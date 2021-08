La revelación de Martita Fort sobre Virginia Gallardo y su relación con Rocío Marengo

Desde Miami, Martita Fort rompió el silencio y habló sobre el escándalo en torno a la docu -serie de Ricardo Fort. Sin poder aún regresar al país por las restricciones impuestas por el gobierno nacional, la hija del recordado chocolatero mediático opinó sobre la decisión de Virginia Gallardo de no participar del documental, contó cómo es su relación actual con ella y aseguró que Rocío Marengo ahora ocupa el lugar de la bailarina en su vida.

“Ya me cancelaron el vuelo tres veces. Quiero volver ya para poder ensayar porque estaba haciendo canto, baile, estamos haciendo algo muy lindo que todavía no puedo decir”, le comentó la adolescente a Los ángeles de la mañana mientras se encuentra de vacaciones con amigos. Casi sin preámbulos, Martita habló sobre la polémica que se armó en torno a la serie que contará la vida de su padre: “La lista se está viendo. No se puede decir, lo único que la gente que tiene que estar va a estar”, señaló.

“Hubo varias personas que nosotros no llamamos, justamente para que no ensucien la imagen de mi papá. Queremos hablar bien de él. Toda la gente que apareció en televisión no se la llamó. Justamente a la que se llamó se le pidió que lo mantuviera en secreto, que no dijera nada (en referencia a Rodrigo Díaz, una de las últimas parejas de Fort, Violeta Lo Re, Adriana Salgueiro, Guido Süller y María Fernanda Callejón). Sí llamamos a Virginia, porque ocupó un gran rol al lado de mi papá”, comentó.

Respecto a lo que ya había dicho tiempo atrás (“la gente que tiene que estar, va a estar”), la adolescente aclaró que no se había tratado de ningún “palito” para Gallardo. “No le estoy tirando ningún hate a Virginia. Nunca me avisó a mí que no quería estar. Cuando se la mandó a llamar dijo que no. Pensé que iba a estar pero dijo que no”, reveló Martita y aclaró que lo que más le molestó de la expareja de su padre fue que hiciera pública toda la conversación.

“Me pareció raro que esto lo haga público pero bueno, le deseo lo mejor. No quiero más bardo. Ahora perdí el contacto. Yo le mandé un mensaje para aclarar las cosas, decirle que no tengo nada en contra de ella pero no recibí respuesta. Yo no quiero tampoco seguir el tema, que tenga suerte con su programa y listo”, señaló en referencia al especial que Gallardo conducirá por la pantalla de América sobre Ricardo Fort.

“Dijo que se quería separar del tema y ahora va a hacer un especial de él. Suerte con eso. Pensé que quería lograr otra imagen para diferenciarse de mi papá. Hace un tiempo teníamos una relación muy linda y se cortó por esto. Se armó un quilombo por nada, yo no lo iba a hacer público esto, ella decidió eso. Prefiero enfocarme en otras cosas”, volvió a declarar.

Martita Fort contó luego que ahora es Rocío Marengo quien ocupa el lugar que la panelista de Intrusos tenía en su vida. “A mí me cuesta querer y confiar en las personas pero Rocío se ganó mi amor. Ella ahora está ocupando el lugar de Virginia. Quiero cerrar el tema acá, perdí la relación con ella. Quiero hacer la serie tranquila. Lo están dejando mal parado a mi papá, queremos mostrar su mejor imagen, vamos a intentar hacer eso con las mejores vibras”, concluyó.

LA NACION