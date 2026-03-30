Así será la vuelta de Mario Pergolini a la televisión: los cambios y la primera gran invitada

Esta noche, Mario Pergolini vuelve a ponerse el traje de conductor: a las 22.30, regresa a la pantalla de eltrece con la segunda temporada de Otro día perdido, el late night show que marcó su regreso a la televisión. Este año, además de sus clásicas entrevistas y la compañía de Agustín “Rada” Aristarán y Evelyn Botto, el exniño rebelde de la TV tendrá un estudio renovado con tecnología de última generación, inteligencia artificial y asistentes virtuales.

Otro día perdido mantendrá esta nueva temporada los monólogos filosos del conductor y su repaso por los temas de actualidad con su clásica mezcla de ironía y humor. También seguirán las entrevistas con las figuras más importantes de la escena local e internacional y los shows musicales.

Los secuaces de Pergolini en su versión 2026

Mario Pergolini junto a Agustín Aristarán y Evelyn Botto, listos para la segunda temporada de Otro día perdido Gentileza eltrece

En cuanto a quienes acompañarán a Pergolini en el estudio, Aristarán mantiene su rol de partenaire y su aporte, a través de su talento musical y sus trucos de magia. Además, se suma al equipo Evelyn Botto. La actriz, locutora, conductora y cantante renunció a su trabajo en el streaming de Olga para aceptar el desafío de tomar el lugar que dejó vacante la humorista Laila Roth. En la producción general del gran show se mantienen Diego Guebel y Alejandro Borensztein.

Un estudio renovado

Otra de las grandes novedades que traerá Otro día perdido en su versión 2026 es su renovado estudio, donde la producción hizo una fuerte apuesta tanto estética como tecnológica. El nuevo espacio es más amplio y combina diseño, iluminación inteligente, recursos digitales avanzados y asistentes virtuales. El objetivo de la producción es poder potenciar cada uno de los segmentos del show.

Eso sí, se mantiene el escritorio de Mario Pergolini en el centro de la escena, el amplio sillón para los invitados y un lugar propio para Rada y para Botto, desde donde interactuarán de forma constante entre ellos y con el conductor. También se mantiene el sector para la banda en vivo y la tribuna.

La primera invitada del 2026

Luisana Lopilato es la figura elegida para abrir el ciclo de entrevistas de Otro día perdido 2026 @luisanalopilato

Las entrevistas de Pergolini ocuparán, como sucedió en la primera temporada, un lugar destacado dentro del programa y buscarán tocar los temas más importantes de la actualidad, como los eventos y las producciones más destacadas del mundo del espectáculo.

Según confirmaron, la figura elegida para abrir el ciclo de entrevistas es Luisana Lopilato. La actriz argentina, quien vive en Canadá junto a su marido, el cantante Michael Bublé, y sus cuatro hijos, está de visita en Buenos Aires junto a su familia y pasará por el estudio de Pergolini para hablar con el conductor en exclusiva.

La ansiedad de Pergolini

Como parte de los adelantos y de la promoción del regreso de Pergolini al ruedo, eltrece lanzó algunos clips. En uno de ellos, se lo puede ver al histórico conductor de impecable traje gris oscuro, camisa celeste y corbata rayada a tono, parado con las manos en los bolsillos en un estudio vacío. “Mario, ¿qué hacés acá? Es domingo”, le dice una voz femenina atrás de cámara. “Sí, pero no puedo dormir. Estoy ansioso. Yo ya espero, estoy esperando”, responde la figura. “Pero tenés que descansar. Mañana empezás”, insiste la chica. “Estoy esperando”, responde él y vuelve la vista al frente.

Rada también se prestó al juego de la previa. “Yo estoy muy manija porque ya arranca Otro día perdido. Pasa el fin de semana y arranca con todo”, anunció el viernes pasado desde su camarín, luego del ensayo general previo al regreso. En un paso de comedia, cuando la community manager le pregunta por sus exigencias culinarias, Aristarán la echa del lugar y le responde: “No voy a hablar de lo que yo pido en privado. Por favor, retirate”.

Una vuelta triunfal

La China Suárez, en el programa de Mario Pergolini gentileza eltrece

El julio del año pasado, Pergolini protagonizó la sorpresa del año: el hombre que alguna vez aseguró que la televisión abierta se había muerto volvió a la pantalla con Otro día perdido. Si bien al late night show le costó instalarse, logró no solo mantenerse sino también destacarse. Con el correr de los programas, el público acompañó: su promedio máximo de rating fue de 7,1 puntos cuando estuvo como invitada la actriz Eugenia China Suárez.