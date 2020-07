Nick Cordero, una de las más recientes víctima del Covid-19 en el mundo del espectáculo Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Desde su aparición a finales de 2019, el coronavirus provocó una lamentable cantidad de muertes en el mundo. Todos los ámbitos sufrieron el impacto de esta nueva enfermedad, y dentro de la comunidad del espectáculo, estas son algunas de las figuras que perdieron su vida en el marco de la pandemia.

Nick Cordero

El caso de Cordero fue uno de los que más impactó en el público. La estrella de Broadway, de 41 años, fue internado a finales de marzo y su cuadro sufrió graves consecuencias. Durante varios meses el actor luchó contra la enfermedad, pero murió el pasado domingo 5 de julio. Su esposa, Amanda Kloots, fue la encargada de transmitir la triste noticia desde su cuenta de Instagram. El fallecimiento de Cordero provocó una tristeza muy grande dentro de la comunidad artística, que mediante todo tipo de mensajes compartieron su pesar en redes sociales.

Lucía Bosé

Murió Lucía Bosé, a los 89 años Crédito: DPA

La actriz nacida en 1931 fue una pieza clave del neorrealismo italiano, y su trayectoria en el cine español fue también muy importante. Tras consagrarse como Miss Italia en 1947, obtuvo su primer protagónico en el largometraje No hay paz bajo los olivos , de Giuseppe de Santis. A partir de ese momento demostró una gran versatilidad en la interpretación, que le permitió trabajar para directores muy distintos, entre quienes se puede destacar a Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, los hermanos Taviani y Pere Portabella. Uno de sus títulos más recordados de su extensa filmografía es Muerte de un ciclista, película clave del cine español de los cincuenta, dirigida por Juan Antonio Bardem. Lucía es la madre de Miguel Bosé, y murió a los 89 años el 23 de marzo en España.

Mark Blum

El actor Mark Blum había participado de You Crédito: Archivo

Cuando a finales de marzo Nueva York transitaba uno de sus peores momentos en materia de contagios de Covid-19, el actor Mark Blum murió, a los 69 años. El intérprete había trabajado en cine, teatro y televisión, y era mayormente conocido por sus participaciones en Concodrilo Dundee y en Buscando desesperadamente a Susan. Tras participar en distintas piezas teatrales, en 1983 debutó en la pantalla grande con Lovesick y, durante esa década, consolidó su carrera en el cine y en televisión, en series como Sweet Surrender. En los años posteriores participó de otras ficciones como Frasier o Policías de Nueva York; s u último rol recurrente fue en la serie Mozart in the Jungle . Por otra parte, Blum era ampliamente reconocido por su labor en el Sindicato de Actores de Cine de los Estados Unidos.

Adam Schlesinger

El músico Adam Schlesinger murió a los 52 años, víctima de coronavius

Adam Schlesinger fue un artista que dejó huella no solo en la música, sino también en el teatro, el cine y la televisión. Su carrera dio un paso muy importante en 1994 al formar la banda Ivy, pero en 1995 la fundación de otro grupo bautizado Fountains of Wayne le dio una gran popularidad. Su interés por la música lo llevó a producir a otros artistas. En cine, una de sus colaboraciones más importantes fue con la canción "Eso que tú haces", pieza central del film homónimo dirigido por Tom Hanks. También compuso para otras películas como Letra y música y en televisión trabajó también en la música de Crazy Ex- Girlfriend. La pérdida de Schlesinger, a los 52 años, provocó mucho pesar en el mundo del espectáculo.

Terrence McNally

El dramaturgo Terrence McNally murió víctima de coronavirus

Más de treinta obras de teatro, cuatro óperas y diez musicales definen la carrera de uno de los mayores dramaturgos en la historia cultural reciente de los Estados Unidos. A lo largo de su vida profesional, Terrence McNally ganó cuatro veces el premio Tony, y sus piezas más populares fueron su adaptación de El beso de la mujer araña, Love! Valour! Compassion!, Master Class, Ragtime y Mothers and Sons, estrenada en 2014. En los años ochenta fue operado por cáncer de pulmón, una enfermedad que le dejó una deficiencia respiratoria crónica.

