Chiche Gelblung: "No sé si me dieron la vacuna o el placebo"

Chiche Gelblung se presentó como voluntario para recibir la vacuna CanSino

"Me presenté como voluntario de la vacuna china, la CanSino, que es de China y Canadá. Pero no sé si tengo la vacuna o un placebo. Es una dosis y tenes 95% de protección", explicó Chiche Gelblung en Los ángeles de la mañana, el ciclo de espectáculos de eltrece.

Asimismo, el periodista detalló cómo hizo para presentarse. "Llené el formulario, me hicieron un análisis de sangre, me hicieron examen de HIV, me tomaron la presión. Sencillo. El interrogatorio es complejo porque te preguntan todo sobre tu salud y tu historia clínica. No es un trámite. Vamos a ver el resultado", apuntó.

El periodista contó que se vacunó en la Fundación Mario Sokolinsky: "Te llaman todas las semanas, te preguntan cómo te sentís. Yo no tuve ningún síntoma, sólo me dolió un poco el brazo nada más", añadió

Chiche aseguró que no dudó en ser voluntario en plena pandemia de coronavirus y que su mujer, Cristina, también se vacunó: "Es una posibilidad de tener algo de inmunidad. Espero no tener el placebo, cruz diablo. Te enteras un año después si es vacuna o placebo. Aunque si la vacuna llega antes, te enterás antes; si no, hay que esperar un año. Me puedo dar otra vacuna. O diez juntas si querés, no hay problema. Y yo voy a hacerlo. Si viene la rusa, me pongo la rusa, la china o la que sea. En 20 días me voy a hacer un examen de anticuerpos, para saber si tengo la vacuna o el placebo", amplió Gelblung.

Por otro lado, pidió que no se le tema a las vacunas. "El miedo te baja las defensas y es peor. Miedo le tengo a una enfermedad pero esto es una forma de cuidarte. Hay que cuidarse sin estar paranoico, yo nunca dejé de trabajar porque lo que hago me gusta y me divierte: esto no es laburar".

Panelista de Polémica en el bar (América), Chiche minimizó su fama de enojón. "Lo que hago es decir lo que pienso al aire y después termino el programa livianito. Me dicen que me enojo, pero no es así". Y sobre sus compañeras, Rocío Oliva y Luli Salazar, dijo que prefiere a Oliva porque le parece "más natural, más autentica". Finalmente, le preguntaron qué piensa de la relación de Salazar con Martín Redrado. "Es una relación rara la de esta chica con este muchacho, ni ellos la entienden", expresó.

