Verónica Ojeda arremetió contra Dalma Maradona: “Deberías pedir perdón por abandonarlo”

Verónica Ojeda apuntó contra Dalma Maradona luego de que dijera que hay una alianza entre el exmédico de su papá, Leopoldo Luque, y ella. A través de Twitter, la hija del exjugador había asegurado que tenía un audio que respaldaba esa versión.

“Si alguna vez hubieras ido a cuidarlo hablarías menos y deberías pedir perdón por abandonarlo”, apuntó Ojeda en un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram. “Los audios que vos promocionás fueron antes del fallecimiento de Diego, donde todos creíamos en sus médicos, pero como nunca fuiste a verlo es obvio que nunca van a existir audios tuyos”, agregó.

El descargo de Ojeda ante las acusaciones de Dalma Maradona de que apoya al doctor Luque

En su cuenta de Twitter, Dalma sostuvo que había una alianza entre Ojeda y el médico: “Qué miedo la alianza Ojeda/Luque. No entiendo cómo su pareja está ahí avalando un audio donde ella lo banca y nos hace mierd... a nosotras”, dijo la hija mayor de Diego tras la aparición de Mario Baudry en el programa Polémica en el Bar (América TV).

“Lo único que puedo aclarar es que como ella dice que nos conoce, nosotras también a ella. No hay audios ni arreglos nuestros con Luque”, destacó. “Estoy esperando los audios de Luque que la hacen decir a Verónica que nosotras le pusimos algo en la bebida a mi papá. Sigo esperando”, apuntó.

Luego, quiso iniciar un ida y vuelta en redes con la expareja de Maradona, pero no pudo. “Verónica Ojeda te arrobaría, pero me tenés bloqueada. Yo no te reté por haber denunciado que viste marihuana en la casa de mi papá. Lo que te critiqué fue hacerlo público. Me pareció innecesario, porque aunque no lo creas se puede colaborar con la causa sin ir a la tele”, afirmó.

“No te enojes conmigo porque pasaron un audio tuyo apoyando a Luque. Yo no tengo nada que ver”, afirmó Dalma junto a una foto donde muestra que Ojeda la tiene bloqueada de su cuenta de Twitter.

