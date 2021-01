Bebé en camino: Los anuncios de embarazo más originales de los famosos

En los últimos años, la creatividad y la originalidad a la hora de anunciar un embarazo se convirtieron en tendencia. Las famosas, que no se quedan atrás cuando de trends se trata, también buscan la forma de contar que se convertirán en madres de una forma especial.

Ya sea a través de las redes sociales, en televisión o con videos hechos para la ocasión, una vez que están listas para compartir con el mundo la futura llegada de sus retoños, las celebridades buscan la mejor forma de hacerlo. Desde Katy Perry y Beyoncé, hasta Pampita y Zaira Nara, te contamos los anuncios más especiales de las celebridades.

Katy Perry

La música lo es todo en la vida de Katy Perry, por eso, a la hora de contarle al mundo que estaba embarazada de la pequeña Daisy Dove, la cantante eligió hacerlo a través del videoclip de una de sus canciones, "Never Worn White". Al final del video se la pudo ver de perfil con la panza al descubierto, mostrando su figura y revelando que estaba en la dulce espera.

Ni bien publicó el clip, la intérprete acudió a sus redes sociales para dejar unos mensajes haciendo alusión a la llegada de su beba, fruto del amor con Orlando Bloom. "Digamos que es una revelación. Estoy emocionada, estamos emocionados y felices", escribió en sus historias de Instagram. "Oh, mi Dios, estoy tan feliz de haberlo dicho por fin", agregó en Twitter.

Pampita

Junto a los hijos de ambos, Pampita y Roberto García Moritán anunciaron que se convertirán en padres de una niña

Los rumores de embarazo venían persiguiendo a Pampita Ardohain desde hace mucho tiempo, sin embargo, la modelo eligió callarse y esperar el momento oportuno para contar que estaba embarazada de su quinto hijo. De vacaciones en México junto a su marido, Roberto García Moritán, y los hijos de ambos, en el día de su cumpleaños la morocha decidió no solo revelar que estaba en la dulce espera sino enterarse junto al público si se trataba de una nena o un varón.

Con más de 9000 usuarios expectantes en su red social, Pampita recibió por parte de una amiga un globo negro con la inscripción "boy or girl", y comenzaron una cuenta regresiva para explotarlo. Al pincharlo, salió purpurina rosa y así revelaron que esperan una nena.

Zaira Nara

Zaira Nara eligió el mismo medio para anunciar que sus dos hijos estaban en camino: la televisión. En el 2015, mientras esperaba a Malaika, la modelo aprovechó que en el programa en el cual trabajaba -Tu mejor domingo de Canal 9- estaban festejando el Día de la madre para contar la feliz noticia. Los integrantes del ciclo hicieron un clip con saludos para sus respectivas mamás, y fue ahí donde la morocha hizo su confesión: "Quería darles una sorpresa a ustedes, mis compañeros y amigos y es que voy a ser mamá. Quería compartirlo en el programa, es muy chiquitito así que hay que cuidarlo, estoy muy feliz", dijo.

Con Viggo pasó algo similar, aunque esta vez el anunció fue durante los festejos de su cumpleaños. ""No podía contarlo enseguida porque quise ser prudente y esperar tres meses. Mali se enteró ayer a la noche y antes de que todos lo supieran, le conté a mi familia y a mis amigos, que supieron guardar el secreto. Se agranda la familia y quería contárselos. Estoy de tres meses", reveló en Morfi.

Beyoncé

La extravagancia es algo natural en la vida de Beyoncé, por eso, a la hora de contar que estaba embarazada de los mellizos Rumi y Sir, decidió hacerlo con todo. Con una foto publicada en su cuenta de Instagram, en donde se la ve en ropa interior y luciendo un velo mientras posa rodeada de flores, la cantante reveló que estaba en la dulce espera.

"Nos gustaría compartir nuestro amor y felicidad con ustedes. Hemos sido bendecidos por partida doble. Estamos sumamente agradecidos de que nuestra familia crezca por dos, y les agradecemos a todos por los buenos deseos", escribió junto a la foto. A los pocos días la esposa de Jay Z compartió más imágenes de la sesión, en donde también posó con su hija mayor, Blue Ivy en una cama, semi desnuda en una pileta, con una corona, sin ropa y solo tapándose sus pechos.

La China Suárez

La China Suárez es una madre feliz y orgullosa, por eso, la noticia de la llegada de cada hijo la recibió con mucha alegría. La actriz eligió diferentes formas de revelar que se convertiría en mamá. Con Magnolia, la primera niña que tuvo con Benjamín Vicuña, optó por usar la televisión como medio. "No cumplí los tres meses todavía y uno espera hasta los tres meses por un tema médico, no es que uno se haga el misterioso", le dijo a Marcelo Polino después de asegurarle que a él no le podía mentir.

"Me lo dijo Rufina. Yo me había enterado hace dos días", contó sobre cómo fue que se enteraron todos de que la niña estaba en camino. "Me estaba cambiando y yo veía que me miraba mucho y como muy fijo, porque yo tenía un vestido bordado como con brillitos, medio de princesa, y ella estaba como enloquecida, pensé que me miraba por eso. Y me mira y me dice: 'mamá, vos tenés un bebé en la panza'".

A la hora de contar que estaba embarazada de Amancio, Eugenia acudió a las redes sociales. Con una sensual foto en donde se la pudo ver desnuda y recostada sobre la cama, la actriz dejó ver por primera vez su panza. "Elijo creer, quiero creer que serás protagonista de un futuro mejor para todos. Quiero creer que traerás la primavera llena de flores, dignidad y libertad. Quiero creer que recordaremos tu embarazo en cuarentena como una anécdota tragicómica rodeada de amor y reflexión. Elijo creer en la VIDA. Te esperamos ansiosos, así como esperemos ver nacer un nuevo mundo", fueron las palabras con las que Benjamín respondió a la dulce foto de su mujer.

Paula Chaves

Si hay alguien que disfruta de la maternidad a pleno esa es Paula Chávez. La modelo comparte a través de sus redes sociales el día a día junto a sus hijos, por eso, a la hora de anunciar un embarazo también elige ese medio.

Para celebrar que la pequeña Filipa estaba en camino, Chaves publicó un video del momento en que le contó a sus hijos mayores, Olivia y Baltazar, que iban a tener un hermanito. "¿En serio? ¿O estás gorda?", le dice inocentemente la mayor del clan sin poder ocultar la alegría de que en pocos meses tendrá un bebé en casa.

La conductora también subió una foto en donde está con los dos niños y deja ver su pancita"Esta banda se agranda. ¡Llenos de amor y más juntitos que nunca! En un día muy especial. Vamos a ser 5. Te amamos y bancamos en todas, Pedro Alfonso. ¡Son mi vida!", escribió feliz.

