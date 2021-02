De Courtney Cox a Reese Witherspoon, los famosos saludaron a Jennifer Aniston en su cumpleaños

Jennifer Aniston cumplió 52 años y sus amigos no quisieron dejar de saludarla y homenajearla en su día. A través de las redes sociales, Courteney Cox, Reese Witherspoon, Jimmy Kimmel y muchas estrellas más le dedicaron dulces mensajes y demostraron por qué la actriz es una de las más queridas en la industria.

“¡Feliz cumpleaños Jenny Louise! Nos conocemos desde hace tanto tiempo que ni siquiera recuerdo por qué te llamo así. Te amo”, escribió Cox. Para acompañar sus palabras eligió dos imágenes retro: una de ellas dos con la hija de la morocha, Coco, durmiendo plácidamente en el medio de su mamá y su madrina, y una de ambas en su juventud.

Otra de sus grandes amigas y actual compañera de elenco en The Morning Show, tampoco se olvidó de esta fecha. “Feliz cumpleaños a mi coconductora. De ser las hermanas Green hasta ser periodistas, siempre encontramos la forma de hablar y reírnos sobre diferentes temas bajo el sol. Esa es una de las muchas razones por las que me siento afortunada de conocerte, tanto adelante como detrás de la pantalla. Hoy te celebramos mi graciosa, amorosa y talentosa amiga”, expreso Witherspoon, recordando el momento en que se conocieron, cuando interpretó a la hermana menor de Aniston en Friends, y festejando la fuerte amistad que aún mantienen.

“Feliz cumpleaños Jennifer Aniston, el único ser humano lo suficientemente bueno como para hacerme enchiladas en los festejos de Friendsgiving”, posteó Kimmel con su humor habitual, publicando una foto de la actriz en la cocina preparándole uno de sus platos preferidos.

“Solo quiero agradecerle a Jennifer por haber llegado a nuestras vidas y hacer tantos programas de televisión y películas que me han hecho muy feliz. Soy una gran fan y tengo mucho respeto por ella. Eres uno de los rayos de sol favoritos en nuestra vida. Feliz cumpleaños de una gran y eterna admiradora. Sos un ser humano embriagador también, pero solo quería bromearte”, expresó Drew Barrymore con mucho cariño.

Ellen DeGeneres y Jennifer Meyers fueron otras de las famosas que se unieron a los buenos deseos para la actriz. Incluso su exesposo, Justin Theroux, publicó una historia en Instagram para saludarla. “Feliz cumpleaños Jennifer. ¡Te quiero B!”, expresó el actor, quien mantiene una gran relación con quien fue su mujer.

Conmovida con la cantidad de mensajes recibidos, Aniston no pudo más que agradecer compartiendo en sus redes un fragmento del poema llamado “The layers”, el cual habla sobre el paso del tiempo.

“He pasado por muchas vidas, algunas de ellas que fueron mías, y no soy quien era, aunque algún principio del ser permanece”, dice el texto de Stanley Kunitz que eligió. “Cuando miro hacia atrás, como me veo obligado a mirar antes de reunir fuerzas para proseguir mi viaje, veo los hitos que se desvanecen en el horizonte y los lentos fuegos que se arrastran de los campamentos abandonados, sobre los que los ángeles carroñeros ruedan con sus pesadas alas”, continúa. “Aunque me falte el arte para descifrarlo, sin duda el próximo capítulo en mi libro de transformaciones ya está escrito. No he terminado con mis cambios”, culmina el poderoso mensaje.

