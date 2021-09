Contar la vida de Ricardo Fort, un deseo que despierta peleas, rencores y buen rating

Su fama fue como una estrella fugaz: Ricardo Fort vivió pocos años bajo la luz pública pero fueron momentos muy intensos y la muerte le llegó de forma temprana. Pero ahora, a ocho años de su deceso, su vida sigue generando polémicas, envuelta entre ambiciosos proyectos y voluntades que chocan entre sí en pantalla y en las redes sociales. Muchos quieren contar la biografía de “El comandante” pero… ¿quién podrá reflejar mejor una vida llena de contradicciones, excesos y caprichos faraónicos?

El mismo millonario, parte de una dinastía local dedicada a las golosinas, solía decir que su vida era digna de una película y que le encantaría producirla. Sin embargo, fue uno de los tantos proyectos que dejó inconcluso al morir el 25 de noviembre de 2013; como su serie animada, una telecomedia sobre sus amores y una edición especial de los chocolatines Jack con él mismo y su entorno convertidos en juguetes.

Netflix fue la primera plataforma que mostró interés en el proyecto. Fue en 2018 y en pleno auge de las biopics, gracias al suceso de la serie de Luis Miguel y la buena acogida que había tenido Sandro de América en Telefe y el crudo relato de la vida de Carlos Monzón. Por ese entonces hasta Susana Giménez soñaba con hacer de sus memorias un proyecto. Pero todo quedó en la nada.

Luego fue el realizador Ariel Winograd, responsable de Mi primera boda y El robo del siglo, quien se anotó como interesado para hacer un film sobre Fort. Todo comenzó como un tuit en broma del actor Martín Piroyansky pero pronto empezó a tomar forma.

Que emoción! El papel de mi vida @sanwino pic.twitter.com/gsoONOwdtU — I'm like a bird, I only fly away (@martinpiro) June 27, 2018

“Me encantaría hacer la película de Fort, Martín lo dijo medio en chiste, pero ojalá lo pueda concretar. Fue una persona que marcó algo en la sociedad y eso es destacable. Se puede hacer algo interesante sobre quién estaba atrás de ese personaje mediático que pegó tan fuerte en poco tiempo”, reveló en una entrevista de comienzos de 2020.

Quizá Winograd no lo sabía pero quien estaba trabajando para recrear la increíble vida del chocolatero fue Adrián Suar, quien imaginó una miniserie sobre quien supo darle mucho rating a eltrece. “Había hablado con la expareja de él, Gustavo Martínez, que vino a Polka el año pasado. Hablamos pero justo después vino la pandemia. Me gustaría retomar para hacer la biopic, Ricardo tiene un mundo y una historia apasionantes. Me dan ganas, vamos a ver si se puede”, reveló el año pasado, contando que tenía el proyecto en carpeta pero la crisis desatada por el coronavirus había frustrado sus planes.

Todos quieren contar lo que no se sabe de Ricardo Fort Instagram

Mientras esto sucedía, el productor Patricio Álvarez Casado y el periodista Eddie Fitte lograban lo que nadie había podido: acercarle un proyecto a la familia Fort que los convenciera de ceder los derechos. Así, la productora 20 20 -responsable de las películas El último Elvis, La calle de los pianistas y Animal- conseguía que Marta y Felipe Fort aceptaran contar la verdad de su padre.

La producción de la serie, sin embargo, comenzó a tropezarse con diferentes problemas con el correr de los meses. La primera en rechazar participar del proyecto fue Virginia Gallardo, quizá la novia más famosa de Fort. En un comienzo la rubia se mostró agradecida por la convocatoria pero sin ganas de revolver en el pasado.

“Hice la conexión para que esto se lleve a cabo, pero tengo que cuidar mi imagen pública. No conozco a los productores, ni siquiera ellos conocieron a Ricardo, y no sé qué van a contar. Les pregunté si cambiaba en algo que no estuviera, que no se me nombrara, y me dijeron que no. No estoy en contra de la serie, al contrario, le deseo lo mejor. Me parece bárbaro y ojalá se muestre una parte linda de la vida de Ricardo”, expresó en un primer momento.

Con el paso de los días, sin embargo, su postura se endureció y decidió enviar una carta documento en la que advertía a la productora que no podía ser nombrada ni aparecer: “Pedí no estar en la serie, no dar mi testimonio. De buena fe me pidieron que firmara un contrato, pero no va a ser. Dicen tener imágenes inéditas y desconozco, sinceramente. No tengo nada que ocultar. Que no me nombren ni me muestren tiene que ver con un derecho de imagen porque, insisto, no conozco a los productores y no quiero que usen mi imagen ni mi nombre. ¿Quién queda de la familia que vivió nuestra historia”.

En su nuevo rol de panelista de Intrusos, Gallardo comenzó así a crecer en el ciclo, que vio subir su rating con la polémica alrededor del documental. Marta, la hija del millonario, usó sus redes sociales para condenar la decisión y luego siguió Rocío Marengo, quien está en pareja con Eduardo, hermano de Fort.

El tenso cruce entre Virginia Gallardo y Evelyn Von Brocke en Intrusos

La polémica fue in crescendo y hasta las mismas compañeras de panel cuestionaron a Gallardo. En la vereda de enfrente, atentos a cómo el rating crecía, Los ángeles de la mañana también comenzaron a tocar el tema y a traer a otras mujeres vinculadas con Ricardo, como María Fernanda Callejón. Así, a ocho años de su muerte, Ricardo Fort volvió a dar rating en la TV.

Nadie quiere quedarse afuera de este interés: Spotify estrenó a mediados de agosto Basta Chicos: La Vida de Ricardo Fort, una serie documental en audio de diez episodios conducido por el popular youtuber Damián Kuc. La producción, cuyos tres primeros episodios se colocaron entre lo más oído en el país, une testimonios de personas que conocieron a Ricardo, como Guido Süller y Aníbal Pachano, con figuras de las redes como Martín Garabal. La producción corre por cuenta de Revista Anfibia pero no tiene en sus materiales promocionales fotos ni videos de Fort, posiblemente para evitar conflictos de derechos.

América TV, además de ver incrementado su rating en Intrusos, decidió subir los programas completos de Fort Night Show a su cuenta de YouTube y, de acuerdo a lo sugerido en redes sociales, trabaja en una serie de contenidos especiales biográficos conducidos por... Virginia Gallardo.

En tiempos de rating flaco y de multiplicidad de pantallas, Ricardo Fort sigue siendo una suerte de gallina de los huevos de oro que concentra el interés y cariño de las personas que siguen recordando a un personaje único.

LA NACION