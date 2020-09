Beto Casella habló de su pelea con Yanina Latorre: "Que no me vengan con lo legal porque pierden" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de septiembre de 2020 • 14:42

Beto Casella y Yanina Latorre, dos pesos pesados del espectáculo, nunca tuvieron una buena relación. Su rivalidad fue incluso más allá en mayo último cuando un informe del programa Bendita mencionó a la panelista de LAM como una de las involucradas en una supuesta estafa por la controvertida venta de una maquinita para la pielpromocionada por varias famosas en sus perfiles de redes sociales.

Latorre anunció entonces que presentaría acciones legalescontra el conductor y su equipo, y manifestó que no estaba dispuesta a seguir consintiendo que se hablara de ella en esos términos en su espacio televisivo. "No voy a permitir que me diga estafadora. Me cansé de tu obsesión, Casella", aseguraba.

En diálogo con el programa radial Pasa Montagna, por Radio Rivadavia, el conductor expresó su postura respecto al conflicto que mantiene con la mujer de Diego Latorre. "A mí que no me vengan por lo legal, porque pierden", advirtió.

"No lo digo porque me crea guapo, pero hace treinta años que estoy en esto y sé por dónde navegar, qué palabras utilizar y qué formato elegir de manera de no tener ningún inconveniente legal. Nunca lo tuvimos ni vamos a tener y lo sé perfectamente porque conozco cada cosa que sale al aire de Bendita, porque lo hago", agregó.

Casella también señaló que si la panelista le hubiera pedido no aparecer más en los informes de su programa, lo habría respetado. "Si alguien me dice que no quiere salir más en Bendita, chau. No necesito que me mande una carta documento o que hable con el canal o algún superior. Va a salir así. No soy el guapo de la esquina y hay otros programas que son de ensañarse, pero nosotros no somos así. En tanto ella no se lo tome con humor y no le divierta y lo padezca, no va a aparecer. Tengo entendido que a ella no le gusta y con eso me basta", apuntó.

Sobre su rol como conductor en El Nueve, el periodista comentó que baraja una pronta vuelta al piso. "No tengo problema en salir desde casa. Es más, le tomé el gustito y el programa anda bien, se mantiene en el rating, pero es probable que dentro de poco pegue la vuelta y le de unos días de descanso a Edith (Hermida)", comentó.

Conforme a los criterios de Más información