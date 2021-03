Dalma Maradona le respondió a Matías Morla después de sus filosos tuits

Matías Morla volvió a usar su cuenta de Twitter para referirse a su situación ante la Justicia. En una serie de tuits, se defendió de las críticas y apuntó contra las otras partes involucradas en la causa de la muerte de Diego Maradona. Ante la reaparición del abogado en las redes sociales, la hija mayor del Diez, Dalma Maradona, reaccionó con palabras breves pero contundentes.

En la mañana de este viernes, Morla escribió: “A tres meses y medio de la muerte de mi amigo, existen estos escenarios. Un abogado como loco filtrando información falsa a la prensa y sus consecuencias: periodistas serios chequean la data y no publican. Periodistas vagos, publican sin chequear”. Además, disparó contra Mario Baudry, abogado y pareja de Verónica Ojeda, sobre el que manifestó: “Lo cómico de esta historia es el abogado televisivo hablando de mi patrimonio (lícito) que está imputado por la Justicia en una causa por enriquecimiento ilícito por corrupción”.

Del mismo modo, se despachó sobre la familia de Maradona, sin mencionar nombres, pero haciendo alusión a sus hijas, hermanas y parejas. En este sentido, Morla criticó: “También están aquellas dominadas por el dinero, desquiciadas y desunidas, que nunca trabajaron. Con batallas personales y judiciales, con nuestro amado Diego en vida. Quedan al margen las hermanas que son Don Diego y Doña Tota. Gente de bien, Diego en estado puro”.

La reacción de Dalma no tardó en llegar. Fiel a su estilo frontal en las redes, la hija del astro del fútbol lanzó un tuit dirigido al abogado, a quien había acusado de “no dar la cara” en el pasado. “¡Buen timing para salir de la cueva! ¡Nos vemos en la Justicia!”, publicó.

No es el primer cruce en las redes entre la hija de Claudia Villafañe y Maradona con Morla. Tiempo atrás, Dalma había hecho fuertes declaraciones contra el exrepresentante del futbolista: “Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara. Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntas a mí, cara a cara. Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no tu condena es social”.

Más allá de las denuncias que señalan a Morla por la falsificación de firma y por ser el responsable del equipo de personas que rodeó al Diez en sus últimos días, aún no está imputado en la causa y se mantiene al margen de las citaciones judiciales. Hasta el momento, hay siete imputados: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y los enfermeros Dahiana Madrid, Ricardo Almirón, Nancy Forlini y Mariano Perroni.

LA NACION