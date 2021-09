Carmen Barbieri habló de más y enfureció a Nicole Neumann, a quien después le pidió perdón

Compañeras en Los 8 escalones del millón, Carmen Barbieri y Nicole Neumann se hicieron muy confidentes. Además de compartir el estrado del programa de entretenimientos e intercambiar conocimientos, “las expertas” mantienen un vínculo de amistad y por lo tanto, se cuentan algunas intimidades. Al menos hasta ahora, ya que en las últimas horas la modelo se enojó cuando la capocómica reveló un detalle que le había contado sobre el duro enfrentamiento que hace años mantiene con Mica Viciconte.

Barbieri invitada a Los ángeles de la mañana por supuesto habló del enojo de Neumann con ella, pero también de su regreso a la conducción después de 14 años, del “estado crítico” que atravesó después de contagiarse de coronavirus y de cómo consuela a Ana Rosenfeld, que está atravesando un duro momento con su marido.

Enojos olvidados y una dura internación

“Estoy feliz de volver, aunque dije nunca más voy a ese programa”, comentó, entre risas, Barbieri, quien en su última visita al ciclo se fue molesta. Por eso esta mañana, la actriz aprovechó para limar asperezas y aclarar la situación, aunque confesó no acordarse del motivo de su enojo. “Dijiste que te habíamos engañado, que venías a una entrevista y te trajimos como angelita”, lanzó Ángel De Brito mientras la mediática decía no acordarse de la situación. “Ni me acuerdo por qué me enojé. Quiere decir que no era tan importante”, agregó fiel a su estilo.

En su nueva visita, la invitada habló sobre su flamante programa Mañanísimas en Ciudad Magazine y aseguró estar muy contenta por volver a la conducción después de 14 años. “Nunca imaginé que iba a hacer un programa en un canal de cable, hacía 14 años que no conducía. El día anterior a mi debut me llama mi hijo y, en vez de desearme suerte, me dice: ‘Ojo mamá que hace 14 años que no conducís. Ojo que la televisión cambió, ojo que el humor cambió...’”, reveló a modo de queja aunque reconoce que lo único que Federico Bal quería era cuidarla.

Inmediatamente, destacó lo que esta nueva oportunidad laboral significa en su vida, luego de haber luchado durante un mes y medio contra el coronavirus. Y enseguida, hizo referencia al mal momento que está viviendo el marido de Ana Rosenfeld, Marcelo Frydlewski, quién se encuentra internado desde hace un mes en Miami. “Ella (en referencia a la abogada) necesita hablar, yo trato de no molestarla pero me pide que le cuente. Yo no estuve grave, estuve en estado crítico que es peor que lo que está Marcelo. Entonces le digo: ‘Si salí yo, por qué no él, si es un toro’”, señaló dando a entender que todo puede suceder.

El cruce con Nicole Neumann

Tras recordar cómo fueron sus días en terapia intensiva, el conductor de LAM se metió en una polémica que en las últimas horas tuvo a Barbieri y a Nicole Neumann como protagonistas. “Nicole está enojadísima porque hablaste de más”, remarcó De Brito mirando a los ojos a su invitada. “No es que hablé de más, me estoy cuidando mucho en el programa. Lo que pasa es que no la dejé hablar como hago siempre”, explicó.

¿Qué pasó? En una charla íntima, la modelo le habló a la comediante sobre el trato y las formas que Mica Viciconte tiene con sus hijas y a la actriz se le escapó el comentario al aire. “Cuando la vi venir le dije: ‘Te pido disculpas’. Nosotras hablamos mucho cuando hay un corte. El tema es que me contó muchas cosas, pero me dijo: ‘Te equivocaste, Carmen. Podías contar lo de la perimetral, pero no lo otro’. Pero no me especificó y yo le dije: ‘Perdóname porque soy incapaz de lastimar a un niño’”, indicó angustiada por la metida de pata.

“Ella me contó y me autorizó, pero claro con tantas cosas que hablamos, entendí mal”, agregó en una especie de mea culpa y dando cuenta de la relación cercana que mantiene con Neumann. Y enseguida recordó otro comentario que también disgustó a la modelo: “El otro día dije: ‘A mí me gusta comer la carne, que la vaca grite, jugosa. ¿Para qué? Pegó un grito Nicole”.