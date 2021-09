Anya Taylor-Joy, apasionada con su nuevo novio, en Venecia

Anya Taylor-Joy está en pleno idilio amoroso y disfruta de los últimos días del verano europeo. La actriz fue captada por los fotógrafos en un balcón de un hotel junto a su novio, Malcom McRae a los besos. Al parecer, el músico y actor la acompañó al Festival de Venecia, donde ella acudió como invitada para presentar su nueva película, Last Night in Soho.

En la sucesión de imágenes se puede ver a la protagonista de Gambito de dama con su pelo rubio platino sonriendo, enfundada en un mono animal print y llevando anteojos de sol. A su lado se encuentra McRae, de 27 años, con su melena característica y look rocker. Mimos, besos y miradas cómplices se aprecian en las fotos que les sacaron mientras tomaban un poco de sol en el balcón del hotel donde se hospedaron.

Con un mono animal print y unas hebillas en el pelo, la actriz charla con el músico distendida Backgrid UK/The Grosby Group

La fama y el amor, casi a la par

Taylor-Joy terminó de consolidar su fama internacional luego de protagonizar Gambito de dama, la serie de Netflix en la que interpreta a una talentosa ajedrecista. Meses atrás, la actriz criada en la Argentina fue sorprendida con su nueva pareja, un conocido actor y músico, dejando en claro que su gran presente laboral tiene un correlato en lo sentimental.

Tras ganar varios galardones por su labor en la serie de Netflix, la actriz se convirtió nuevamente en trending topic de Twitter luego de mostrarse con su nueva pareja caminando con su novio por las calles de Nueva York. A raíz de las fotos, estallaron los memes de fanáticos que, entre la alegría y la desilusión, perdieron la esperanza de conquistar el corazón de la joven estrella, de 25 años.

El músico acompaña a su flamante novia en un tiempo de descanso en Venecia, ella viajó para la presentación de su último film que se hizo en el conocido festival de cine Backgrid UK/The Grosby Group

La actriz de películas como Emma y La bruja comenzó un nuevo vínculo con Malcolm McRae, un joven dos años mayor que ella que tuvo su paso por el mundo de la actuación, pero en este momento se encuentra enfocado en su carrera musical. Con estas imágenes se confirmaron los fuertes rumores que surgieron alrededor de la protagonista de Gambito de dama en las últimas semanas: McRae y Taylor-Joy están comenzando un romance.

Las fotos con Matt Smith

Días atrás, Anya fue fotografiada compartiendo un íntimo momento junto a Matt Smith, a bordo de un bote de camino al 78° Festival Internacional de Cine de Venecia. Los colegas se subieron juntos a una embarcación en Venecia para decir presente en el festival que tiene a su película, Last Night in Soho (El misterio de Soho), como una de las promesas más fuertes. De camino a la presentación, fueron captados en una situación muy íntima, abrazados, lo que dio pie a todo tipo de especulaciones. En una de las imágenes, la actriz de 25 años le acomoda el pelo de forma cariñosa a su colega de 38, conocido por su papel en The Crown, donde interpretó a la versión joven del príncipe Felipe.

Cuando descendieron del bote, los fotógrafos retrataron su llegada oficial al evento. Smith, que lució un traje a rayas y gafas oscuras, tomó por la cintura a Taylor-Joy, quien posó con un largo vestido floreado y su cabello platinado suelto.

Luego de que trascendieran las fotos, tanto en las redes sociales como en la prensa internacional comenzaron a circular rumores de un posible romance entre los actores tras haber compartido rodaje. Sin embargo, las imágenes de Anya con su novio desmienten cualquier tipo de especulación.

Last Night in Soho trailer

Last Night in Soho

Dirigida por Edgar Wright (Tintín, Baby Driver) y protagonizada por Taylor-Joy, Smith y Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit), Last Night in Soho es una película de terror psicológico ambientada en el Soho londinense de hace 70 años. “La nostalgia puede ser peligrosa: si pasás demasiado tiempo mirando hacia atrás, podés pasar por alto el peligro que está justo frente a tus ojos”, expresó su director. “Es una advertencia para los soñadores como yo que quieren volver a una época que, paradójicamente, nunca vivieron. La pregunta realmente debería ser: si pudieras retroceder el tiempo, ¿deberías?”.

El film cuenta la historia de Eloise (McKenzie), una joven que, entre sueños, viaja en el tiempo a la década del 60. Allí, según se puede deducir del trailer, encarna a Sandy (Taylor-Joy), una cantante glamorosa cuya vida no es lo que parece y que se enamora de otro artista, Jack (Smith). Con una intrigante trama llena de suspenso, la película avanza por los secretos que oculta el pasado y que alejan a la protagonista de la felicidad que añoraba encontrar.

LA NACION