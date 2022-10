Ashley Judd reveló el “bizarro accidente” que sufrió tras la muerte de su madre

escuchar

La actriz Ashley Judd compartió un hecho que vivió al poco tiempo del suicidio de su madre, la cantante country Naomi Judd, quien murió el 30 de abril de este año. En diálogo con el médico Jonathan Flint en una charla sobre salud titulada Open Mind [”mente abierta”], la protagonista de Doble riesgo reveló que sufrió un “bizarro accidente” en pleno duelo por la partida de su mamá. Su testimonio fue recogido por la publicación The Hollywood Reporter.

Ashley Judd junto a su fallecida madre, Naomi

“Pasó lo que pasó, ya está”, contó la actriz de 54 años respecto a la fractura del cóndilo femoral de la que se recuperó en dos meses. “Le sucedió a una de mis piernas”, amplió y aseguró que no fue severo, pero que lo asoció al “dolor que estaba atravesando”, dejando entrever que se trató de un accidente doméstico. “ La torpeza está vinculada al sufrimiento y hubo cuatro integrantes más de mi familia que se cayeron de las escaleras y tuvieron accidentes después de la muerte de mamá”, recordó y sumó: “En mi caso, me sucedió esa fractura, y lo vivido me permitió tomarme una pausa para procesar la angustia. Me permitió frenar y transitar ese momento de duelo”, subrayó.

En cuanto a la muerte de su madre, fue traumática para la actriz. “Ella usó un arma”, contó Judd en una desgarradora entrevista concedida al programa Good Morning America, donde confirmaba que la cantante se había quitado la vida luego de una larga batalla contra la depresión. “Usó un arma de fuego, así que esa es la información que nos resulta muy incómodo compartir”, dijo y añadió: “Tengo tanto dolor como trauma por haberla encontrado, estaba en shock, después tuve que dar la noticia”, dijo entre lágrimas.

El grave accidente que sufrió en El Congo

La actriz también había sufrido una fractura el año pasado, aunque de mayor gravedad @ashley_judd - Instagram

Esta no es la primera vez que la actriz debió enfrentarse a una fractura en una de sus piernas, solo que en esta oportunidad el accidente no le representó mayores complicaciones, como ella misma se ocupó de explicar. En febrero de 2021, por el contrario, sufrió una grave caída mientras caminaba por la jungla en la República Democrática del Congo. A raíz de ese accidente, la actriz sufrió una fractura en cuatro lugares de su pierna y graves daños en los nervios. Meses más tarde, compartió fotos y videos en los que podía verse cómo quedó su pierna tras las cirugías y explicó qué movimientos debió realizar para obtener mayor fuerza.

Judd en su recuperación tras su accidente en el Congo @ashley_judd - Instagram

“La lesión del nervio peroneo tomará al menos un año. Me concentro mucho en mover mi pie muy quieto (y aprecio los masajes de mi hermana que le recuerdan a mi cerebro que tengo un pie derecho). Cuando llegue junio, caminaré con una muleta y un bastón”, explicaba entonces tras lo que fue una verdadera odisea. Después de tropezar con un árbol caído durante una visita para ver a los monos bonobos, se necesitó de un “agotador rescate de 55 horas” para sacarla de la jungla y transportarla en avión a Sudáfrica.

“ Llegué desde la República Democrática del Congo en un estado terrible y mi pierna no tenía pulso. Necesitaba desesperadamente una transfusión de sangre ”, contaba Judd. Luego de someterse a varias intervenciones en el Hospital Sunninghill en Johannesburgo, regresó a los Estados Unidos en lo que fue un viaje de 22 horas, en cuatro vuelos diferentes. Una vez de vuelta en su país, volvieron a operarla en una cirugía que duró 8 horas con el objetivo de reparar los huesos, descomprimir la hemorragia y extraer los fragmentos de huesos del nervio.

La dura vida de Ashley Judd

Ashley Judd, una sobreviviente

La muerte de Naomi Judd generó un enorme impacto en una familia que, según Ashley, no era tan unida como podía creerse. “Proyectábamos una imagen que distaba mucho de la realidad”, contó Judd en una oportunidad, cuando recordó los difíciles momentos que debió atravesar de pequeña. “La fama de mi madre nos daba una inseguridad, no sabíamos hacia dónde íbamos a ir”, añadió en diálogo con Radar Online.

Entre los hechos narrados, la actriz de Frida contó que la cambiaron de colegio en 13 ocasiones y que no se sentía querida ni por su madre ni por su hermana, Wynonna, quienes viajaban por los Estados Unidos para hacerse un nombre en la música mientras ella quedaba muchas veces sin cuidado de un mayor. “Era una familia disfuncional. Me hacían creer que teníamos un estilo de vida normal y no me permitían quejarme, pero a veces estaba sola en la casa durante días sin que nadie me cuide ”.

Ashley Judd con su hermana Wynonna en el homenaje que se le rindió a su madre tras su suicidio Wade Payne - Invision

Por otro lado, con tan solo siete años comenzó a manifestar síntomas de depresión y fue víctima de abuso sexual por parte de un miembro de su familia. “Los depredadores sexuales te van manipulando lentamente, y depositan en vos la culpa”, expresó . En 2006, el estrés ocasionado por la suma de traumas encendieron sus alarmas y ella misma decidió ingresar a un centro de rehabilitación. “No sabía lo que me pasaba, pero sí creía que había algo malo en mí, por fuera parecía que todo estaba bien, pero por dentro sufría de ansiedad, insmonio, y se me venían los recuerdos de esa infancia en la que no tenía control sobre mi persona y en la que tuve que cuidar de mí misma con diferentes estrategias”, manifestó.

En julio de este año, Judd se reunió con el hombre que abusó de ella: “Tuvimos una conversación reparadora”

Recientemente, Judd también contó que fue abusada en 1999. En el podcast Healing with David Kessler mencionó que se encontró con el hombre que abusó sexualmente de ella para tener “una conversación reparadora”. “Para acortar la historia, terminamos juntos, sentados en dos mecedoras junto a un arroyo. Le dije: ‘Estoy muy interesada en escuchar la historia que has llevado todos estos años’. Y tuvimos una conversación de justicia restaurativa sobre eso”, compartió.

“Quería contar esa historia porque hay muchas formas de curar el dolor, y es importante recordarle a los oyentes que yo no necesitaba nada de él, solo quería cerrar la historia. No necesitaba su cooperación ni hacer las paces con él”, explicó. “Él se mostró profundamente arrepentido. Cuando sos víctima de este tipo de situaciones, perdés la seguridad. En mi caso, perdí el sentido de la confianza, pero una vez que la recuperé, terminé recuperándome a mí misma”, concluyó.

