastante fuleras”, señaló, antes de aclarar que, sin embargo, celebra ahora “realmente” el avance del caso.

El también músico interrumpió en un momento su descargo por un momento para referirse a su espectáculo The Casero Experimendo. Fue entonces cuando no logró poner en palabras una idea que quería manifestar y dijo: “Eh… No me sale la palabra, no me sale y no es porque estoy borracho o porque sea drogadicto , tengo un problema y ya se los voy a contar, pero se me está solucionando porque estoy haciendo una serie de rehabilitaciones después de haber estado tanto tiempo internado. Me cuesta mucho hablar de corrido”, reveló.

Con el humor discordante que lo caracteriza, Casero se excusó después lanzando un dardo: “ Tartamudeo como Wado De Pedro, pero a él se lo perdona porque él es tartamudo... A lo mejor está mal decir tartamudo, diré ‘tartamude’, ¿está bien ahora?”, ironizó respecto al uso del lenguaje inclusivo.

Atajándose de antemano frente a posibles reacciones por sus nuevos comentarios, Casero expresó desafiante: “Después de lo que sale ahora de Lola Chomnalez, cualquier medio de Uruguay que quiera podemos charlar, porque ahora nos vamos entendiendo”, concluyó.