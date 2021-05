Antes y después: el sorprendente cambio de look de Seth Rogen

Seth Rogen dejó de lado sus papeles en comedias para concentrarse en otro proyecto, donde le dará vida a un oscuro personaje que requería de un nuevo rostro. El actor cambió su clásico look para parecerse más a quien interpretará en la serie Pam and Tommy: se pondrá en la piel de Rand Gauthier, el hombre que le roba un video sexual a Pamela Anderson y Tommy Lee, para luego difundirlo. Algunos de sus seguidores no lo reconocieron al verlo sin barba y vestido con un outfit de época.

“Mis coprotagonistas @imsebastianstan (Sebastian Stan) y @lilyjamesofficial (Lily James) son mucho más geniales que yo”, escribió en tono de humorada en su cuenta de Instagram. En la publicación sumó dos fotografías de sus colegas, caracterizados como la conflictiva pareja, y luego agregó dos suyas, con su nuevo aspecto.

Mientras los actores que representan a Anderson y Lee apelan a la sensualidad, el actor mostró su curioso atuendo para la ficción: un pantalón corto de jean, camisa a cuadros y medias blancas hasta la rodilla. Sin embargo, lo que más impactó fue su nuevo look: se afeitó la opulenta barba que lucía días atrás y se peinó con su cabello ondulado hacia atrás.

Seth Rogen se afeitó por completo y ahora luce muy diferente Instagram: @sethrogen

“Casi no te reconozco”; “Espera, ¿eres tú?”; “¡Quééé! ¡Adiós a tu cabello!”; “¿Cómo vivirás ahora sin tu sello personal?”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores en los comentarios. A pesar del asombro de sus fanáticos, el actor ya lució su rostro sin barba en películas anteriores, como Un desmadre de viaje (2012) y Piña express (2008), pero ha pasado mucho tiempo desde aquellos films.

Seth Rogen será Rand Gauthier en Pam and Tommy: el hombre que le roba un video sexual a Pamela Anderson y Tommy Lee Instagram: @sethrogen

Pam and Tommy comenzó su preproducción en diciembre del año pasado, y está en las últimas etapas de rodaje, así que se espera que se estrene a fines de 2021 o comienzos de 2022. Recordemos que la historia que produce la plataforma Hulu se basa en los comienzos de la relación, en 1995 y lo que pasó en los siguientes tres turbulentos años: Anderson se casó con Lee tres días después de conocerlo, tuvieron dos hijos, filmaron un video sexual que fue robado y difundido, y terminó acusándolo de malos tratos.

