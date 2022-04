Carmen Barbieri festejó su cumpleaños en vivo: globos, sorpresas y un llamado que la hizo llorar

“¡Qué lindo cumplir años en esta casa, mi segundo hogar!”, dijo Carmen Barbieri ni bien comenzó este jueves Mañanisima, su programa en Ciudad Magazine. Es que hoy, 21 de abril, la conductora cumple 67 años y decidió festejarlo en vivo junto a toda la audiencia.

Con un estudio adornado con globos, guirnaldas de corazones y hasta una cabina de fotos de esas que suelen usarse en las bodas y fiestas de 15, la capocómica agradeció todos los regalos recibidos por parte de su equipo y contó cómo empezó su día.

“Yo me levanto a las 5 de la mañana para escuchar el programa de radio de Fede [en Radio Gente, FM 107.5] y me llamaron para salir al aire, así que empezó así mi día. Aunque en realidad, Fede, que ahora está en Brasil, me había llamado a las 3 de la mañana para saludarme”, comentó mientras agradecía todos los saludos recibidos que aún no había podido contestar.

Tras aclarar que nació un día jueves, Barbieri confesó que le gusta cumplir años: “Me gusta decir la edad, me gusta decir que tengo 67 años, que estoy viva. Cuando tenía 65 casi parto así que ahora a festejar ”, expresó en referencia a su internación de hace dos años por Covid.

Y mientras Samantha Casais le hacía la torta de cumpleaños, la conductora comenzó a mostrar los regalos en vivo: un ramo de flores de parte de Fede y su novia Sofía Aldrey, un buzo de Benito Fernández por parte de su manager y un perfume por parte de Pampito fueron los primeros presentes en llegar.

Las sorpresas también incluían varios saludos, el primero y el que más la sorprendió, fue el de su nuera Sofía Aldrey: “Hola Carmen, acá con Quique (el perro) te mandamos un muy feliz cumple. Un beso enorme, te queremos mucho, que lo pases lindo” , dijo tímidamente la novia de Federico desde el living de su casa.

Carmen Barbieri se emocionó con el llamado sorpresa de su hijo Federico, de viaje en Brasil

Sorprendida por este video, Carmen compartió lo que siente por la joven: “Mi querida Sofi, que no sale nunca, ni en una foto. Odia salir en cámara. Y Quique que es bravísimo la adora, que no se acerque Fede a Sofi porque se pone loco, lo tienen que encerrar en un cuarto cuando están juntos. Él se busco una Carmencita que lo cuida, le cocina... Te amo Sofi ”, expresó.

Luego, llegaron los saludos de sus amigos. Mientras Alberto Martin, con quien mantiene una gran relación de amistad, se justificaba por no poder estar presente en el piso y le recomendaba no trabajar tanto, Georgina Barbarossa le dedicaba unas palabras junto a sus alumnos de teatro.

Sin embargo, el saludo más esperado llegó en vivo: su hijo Federico Bal que se encuentra en Buzios con su programa Resto del Mundo no quiso perderse el festejo y apareció vía zoom. Platinado en honor a su madre y con una vista paradisíaca de fondo, el conductor saludó a su madre y prometió volver muy pronto para festejar juntos.

“Sabés cómo necesito un abrazo fuerte, hijo”, le dijo Barbieri con cierta nostalgia. “Ya te lo voy a dar mamá. Te quiero, te extraño pero me alegra que estés trabajando el día de tu cumple”, le respondió el actor. Si bien la protagonista del día era ella, Carmen aprovechó la oportunidad para matar a preguntas a su hijo. “¿Te vas con Laurita [Fernández] de viaje?”, lanzó inesperadamente mientras Fede comentaba que su próximo destino era Turquía y Grecia. “Fue una propuesta porque de vez en cuando estaría bueno llevar a algún famoso o colega del medio que tengamos buena onda y con Laura tenemos la mejor ”, contestó el conductor algo incómodo.

“Obvio que tu nombre también esta mamá pero vos estas con tu programa todos los días y es muy difícil llevarte. Y lo mismo pasa con ella, no creo que pueda, graba mucho. A ella le encantó cuando se lo propusieron pero vamos a ver qué pasa”, agregó mientras aclaró que su novia entiende perfecto la situación.

“Sofía no se pone celosa, entiende que terminamos muy bien y está todo perfecto entre nosotros . La vida nos separó y estamos muy bien así. Creo que sería un lindo programa si se da, sería una felicidad enorme llevarla”, afirmó.

Tras recordar anécdotas de otros festejos previos, madre e hijo comenzaron a hablar de su cercana y profunda relación, provocando la emoción de la cumpleañera. Sobre todo cuando hablaron de los miedos que solía tener Bal sobre la posibilidad de quedarse sin trabajo y sin ingresos. “Sabés bien que mamá está siempre al pie del cañón, para lo que necesites, siempre”, le dijo Carmen mientras se limpiaba sus primeras lágrimas y le insistía: “Doy la vida por vos, doy lo que sea” , le espetó.

El propio Federico recogió el guante y respondió, entre risas: “Lo sé, lo sé, si no fuese por vos, la gente de cobranzas de las tarjetas de créditos me estaría buscando por todas partes”. Acto seguido, completó: “Lo que sí es cierto, es que siempre te devuelvo todo”, a lo que Carmen asintió, con la emoción aun a flor de piel.