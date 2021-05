Cinthia Fernández, cada vez más furiosa con Romina Malaspina

“A Romina Malaspina no le renovaron el contrato en Canal 26 y lo chequeamos con producción. Nos dijeron que fue porque no cumplía con un montón de cosas”, aseguró Cinthia Fernández en Hay que ver, por El Nueve. La guerra entre ellas se inició cuando a Malaspina la invitaron a Los ángeles de la mañana (eltrece) y la ahora exconductora decidió no ir aludiendo que hablaban mal de ella en el programa.

“Malaspina no me interesa. Mostré al aire un mensaje que nos había mandado y nos decía de todo porque se ofendió. Pero quiero decirle que chequeamos toda la información que damos. Fue una falta de respeto, ejemplo de lo que no se hace entre mujeres”, sostuvo Cinthia.

La panelista de Los ángeles de la mañana también opinó sobre la nueva actividad de Malaspina, la música: “Hace un tiempo la llamaron del Cantando y dijo que no porque canta muy mal y le daba vergüenza. Entonces no entiendo cómo se dedica al canto si no sabe cantar. Tampoco sabemos de dónde sale la plata para producirla”, dijo sin disimular su malicia.

“No sé por qué se hace la no mediática si salió de un reality y mucho tiempo vivió de eso. No salió del (Teatro) San Martín. Hace todo esto porque busca repercusión”, agregó Cinthia Fernández.

LA NACION