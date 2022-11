Críticas, rumores de pelea y desmentida: ¿Qué pasó entre Thalía y Shakira?

escuchar

Son, desde hace décadas, dos de las mujeres más importantes del pop en español. Comenzaron sus carreras casi al mismo tiempo y supieron construir una amistad que se mantuvo a través de los años. Sin embargo, esta semana estalló un fuerte rumor que indicaba que Thalía y Shakira ya no eran tan cercanas y que ciertas declaraciones de la actriz y cantante mexicana habían disparado el distanciamiento.

En pleno duelo por su separación del futbolista Gerard Piqué, Shakira lanzó su nuevo tema, “Monotonía”, en el que habla, justamente, de una relación que se terminó. En el video, esta vez la intérprete de Barranquilla no hace gala de sus atributos para la danza, sino que se muestra triste y abatida.

La canción se convirtió en un éxito al poco tiempo de ser lanzada, pero hace unos días surgió la versión de que el tema no había sido del agrado de la protagonista de Marimar. Distintos medios argentinos y latinoamericanos se hicieron eco de supuestas declaraciones que Thalía habría hecho en una transmisión en vivo en sus redes, en las que habría criticado violentamente tanto a la temática de la canción como a su intérprete.

“ La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere... Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere ”, consignan varios medios que la mexicana expresó en Tik Tok.

Cuando el rumor llegó a sus oídos, Thalía intentó aquietar las aguas. Por eso, sus representantes hicieron llegar un comunicado a los medios mexicanos dando a conocer la versión de los hechos de la propia cantante: “Confirmamos que nuestra clienta no ha hecho transmisiones en vivo en ninguna plataforma desde enero 2022, y mucho menos ha realizado declaraciones de connotación negativa a la intérprete colombiana, con quien mantiene una amistad de años” , asegura el escrito.

Si bien las dos divas de la canción se mantuvieron en silencio, el miércoles Thalía, Anitta, Luis Fonsi y Laura Pausini brindaron una conferencia de prensa, en carácter de presentadores de la 23ª entrega del Latin Grammy que se llevará a cabo este jueves en Las Vegas. Allí, ante la pregunta de uno de los periodistas asistentes a la rueda de prensa, Thalía fue contundente en su respuesta.

“Ustedes me conocen. Estoy en esta carrera desde hace décadas y saben el ser humano que soy y las palabras que salen de mi boca. ¡Jamás usaría yo una palabra así para referirme a una amiga que amo tanto como a ella!“ , comenzó expresando, enfática. Y continuó: “Shaki y yo tenemos una relación de amistad de años. Ella es parte de nuestra familia. Por eso, cuando empezó esto, inmediatamente le envíe un mensaje por WhatsApp” .

“Le dije: ‘¿Qué onda, Shak? Están diciendo esto de mí’. Y me respondió: ‘Baby, yo sé tú quién eres. Ni te preocupes; olvídate’. Cuando estás bien entre amigas, lo que inventen, lo que digan no es tuyo, no te pertenece. Yo creo definitivamente en el poder de dios, y pongo a las personas que iniciaron todo esto en sus manos. Espero que las personas que comenzaron esta versión en sus manos, para que les dé luz, para que les dé amor; que les dé armonía, para que se acerquen a él. Que les cambie la vida y en vez de destrozar, que puedan construir”, expresó la cantante, ante la mirada atenta de sus colegas.

“Todo el mundo, ahorita, está en plena destrucción. Debemos construir. Construir amistades, construir lazos, construir unión. De eso se trata. Y qué bonito que puedo aclarar esto aquí; sobre todo porque pudo afectar mi amistad con ella”, finalizó.

