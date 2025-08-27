¿Boda inminente? La despedida de soltera de Selena Gomez en un yate con amigas

Selena Gomez (33) está lista para dar el “sí, quiero” con Benny Blanco (37). Aunque todavía no hay fecha de boda confirmada oficialmente, la actriz y cantante fue vista este fin de semana junto a un grupo de amigas en Cabo San Lucas, México, en lo que parecía ser su despedida de soltera.

Más feliz que nunca. Radiante y sonriente, Selena Gomez disfrutó al máximo de su despedida de soltera en Cabo San Lucas, México Backgrid/The Grosby Group

Risas, selfies, música, sol y mar fueron el combo perfecto para la futura novia, que el viernes 23 fue captada por los paparazzi a bordo de un yate, muy bien acompañada por sus íntimas.

La actriz y cantante fue captada junto a un grupo de mujeres a bordo de un yate de lujo, donde disfrutaron del sol y el agua y se divirtieron entre tragos, música y muchas selfies Backgrid/The Grosby Group

La protagonista de Only Murders in the Building, cuya quinta temporada llega a Disney+ el próximo 8 de septiembre, lució para la ocasión un traje de baño enterizo con escote strapless, que luego complementó con un pantalón blanco y lentes de sol para pasear por la ciudad.

La futura novia lució un traje de baño enterizo con escote strapless. Para bajar del yate se la vio además con un pantalón blanco y lentes de sol, súper cómoda y relajada Backgrid/The Grosby Group

Y aunque simplemente podría haberse tratado de una divertida escapada entre amigas, se supo que, al mismo tiempo, su prometido estuvo celebrando en Las Vegas en lo que también parecía ser una despedida de soltero.

El productor musical compartió algunos de los momentos más destacados de su travesía en “La ciudad del pecado” a través de sus historias de Instagram, como su paso por el spa del hotel Resorts World Las Vegas, al que describió como “el lugar más curativo del mundo”, y un banquete que incluyó caviar y bagels de Sadelle’s. También, según informó People, Blanco y sus amigos estuvieron en la discoteca XS del Wynn Las Vegas, donde el artista principal fue el DJ Marshmello, que colaboró con Selena Gomez en la canción “Wolves”.

Benny Blanco, el futuro marido de Selana Gomez, y el DJ Marshmello en la discoteca XS del Wynn Las Vegas

Qué se sabe de la boda entre Selena Gomez y Benny Blanco

Aunque estos festejos parecerían indicar que la boda entre Selena Gomez y Benny Blanco es inminente, la cantante recientemente aseguró al podcast Therapuss con Jake Shane que aún no se adentraron en los detalles de la planificación de su casamiento debido a la cargada agenda laboral de ambos.

De todas formas, enfatizó que tiene todas sus expectativas puestas en su gran día como pareja: “No podría estar más emocionada. Realmente, nunca me sentí tan segura de algo”.

La pareja en la alfombra roja de los Oscars el pasado marzo. La actriz, que entonces acompañaba a la película Emilia Pérez, deslumbró con diseño de Ralph Lauren confeccionado con 16 mil cristales Emma McIntyre - Getty Images North America

Sin embargo, el diario Daily Mail señaló que su paso por el altar sería el próximo septiembre en una ceremonia exclusiva de dos días en Montecito, California. De hecho, la elección del lugar no es casual: se trata de una zona elegante y reservada, ideal para preservar la intimidad de un evento tan significativo para la pareja.

Según reveló una fuente cercana al mencionado medio, la celebración será íntima y contaría solo con la presencia de familiares y amigos muy cercanos. Sin embargo, entre los invitados ya confirmados se encuentran nombres de alto perfil. “Selena y Benny han enviado invitaciones a sus seres queridos, incluyendo a Taylor Swift, amiga de toda la vida de Gomez, y a su pareja, la estrella de la NFL Travis Kelce”, aseguró la fuente.

Además, se espera que también estén los compañeros de la actriz en Only Murders in the Building así como varios músicos vinculados a Benny Blanco, algunos de los cuales colaboraron con él en distintos proyectos.

Los invitados ya fueron avisados que deberán llevar equipaje, ya que la boda se extenderá durante todo el fin de semana con distintas actividades además de la ceremonia y el festejo principal.

“La eternidad comienza ahora”

El pasado 12 de diciembre, Selena Gomez anunció a sus más de 400 millones de seguidores en Instagram su compromiso con el productor Benny Blanco tras un año y medio de amor.

Una de las fotos con las que Selena Gómez anunció su compromiso con Benny Blanco

En aquella ocasión, la actriz y cantante compartió una serie de fotos en las que se podía apreciar su brillante anillo de compromiso de diamante corte marquesa y oro amarillo. Por supuesto que entre los miles de me gusta y comentarios que entonces recibió no faltaron los mensajes de algunas celebrities como Jennifer Aniston, Lily Collins, Gwyneth Paltrow, Olivia Wilde y su gran amiga Taylor Swift, que ayer sorprendió al mundo entero al anunciar su compromiso con el jugador de la NFL Travis Kelce.