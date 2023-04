Anya Taylor Joy: desde su feliz infancia en Argentina y el bullying que recibió en Londres hasta su megaestrellato en Hollywood

escuchar

La protagonista de Gambito de dama es una de las actrices de Hollywood más relevantes del momento, ya sea por su enorme espectro actoral, su gran carisma y simpatía o por su corazón gigante. Tras un 2022 que la tuvo entre rodajes y estrenos, incluido su trabajo en la última temporada de la serie británica Peaky Blinders y en el film Amsterdam, de David O. Russell y junto a Christian Bale, Robert De Niro y Margot Robbie, este año Anya desembarcó en los cines junto a la producción animada Super Mario Bros: la película, donde aceptó el desafío de poner la voz a la Princesa Peach.

El clásico videojuego de Nintendo, con Chris Pratt (Mario), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Browser) y Seth Rogen (Donkey Kong), es todo un éxito de taquilla. Pero es solo uno de los prometedores proyectos de la actriz: será la protagonista junto a Miles Teller (Whiplash y Top Gun: Maverick) de The Gorge, película de Apple Originals, y volverá a unirse a Scott Frank, el creador de Gambito de dama, para rodar Laughter in the Dark (Risa en la oscuridad), basada en la novela del escritor ruso Vladimir Nabokov (Lolita), que aborda un triángulo amoroso, en donde se entremezcla la pasión y la degradación.

Anya Taylor-Joy es parte del éxito de Mario Bros.: la película Allison Dinner - Invision

Anya nació en Miami en 1996 pero al poco tiempo se mudó con su familia a nuestro país, al que suele calificar como su lugar favorito. En varias ocasiones, Anya destacó que Argentina tiene un gran significado para ella, puesto que es de este lado del Atlántico donde vive parte de su familia y a donde cada año viaja para pasar la Navidad rodeada de muchos de sus seres queridos.

En Buenos Aires fue educada en el Northlands School, la misma institución a la que asistió la reina de Países Bajos, Máxima Zorreguieta. A sus seis años, en plena crisis de 2001 sus padres decidieron mudarse a Londres para darles un “futuro mejor”. Allí asistió al Hill House y Queen’s Gate School y confesó que no fue tarea fácil emigrar. “ Nos mudamos a Inglaterra, y aprendí inglés (recién) cuando tenía ocho años. Era terca y quería irme a casa y no entendía Londres en absoluto. Venía de un lugar donde todo era verde y había animales en todas partes y, de repente, vine aquí (Inglaterra), y dije: ‘¿qué diablos está pasando?’”, explicó al Evening Standard. Para Anya, dejar la Argentina siendo una niña fue un evento triste y frustante en su vida; no le fue sencillo adaptarse a otra cultura: “Mi papá es escocés-argentino y mi mamá afro-española, y la situación política en la Argentina se estaba volviendo tan grave que querían que sus hijos crecieran en un ambiente sin miedo. Todos estábamos realmente resentidos con ellos por eso y ahora que miramos hacia atrás, les agradecemos mucho porque nos dieron una gran oportunidad en la vida”.

Peter Lanzani con Anya Taylor Joy en los Critic's Choice Twitter

En el Reino Unido, el colegio no resultó un ámbito fácil para Taylor-Joy, donde solía ser víctima de bromas crueles: “Me sentía muy argentina como para ser inglesa, muy inglesa como para ser argentina, e incluso demasiado norteamericana como para ser otra cosa. Los chicos no me comprendían y era habitual que terminara encerrada en el baño llorando”.

Finalmente, Anya logró aprender inglés y sentirse cómoda en el extranjero, pero su corazón aún le guarda un cariño especial a la Argentina: “Vengo de muchos lugares diferentes, pero creo que mi calidez y mi forma de ver la vida son de Argentina. Estoy muy agradecida por esa parte de mi historia. Me siento muy orgullosa de venir de Argentina”. Claro está, cuando le preguntan por su comida preferida, ella no duda en repetir: “Los churros con dulce de leche, el pan con provolone y las empanadas”.

En los Globo de Oro de 2020, expresó sus deseos de trabajar en proyectos en español, “Siempre quise trabajar con Guillermo del Toro. Siento que su relación con lo sobrenatural es muy parecida a la mía. Entiende muy bien mi cerebro y mi corazón. Así que me encantaría trabajar con él. Sólo estoy esperando el proyecto adecuado. Tiene que ser algo especial porque es una parte muy especial de mi vida y de mi alma. El español es mi primera lengua”.

Anya tiene triple ciudadanía (norteamericana, argentina y británica) ¿El dato tierno? La actriz contó ya en varias oportunidades que el español es su lengua madre, con la que inició a hablar, y que en realidad aprendió inglés leyendo los libros de Harry Potter.

LA NACION