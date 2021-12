Denuncias contra Fabián Gianola: Andrea Ghidone dio su testimonio y se puso a disposición de la Justicia

Este jueves se sumó un nuevo testimonio en contra de Fabián Gianola. Andrea Ghidone se refirió a las denuncias por abuso sexual de Viviana Aguirre y Fernanda Meneses y se puso a disposición de la Justicia para colaborar en la causa. Si bien no dio detalles, la actriz y cantante uruguaya reveló que vivió situaciones incómodas al lado de su compañero cuando compartió escenario en Ser infiel sin mirar con quien, ocho años atrás.

Según el programa de eltrece Nosotros a la mañana, “Andrea (Ghidone) ya se contactó con uno de los abogados de Viviana Aguirre, el doctor Gustavo D’Elía”. En el mismo ciclo, Ariel Wolman contó que había tenido una charla con Ghidone en privado. “Ayer a la mañana hablé con ella. En ese momento me dijo que no estaba en condiciones de hablar. Por la noche me escribió y me dijo: ‘Grabé un video, te lo comparto porque no puedo hacerlo en vivo’”, señaló el periodista poniendo al aire el material.

“Hago este video en primera persona para responder a los programas y los portales que me escribieron para hablar acerca de este audio que se filtró sobre Fabián Gianola. Yo trabajé con él hace ocho años”, señaló Ghidone en el comienzo, para luego sumar: “En ese momento, lo que conté públicamente es que había un exceso de confianza de su parte, una invasión en el espacio individual que -como era cabeza de compañía- generaba una cierta incomodidad y tensión que el otro tal vez no lo podía registrar ni se daba cuenta”, confesó.

Recordemos que en ese momento Andrea Ghidone decidió abandonar la obra. “A partir de esas situaciones busqué otras posibilidades laborales que se me dieron y terminé bajándome de este proyecto”, explicó.

“Con respecto a los detalles y a todo lo que pueda aportar para fundamentar lo que estoy diciendo lo haré en un contexto judicial si me llaman a testificar. Pero de otra manera es lo único que tengo para decirles porque la justicia se tiene que ocupar a fondo y en ese lugar voy a colaborar. Por mi parte, no hice ni voy a hacer ninguna denuncia pero sí estoy para colaborar”, agregó en el video que subió a sus historias de Instagram.