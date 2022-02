Analía Franchín dio nuevos detalles del accidente de Verónica Lozano en Aspen: “Cuando la silla avanzó ya sabíamos que se venía algo horrible”

Analía Franchín vivió muy de cerca el accidente que protagonizó Verónica Lozano en Aspen, durante sus vacaciones. Es que la panelista fue quien sostuvo a la conductora mientras colgaba de la aerosilla, antes de que cayera siete metros al vacío y se rompiera los dos talones. Este miércoles, la panelista dio detalles del terrible momento que atravesaron.

“Ella intentó ponerse los bastones debajo de la cola. Nunca llegó a sentarse. La silla fue avanzando y ella fue avanzando con los esquís hasta que se dio cuenta de que se quedaba sin piso y ahí atinó a girar y a agarrarse del asiento. Cuando la silla avanzó ya sabíamos que se venía algo horrible. Y cuando frenó ya estábamos muy altos ”, repasó Franchín en diálogo con La Once Diez. La panelista contó además que en ese momento la música estaba muy fuerte y que quizá por ese motivo no las escucharon cuando atinaron a avisar que Lozano no había podido ubicarse de forma correcta en la aerosilla.

Una vez que Lozano dejó de tocar el piso, comenzó el horror. “Ella sostenía todo su peso con las dos manos. Yo la agarraba con una mano y Magda, la instructora, con la otra, pero al mismo tiempo nosotras nos teníamos que agarrar de la silla porque no teníamos baranda. O sea que si la agarrábamos con las dos manos nos íbamos las tres”, reveló.

“ La verdad es que fueron minutos de desesperación, de gritos, todo el mundo paralizado al verla a ella colgando ”, describió Franchín. “¿Qué iba a aguantar, si claramente hasta el final no íbamos a llegar?”, analizó luego. “Yo gritando ‘go back, go back’, pensando que la silla podía retroceder, pero la instructora me dijo que no, que no retroceden porque tienen un sistema de frenado especial”, contó luego. “Y en un momento claramente no aguantó más. A Magda, que la tenía de una mano, se le salió el guante y ahí cayó”, completó.

“La verdad es que fue horrible, un accidente muy espantoso, una negligencia absoluta del centro de esquí y la verdad es que estoy viva de milagro”, dijo Lozano este martes, en diálogo vía Zoom con sus compañeros de Cortá por Lozano. “Yo sentía que me estaba por morir realmente. (...) Sentí que estaba en manos de dios. Dije ‘me tiro, me muero, quedo paralítica’. Pensé todo”, completó. “Yo creo que les dije “está todo bien, no aguanto más”, repasó.

Vacaciones accidentadas

La conductora de Cortá por Lozano se encontraba disfrutando de una jornada de esquí en Aspen, Estados Unidos, junto a su marido, Jorge “Corcho” Rodríguez, Analía Franchín y su marido, el empresario Sebastián Eskenazi y varios amigos más cuando ocurrió el accidente.

Luego de la caída, trascendió un video en donde se la ve desplomarse hasta rebotar en la nieve. La impactante filmación dejó en evidencia que el final podría haber sido otro. Sin embargo, lo que generó dudas fue cómo pasó de estar sentada en la aerosilla a estar colgada en el aire, interrogantes que la propia Lozano y ahora Franchín respondieron con sus testimonios sobre lo sucedido.

Vero Lozano se cayó desde una aerosilla

Tras la caída, Lozano fue trasladada a un hospital, donde permaneció varios días. Luego de la operación programada para el día de hoy, la conductora deberá permanecer por una semana más en los Estados Unidos y luego regresará a Buenos Aires para continuar con su rehabilitación. No se descarta la necesidad de una segunda cirugía. Según ella misma contó, regresará al país en un avión sanitario y tendrá que movilizarse durante tres meses en silla de ruedas por la imposibilidad de apoyar los pies. Luego comenzará su rehabilitación.

El accidente no solo implica un cambio en su vida cotidiana, sino también en sus planes para la televisión en el mediano plazo. Ante la incertidumbre sobre la fecha de regreso, ya se analiza en Telefe que Paula Chaves -quien reemplazó a Lozano por las vacaciones-, quede a cargo del ciclo durante el tiempo que dure su recuperación.