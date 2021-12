Ángela Torres, muy enamorada: quién es su nueva pareja

La actriz y cantante Ángela Torres reveló, en medio del clima descontracturado del programa de Telefe, Flor de equipo, que se encuentra en pareja desde hace un tiempo con alguien a quien la une el amor por la música. Se trata de Franco Rizzaro, también músico y actor, quien acaba de lanzar su nuevo single, “Amor del weno”, con la participación de Ángela, a quien vemos en el video de la canción en cuestión.

“Saqué una canción con mi novio”, le contó Ángela a la conductora Florencia Peña. “Saqué una canción más hot con mi marido, con mi hombre, Franco Rizzaro, que está sacando unos temas preciosos”, reveló la protagonista de la serie Días de gallos de HBO Max, ficción que ahonda en el boom de la cultura urbana y el freestyle con una mirada fresca.

“El marido es el novio, no es el marido, y es espectacular de divino. Son hermosos juntos”, añadió Peña. “Estamos enamorados. Estamos muy bien”, sumó Torres, quien desde agosto que comparte en su cuenta de Instagram varias postales de su cotidianidad con su pareja, quien también editó temas como “Será mejor”, “Desierto” y “Chances”.

“Me considero bisexual, me atraen hombres y mujeres”

La actriz y cantante habló con naturalidad sobre su orientación sexual Instagram

La artista de 23 años, hija de Gloria Carrá y Marcelo Torres, y nieta de Lolita Torres, editó este año su disco, La niña de fuego, que fue inspirado precisamente por su abuela. “La admiro desde chica y crecí escuchándola. Mi abuela fue una inspiración muy grande para mí a lo largo de mi vida y de alguna forma, incluyéndola en mi primer disco me sentí acompañada y angelada por esa niña de fuego que era ella y en la que también me veo reflejada”, le contó en septiembre de este año a Revista ¡HOLA!, donde en una charla íntima habló con total naturalidad sobre su vida sentimental y su orientación sexual.

“Mi primera relación poliamorosa fue con Pepo [Maurizi] y aprendí mucho. Creo que está bueno probar y no quedarse con las ganas, pero no quiere decir que sea el formato en el que me vaya a manejar siempre en los vínculos sexo-afectivos porque también dependen del otro y de quién te enamores”, expresó, y aludió a cómo también le ha pedido a las chicas que le escriban. “Me considero bisexual y me atraen tanto hombres como mujeres”, contó Ángela.

Por otro lado, Torres contó que está abocada a la música y a proyectos vinculados, pero que no sabía lo mucho que extrañaba la actuación hasta que se tomó un impasse. “No extrañé mientras no lo hice… Incluso llegué a preguntarme si me apasionaba tanto o había sido un impulso de chica. Pero cuando volví a actuar reafirmé que es algo que amo”, manifestó.