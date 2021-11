Damián Pier Basile: “Me hubiera gustado que me invitaran en esta temporada de Bake off”

Damián Pier Basile esperó, en vano, que sonara su teléfono y lo invitaran a participar de la nueva temporada de Bake off Argentina, que acaba de despedirse de la pantalla de Telefe. “Me hubiera gustado darle tips a los participantes, ayudarlos de alguna manera, pero esperé y esperé y nada, hasta que me enteré que habían terminado las grabaciones. Y bueno... quizá me inviten en la temporada 10 del programa”, dice sin disimular la ironía. Oriundo de Rosario, Damián fue el ganador anterior del reality, y como suele suceder, esperaba algún reconocimiento. “En varias oportunidades dije que estaba a disposición para que me tuvieran en cuenta, pero nunca se han comunicado”, le confía a LA NACION.

-En un tuit deslizaste que “te odian” en Telefe, ¿sentís eso?

-Quiero aclarar que yo no tuiteé nada, pero la gente me preguntó y respondí. Dicen que salí a despotricar o a hacer un planteo y no fue así sino que me hicieron una pregunta y dije lo que pensaba: “capaz que me odian”. Muchas veces le comenté a la producción de Bake off que me gustaría ir aunque sea para mirar desde afuera y ver la carpa, reencontrarme con el jurado, sentir de vuelta toda la energía que hay ahí, y nunca fui invitado. Supuestamente les debo un asado a mis compañeros y a la gente de producción por ser el ganador y cuando propuse una fecha ni siquiera me respondieron el WhastApp. Entonces, son suposiciones que hago a partir de eso.

Porque me odian 😂😘 https://t.co/gIQspA0kdw — Damián Bake Off (@DamianPier) November 3, 2021

-Pensás que te odian, entonces...

-Siento que no soy una figura, que no puedo sumar en rating, pero podría haber ayudado a los participantes en alguna que otra cosa y también sé que no tienen la obligación de invitarme a ningún lugar. De alguna manera, me parece que se quisieron sacar de encima todo el quilombo que hubo el año pasado con la final y en realidad no tendría por qué comerme el bardo yo cuando el problema fue de ellos y el error al hacer el casting lo cometieron ellos. Siento que eso fue lo que pasó y pensaron “mejor no traigamos ni a A ni a B para que no haya problemas”.

-¿Te quedó una espinita clavada?

-No tengo una espina clavada porque sé que no tienen ninguna obligación. Simplemente es lo que yo esperaba porque cuando fui participante, el ganador de la temporada anterior fue invitado, entonces era algo que me imaginaba. Estuve durante toda la grabación esperando que me sonara el teléfono hasta que me enteré que hacía un mes habían terminado de grabar. Ya está, vendrán otras oportunidades, la gente me acompaña mucho y, sinceramente, no esperaba tanto. Eso, nada más: me hubiera gustado estar presente y ayudar a los chicos, pero no se dio. Capaz en Bake off 10 me invitan (risas). Entiendo que se terminó un ciclo porque tenés un contrato de exclusividad hasta cierto punto y después ya nunca más nadie te conoce. Creo que los tiempos cambiaron, por ejemplo antes salían de un Gran hermano y daban unas vueltas, conseguían algún que otro trabajo y armaban una carrera a partir de eso, sin tener ninguna experiencia en nada en particular. Yo tengo experiencia en algo, pero imagino que es difícil abrirle paso a tanta gente en televisión y renovar ciertas costumbres. De todas maneras, tuve algunas oportunidades de participar en programas de cocina y de juegos, que también me gusta. Estuve en Súper súper (elnueve), y en Pasapalabra (Telefe), pero me gustaría un poco más de participación en un programa de cocina y devolverle tanto cariño a la gente, enseñando recetas.

-Fue muy incómoda la final anterior cuando dieron por ganadora a Samanta Casais y después tuvieron que grabar otro programa en el cual te consagraron campeón a vos...

-Fue bastante incómodo. Primero porque se desviaba el tema del programa que era hermoso, dulce, familiar y se iba para el lado del odio. Y ni Samanta ni yo estábamos acostumbrados a la exposición de la televisión.

-¿Seguís en contacto con tus compañeros y con el jurado?

