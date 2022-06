Amalia Granata estalló por un reconocimiento artístico que le dieron a L-Gante: “¡Déjenme de joder!”

Amalia Granata, diputada por la provincia de Santa Fe, criticó al cantante de cumbia L-Gante por un reconocimiento que el músico recibió por parte de la empresa Deco Color SRL- que consistía en una placa en honor a su trayectoria-. “¡Déjenme de joder! Le queda grande la palabra ‘artista’!”, disparó Granata.

En diálogo con Radio Mitre, la también modelo y panelista de televisión opinó sobre la distinción que el artista presumió a través de su cuenta de Instagram con la frase: “Mirá el detalle que veo siempre en mi casa”. “Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho”, atacó en primera instancia.

Y añadió con furia: “A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional, pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra ‘artista’! Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mi son emergentes de una sociedad en decadencia”.

Mientras tanto, una de las periodistas allí presentes -Mariana Brey- intentó defender a L-Gante al señalar que, como el resto de la disciplinas artísticas, el arte es “subjetivo”. Sin embargo, la diputada no dio el brazo a torcer y terminó la entrevista pidiendo que se no la tratase de “ignorante”.

La diputada por la provincia de Santa Fe, Amalia Granata, durante una entrevista radial Instagram @amaliagranata

No es la primera vez que un reconocimiento dedicado a L-Gante genera debates, discusiones y/o opiniones contrarias. En el mes de octubre pasado, y luego de que el artista fuese condecorado como “visitante distinguido” en la ciudad de Rosario, la concejala Daniela criticó la decisión.

Tras considerar que sus “letras fomentan la violencia de género” y recitarlas durante una sesión. Una vez terminó con la “narración”, concluyó: “Señora presidenta, estos son los motivos por los cuales no vamos a votar esta distinción porque precisamente son las letras las que fomentan la violencia de género”.

Horas después, el líder de cumbia 420 contó cuál fue su reacción: “¡Nosotros nos cag... de risa! Toda persona tiene derecho a opinar, así que no hay drama. Lo que nos dio gracia fue el resultado de su oposición”. De la misma manera opinó su madre, Claudia Valenzuela.

La concejala Daniela León se opuso a que L-Gante fuera distinguido como "visitante destacado" de Rosario

“No a todo el mundo le pueden gustar las letras y la música. Como lo iban a distinguir, eso iba a tener sus pros y contras y es la opinión de ella, quedará en el apoyo que le den las demás personas y las autoridades., Y en cuanto a violencia de género, me parece que nos fuimos de tema”, opinó.