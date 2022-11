August Alsina, examante de Jada Pinkett Smith, presentó a su novio

escuchar

El nombre de August Alsina alcanzó notoriedad dos años atrás cuando el joven decidió revelar que había mantenido una relación con Jada Pinkett Smith, esposa del actor Will Smith, quien eventualmente se enteró del vínculo. Alsina era muy amigo del hijo de los intérpretes, Jaden, por lo que el escándalo tuvo ribetes impensados que el matrimonio decidió amortiguar en su propio programa, Red Table Talk, donde hablaron sin restricciones sobre ese “enredo”, como Pinkett decidió describirlo.

Esta semana, el rapero fue nuevamente noticia por cómo compartió su flamante relación con su novio: en el reality show The Surreal Life de VH1, el espacio elegido para mostrar a su pareja y contar que está muy enamorado. “Me gustaría un amor que se sintiera ilimitado”, se lo escucha decir al joven ante las cámaras. “¿Y entonces sabés qué? El amor apareció, pero de una manera nueva. Quiero compartir eso y realmente honrar a la persona que amo y que me ama y me enseña mucho sobre el amor y la sanación”, añadió el músico.

Así presentó el ex amante de Jada Pinkett Smith a su nuevo novio

Luego, remarcó que quiso presentarle “al mundo” su flamante vínculo porque “desafía todas las construcciones” sobre “cómo el amor es o debería verse”. Tras finalizar su monólogo, aparece un joven que se sienta con una enorme sonrisa a su lado. Luego de abrazarse, August le expresa: “Te amo” y así finaliza la emisión del programa. Por fuera del reality, Alsina no ha hecho alusión a la relación que, según sus palabras, lo curó de varias heridas sobre las que prefirió no explayarse.

En su momento, cuando recordó su relación con Jada, el rapero fue muy claro sobre la importancia que tuvo: “Me entregué totalmente durante años de mi vida. Verdadera y realmente, de verdad que la amaba profundamente, y tengo un montón de amor por ella. Me dediqué a ello, me entregué por completo. Tanto es así que puedo morir ahora mismo y estar bien sabiendo que realmente me entregué a alguien”, había manifestado.

Cuando Will Smith y Jada Pinkett hablaron de August Alsina

Will Smith y Jada Pinkett hablaron cara a cara sobre el romance que la actriz mantuvo con un rapero, amigo de su hijo Captura de video

En julio de 2020, tras las declaraciones de Alsina, el matrimonio se sentó a la famosa mesa roja del programa familiar y se sinceraron sobre lo que estaba sucediendo. El primero en romper el hielo fue el actor de Rey Richard. “Creo que tenés que decir de manera clara qué fue lo que pasó”, le propuso a su esposa. “¿Sobre qué?”, respondió ella. “Nosotros decidimos que íbamos a darnos nuestro espacio… ¿Y qué pasó?”, insistió él. “Entonces yo me metí en un enredo con August”, terminó admitiendo ella, pero la respuesta tampoco pareció convencer a su marido que, entre risas, repreguntó y corrigió: “¿Un enredo? Una relación”.

Una vez que dieron el paso inicial, la charla prosiguió sin rispideces y en la misma revelaron que en 2015 habían decidido separarse. “Pensé que nunca más íbamos a hablarnos. Realmente sentí que se había terminado”, contó él, y esas palabras permitieron que Jada pudiera ubicar temporalmente su romance con el rapero. “Hace 4 años y medio comencé una amistad con August. De hecho, nos volvimos muy amigos. Todo empezó porque él necesitaba ayuda. Yo quería ayudarlo con su salud, con su estado mental. Y yo también tenía mucho dolor, me sentía destruida y en el proceso de esa relación me di cuenta de que no se puede encontrar felicidad afuera ”, amplió Pinkett.

El momento en que Jada Pinkett le cuenta a Will Smith sobre su relación con August Alsina

“A medida que pasaba el tiempo, me metí en otro tipo de enredo con él. Solo quería sentirme bien. Había pasado tanto tiempo desde que no me sentía bien. Y fue una alegría ayudar a alguien a sanar”, explicó, ante la mirada atenta de su esposo. “Los dos cometimos errores, sin miedo a perder a nuestra familia”, añadió Smith, frase que fue interpretada como una confirmación de que ambos habrían mantenido aventuras extramatrimoniales .

Este año, a raíz del escándalo que significó el “slapgate” - cuando Smith le propinó un cachetazo a Chris Rock en los premios Oscar por un chiste del comediante sobre Jada -, el matrimonio atravesó una nueva crisis. En abril, la revista Heat Magazine y otros medios apuntaron a que, desde el escándalo de los premios de la Academia de Hollywood, “las tensiones entre ellos” se habían vuelto “muy notorias”. De hecho, se señaló que “hubo problemas entre ellos durante años”, pero que tras el episodio en la entrega de la estatuilla dorada tomaron la decisión de dejar de hablarse. Con el paso del tiempo, se disipó la tormenta y el matrimonio siguió adelante. Sin embargo, el mes pasado se reveló que Jada editará un libro en el que contará la historia de su “complicado matrimonio”, lo que podría agitar nuevamente las aguas.

Al igual que su esposo Will Smith, Jada Pinkett Smith editará sus memorias Getty Images

En sus memorias se podrán encontrar “las lecciones aprendidas en el curso de un viaje difícil pero fascinante”, según comunicó Associated Press. “Una montaña rusa desde las profundidades de la depresión suicida hasta las alturas del redescubrimiento personal y la celebración del auténtico poder femenino”.

LA NACION