Roy Horn

Roy Horn, integrante del dúo de magos de las Vegas famoso por sus actos con tigres blancos en el escenario Crédito: Twitter

El mago y showman Roy Horn ganó fama mundial en los noventa cuando se unió a Siegfried Fischbacher y, junto a él y a un imponente león blanco, formaron la compañía Siegfried y Roy. La dupla logró una exitosa serie de presentaciones en Las Vegas, convirtiéndose en el show más taquillero de ese lugar. Pero la carrera profesional de Horn sufrió un importante revés en el 2003: en el día en el que cumplía 59 años, un tigre lo atacó en el transcurso de una función, alejándolo de los escenarios. Con una edad de 75, el adiestrador e ilusionista murió el pasado 8 de mayo, tras contraer Covid-19 y sufrir complicaciones respiratorias .

Chris Trousdale

El actor y cantante murió a sus 34 años por complicaciones tras contagiarse de coronavirus Crédito: Instagram Chris Trousdale

Con apenas ocho años, Chris Trousdale comenzó una auspiciosa carrera en Broadway cuando fue elegido para participar en Los miserables . Pocos años su nombre creció al trabajar junto a grandes estrellas como Ricky Martin o Lea Michele , y participando de obras como El mago de Oz y La bella y la bestia. Pero su figura se volvió mucho más conocida en 1999, año en el que formó parte de la banda Dream Street. A sus 34 años murió en California, y sus ex compañeros de grupo hicieron un show virtual para recordarlo.

Patricia Bosworth

La actriz y periodista Patricia Bosworth Crédito: Captura Instagram

La actriz y escritora Patricia Bosworth murió con 87 años, en Nueva York. Su fama comenzó en el mundo de la actuación. Luego de estudiar bajo la tutela del prestigioso Lee Strasberg, participó de varios espectáculos de Broadway, mientras en cine hizo Historia de una monja , junto a Audrey Hepburn. Su vida dio un vuelco en los sesenta, momento en el que empezó una aplaudida carrera como periodista, que la llevó a escribir biografías de importantes estrellas como Montgomery Clift, Marlon Brando, Jane Fonda, John Wayne o Diane Arbus.

John Prine

John Prine, ícono de la música country Crédito: Archivo

A los catorce años, John Prine ya sabía tocar la guitarra y mostraba un amor muy profundo por ese arte. Luego de estudiar música y de prestar servicio en las fuerzas armadas, en los sesenta comenzó un trabajo como cartero, mientras tocaba en distintos clubes como hobby. Pero cuando el actor y también músico country Kris Kristofferson lo descubrió, decidió producirle su primer disco. De esa manera, Prine debutó profesionalmente en 1971 con un LP que fue recibido con muchos elogios por la crítica especializada. A pesar de sufrir algunos problemas de salud, su carrera se prolongó hasta su muerte, en abril de este año. El pasado 12 de junio, en el marco de un show en el que se reunieron grandes voces del country para recordarlo, se dio a conocer una canción inédita que Prine había grabado poco tiempo atrás.

Juan Giménez

El dibujante Juan Giménez. Crédito: Archivo

El historietista argentino murió el dos de abril, luego de contraer la enfermedad en España. El de Giménez era uno de los lápices más importantes del cómic nacional y mundial, y su labor fue ampliamente reconocida en distintos países. Dueño de un mundo visual sofisticado y colmado de detalles, Giménez colaboró con varios de los guionistas más prestigiosos a nivel nacional e internacional, como Ricardo Barreiro, Carlos Trillo o Alejandro Jodorowsky. Con este último, realizó la ambiciosa saga La casta de los metabarones, una obra maestra de la ciencia ficción y una lectura obligatoria para cualquier amante del género.