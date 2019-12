Graciela Alfano acudió hoy al programa Las Rubias, de NET Tv, en la que fue su primera entrevista televisiva como abuela Crédito: Instagram

27 de diciembre de 2019 • 18:40

Graciela Alfano compartió hoy en las redes sociales la primera foto de su nieta Nina, fruto del amor entre Gonzalo Capozzolo, su hijo, y Delfina Badessich. Emocionada por su debut como abuela, la actriz presentó así a la pequeña en sociedad.

Son días de gran felicidad para Alfano, que el pasado 25 no solo celebró la Navidad sino también la llegada de la nueva integrante a la familia. Para darla a conocer públicamente, la expanelista de Los ángeles de la mañana eligió una foto en la que sostiene a la bebé en brazos, muy sonriente, y la acompañó con palabras amorosas: "Maravillosa, Nina. Amor, familia, hermosa, princesa", escribió.

Horas después, Alfano compartió un video mientras iba camino a una entrevista en el programa Las rubias, que conduce Marcela Tinayre por Net TV, anunciando. "En minutos, nada más, ¡el primer programa al que voy como abuela!", expresó feliz.

En el piso, contó cómo están siendo estos primeros días de esta nueva faceta en su vida. "Estás entrenando título", le dijo la hija de Mirtha. "Nina es un amor. Es divina", aseveró Alfano, a la vez que expresó su emoción por ver a su hijo en su nueva condición de padre. "Él es capricorniano y los capricornianos son muy paternales. De chiquito, Gonzalo me decía: 'Mamá, vas a ser abuela por mí'", contó. Tras ello, Graciela agregó que se siente feliz ante la llegada de Nina. "Me gusta ser abuela y ver a una nueva generación. Me hizo reveer toda mi vida, todas las cosas que hice, unas soñadas, otras no tanto. Y me imagino cuando mi nieta diga: 'ésta es mi abuela'", compartió orgullosa. "Quiero vivir plenamente este momento", añadió, que se autodenominó "la nonita hot".

En el día del nacimiento de la niña, la actriz había felicitado a su hijo por el nacimiento también a través de la redes. "Felicitaciones @gcapozzolo ¡Gracias por este precioso regalo de Navidad!", escribió Alfano como epígrafe de una foto junto a su hijo.

Antes de la llegada al mundo de su nieta, Grace ya había expresado en varias entrevistas su deseo de convertirse en abuela. Alfano tiene tres hijos: Nicolás, de su relación con Andrés Ruskowski; y Francisco y Gonzalo, de su matrimonio con Enrique Capozzolo. Los tres se llevan muy bien y así lo demostró ella misma en una foto que subió hace unos meses a su cuenta de Instagram. En la postal se los ve también junto a Jimena Capozzolo, prima de los hijos de Grace y sobrina política de la actriz.

En LAM, Alfano anunció por otro lado que actualmente cuenta con varias propuestas de trabajo para el año siguiente y, sobre su salida del ciclo matinal de eltrece aclaró: "Se terminó el contrato. (...) Yo lo elegí a Ángel (De Brito), quería hacer esta experiencia y hacer algo disruptivo. Quería ser panelista y ver de qué se trataba. Había muchos programas y el que me generaba un desafío mayor era éste. Y creo que mi trabajo fue bueno y que el programa subió. Pero cuando terminé, dije: 'Ya está'. Además, estaba por nacer Nina", apuntó.

Sobre las diferencias con algunos integrantes del equipo, explicó: "Desde dentro de la productora, una persona empezó a decir que me habían echado y entonces tuve que salir a decir la realidad, porque eso es denigrar, enchastrar a una persona. Y la verdad es que no tiene que ver con el conductor ni con esta persona, sino con otra, que no me interesa, pero no quiero estar en un programa donde me falten el respeto. Ése es mi límite, y hubo ciertas faltas de respeto", concluyó.