-Con mis compañeros hablo, tenemos buena relación, también con Samanta y hasta nos hemos juntado a comer el verano pasado. Somos personas grandes y, si hubo errores, se solucionaron. Y con los jurados, por ahí nos mandamos algún mensaje por redes. Hace poco almorcé con Christophe [Krywonis] porque viene seguido a Rosario.

-El año pasado falleció Agustina Fontenla, ¿hablabas con ella?

-Agustina fue la ganadora del pueblo, todos se enamoraron de lo que hacía, de su humor, de los tips que daba, de cómo frenaba lo que hacía para ayudar a otro, de su historia. Era muy querida por todos y esa buena vibra traspasó la pantalla. Hablábamos por Instagram cuando alguno hacía algo copado, nos dábamos consejos, ella más a mí porque la tenía más clara. Unas semanas antes de que falleciera recordamos una anécdota que vivimos y es que cuando tenía que mudarse de un departamento que alquilaba en Buenos Aires a otro, la acompañé la última noche y comimos todo lo que tenía en la heladera para no tener que mudar la comida. Nos reíamos porque fue un menú bastante bizarro y decíamos: “A ver cuándo repetimos la sopa de ravioles con milanesa”. Pensábamos juntarnos pronto y revivir esas historias.

Damián Pier Basile: "Me gustaría un poco más de participación en un programa de cocina y devolverle tanto cariño a la gente, enseñando recetas"

-¿Cuánto cambió tu vida después del reality?

-Mi vida después de la exposición que da la tele fue una locura, un cambio increíble. Dejé mi trabajo, que era el de empleado vendiendo mercadería a los almacenes y ahora me dedico cien por ciento a la pastelería y a las clases que doy con mi compañera Agustina Guz. Nuestra sociedad nació gracias al apoyo del público. Ya antes de terminar Bake off, la gente nos decía que nos quería juntos, que hagamos cosas juntos y hasta que nos casáramos. Sí, a un nivel extremo... (risas). Y gracias a esa buena onda surgió espaciodeados.com. Pasó más de un año y la gente sigue apoyándonos, eso nos sorprende. Estamos re felices. Damos clases, trabajamos en redes y pronto vamos a hacer clases presenciales en Rosario y Buenos Aires, con pastelería navideña.

-¿También hacés tortas para vender?

-En este momento no porque le dedico más tiempo a las redes y a tener interacción con la gente.

-¿Hace cuánto que no hacés una torta?

-(Risas) Justo el viernes hice una de tres pisos y estuve hasta la medianoche decorándola. Me gusta, lo disfruto y aprovecho a darme el gusto de probar cosas nuevas, hacer, reversionar clásicos para que la gente vea algo original y se anime y no seguir con las mismas seis o siete recetas básicas.

-¿Qué hiciste con el premio?

-Fueron 600 mil pesos, pero en ese momento el dólar estaba a $40 y cuando lo cobré ya estaba a $180. Lo ahorré y me fui de vacaciones e hice remodelaciones en casa.

-¿Viste este Bake off?

-Lo vi las últimas dos semanas porque estaba de vacaciones. Así que agarré las semifinales, las partes más tensas con eliminaciones y por lo que veo buscaron desafíos mucho más complicados y los exprimieron con todo.

-¿Te pareció una final justa?

-Los dos, Carlos y Facundo, se destacaron mucho y emocionaron con sus preparaciones y sabores. Creo que se ganaron el lugar en la semifinal porque tienen un camino muy parejo. Mi preferido era Hernán y se fue hace un par de programas. La única diferencia entre el primer y segundo puesto es el dinero, creo yo. La final estuvo muy pareja y Carlos logró destacar por muy poca diferencia, creo que podría haber sido de cualquiera de los dos. Estaban tan cabeza a cabeza que solo dependían de detalles.

-¿Pensás que el programa terminó antes porque no tuvo la repercusión esperada?

-Creo que el rating fue mejor que el de nuestra temporada, pero no tuvo el mismo impacto en redes sociales y hoy eso suma mucho. Bake off no rindió lo que imaginaban, me parece.

-¿Cansó el formato?

-Son ciclos que se van cumpliendo y hay que tratar de no gastarlos, me parece. Quizá haya que dejar pasar unos años para volver con más fuerza. O capaz un Bake off famosos sería un giro diferente que podría estar bueno.