¿Andrew Garfield, entre dos mujeres? Quiénes son las actrices que habrían robado el corazón del galán más codiciado

El corazón de Andrew Garfield estaría nuevamente ocupado. Sin embargo, los rumores de un nuevo romance tienen en el ojo público a dos mujeres diferentes: las actrices Phoebe Dynevor y Daisy Edgar Jones.

La pregunta sobre quién es el nuevo interés romántico del protagonista de SpiderMan comenzó hace algunos días cuando, durante los premios GQ Man Of The Year realizados en Knightsbridge la semana pasada, se lo vio “coqueteando” con sus colegas.

La periodista Emily Prescott, del Mail On Sunday, fue testigo de cómo Garfield, de 39 años, se acercaba a la actriz de Normal People, Daisy Edgar Jones, de 24, mientras se dirigían a la pista de baile. Esto ocurrió al mismo tiempo en que varios testigos presenciaban una fuerte conexión entre él y Phoebe Dynevor, con quien también se lo vio en los premios.

Daisy Edgar-Jones

Una persona que acudió al evento le dijo a The Sun que “hubo una atracción inmediata” entre Andrew y la actriz de Bridgerton, de 27 años. El testigo quiso dejar en claro que este “chispazo” inicial perduró a lo largo de la noche y habría trascendido tras los festejos .

Según contaron algunos allegados a las estrellas, Garfield y Dynevor ya han salido en algunas oportunidades y “están actuando como una pareja de verdad”. Según se pudo observar, ambos habrían abandonado la fiesta organizada por la revista GQ juntos, desatando aún más los rumores de posible noviazgo.

El año pasado, la actriz estuvo saliendo con el comediante Pete Davidson, quien luego de separarse comenzó un mediático y escandaloso romance con Kim Kardashian.

Phoebe Dynevor Ian West - PA Images - PA Images

Por su parte, Garfield estuvo en pareja durante varios años con Emma Stone, a quien conoció en 2010 en la filmación de El sorprendente Hombre Araña. Tras hacer público el noviazgo, el actor no tardó en manifestar en diversas publicaciones -especialmente mientras promocionaba la película, en 2012- lo que había generado en él la presencia de Stone en el rodaje. “Conectamos inmediatamente cuando arrancó la filmación, nos llevábamos muy bien no solo como compañeros de trabajo sino también como personas. Entre toma y toma nos divertíamos mucho, tanto que yo pensaba: ‘Uy, siento que esto es diferente’; pero al mismo tiempo no comprendía qué era lo que sentía. Ella es una mujer que te desafía a mejorar, y ese fue solo el comienzo”, se sinceró durante una entrevista con la revista Cosmopolitan.

Andrew Garfield y Emma Stone, un romance que pasó de la pantalla a la vida real AP - Archivo

En 2015, tras cuatro años juntos, la relación que parecía consolidada se daba por concluida, y ambos enviaron un comunicado a los medios informando que la separación estaba vinculada a “problemas de agenda”. A pesar de la ruptura, los actores se tienen un gran cariño, y conservan una amistad. “Por supuesto que aún se quieren. Siguen teniendo una relación cercana y se llevan bien”, contó una fuente cercana. De hecho, en 2017 se cruzaron en los Governors Awards, y en varios eventos de cara a la entrega del Oscar de ese año, cuando Emma ganó la estatuilla por La La Land, y Garfield estuvo nominado como mejor actor por Hasta el útimo hombre. En dichos encuentros, hablaron con tranquilidad y sonrientes, demostrando que todo estaba bien entre ellos, y que se apreciaban enormemente.

“Su trabajo me inspira, y cómo maneja su carrera también. Fue una bendición haber podido ser testigo de su éxito y verla crecer y convertirse en la gran actriz que es. Siempre nos hemos apoyado, y eso es hermoso”, expresó Garfield en Vanity Fair.

Días atrás, mientras era considerado uno de los solteros más codiciados de Hollywood, Garfield reveló que sentía presión por su situación sentimental. “Liberarme de la obligación social de tener hijos antes de los 40 años ha sido algo interesante para mí... ¿Por dónde empiezo a explicar por qué no lo hice?”, dijo durante una entrevista. “Se trata más bien de aceptar un camino diferente al que se esperaba de mí desde que nací, como la expectativa de que a estas alturas ‘habrás hecho esto, y tendrás al menos un hijo’, y ese tipo de cosas” , concluyó sobre el tema.

