De la frialdad de Jake Gyllenhaal al apasionado encuentro con Tom Hiddleston: Taylor Swift y los romances que terminaron en reveladoras canciones

Aunque no sea la única artista en hacerlo, sus relaciones de alto perfil provocaron que la lupa sea puesta sobre un tópico insoslayable de su proceso creativo: cómo Taylor Swift traslada a sus canciones los pormenores de los vínculos que fue teniendo a lo largo de los años. La artista, que se presentará en nuestro país el 9, 10 y 11 de noviembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires, ha dedicado un álbum entero a uno de sus grandes amores (Lover, para Joe Alwyn) y varios temas brutales para una de las parejas sobre la que no tiene el mejor recuerdo (John Mayer).

En esta nota, un repaso por otras composiciones de Swift que describen, como si se tratara de un cuento, el comienzo, desarrollo y final de importantes relaciones amorosas que ha tenido.

*Jake Gyllenhaal y un romance breve, pero memorable

Taylor Swift y Jake Gyllenhaal captados por los flashes en Nashville, en 2010 BG/The Grosby Group

Uno de los romances de Taylor Swift en alcanzar mayor notoriedad en la cultura popular fue el que vivió con el actor Jake Gyllenhaal. La cantante, que ya venía de instalarse en la industria con los discos Fearless y Speak Now (el primero, ganador del Grammy al mejor álbum del año), fue vista con el protagonista de Secreto en la montaña caminando por las calles de Nashville y por Nueva York. La intensidad del vínculo fue tal, que ambos conocieron a sus respectivas familias con celeridad, pero todo se desmoronó cuando la estrella del pop, a sus 21 años, fue presuntamente sorprendida por la frialdad con la que Gyllenhaal decidió terminar el noviazgo , que duró tan solo tres meses.

Como suele suceder con la mayoría de sus composiciones, Swift no menciona a los destinatarios de sus letras, más bien lo deja entrever por el racconto pormenorizado que hace de esos vínculos que fueron importantes para ella.

Si hablamos de recordar con mucho detalle, es imposible disociar al actor de “All Too Well”, ese himno del desamor que la artista incluyó en un disco con el que, en 2012, dio un giro de timón: Red. Aunque desde ese momento la canción se convirtió en una de las grandes favoritas de sus oyentes, tuvo que llegar el relanzamiento del disco en 2021 para que Swift le de una suerte de tratamiento especial al tema que compuso junto a Liz Rose. Así, nació la versión de diez minutos de la composición y el cortometraje que la acompañó, protagonizado por Sadie Sink y Dylan O´Brien como avatares de Swift y Gyllenhaal .

En el corto, que la cantante envió a una preselección para los premios Oscar, se cristaliza el leitmotiv de un tema insignia: el enamoramiento, el frenesí, el conflicto por la diferencia de edad, el distanciamiento y el desamor. Por lo tanto, aunque en Red (Taylor’s Version) podemos hallar otros temas igual de punzantes dirigidos al actor (la sarcástica “I Bet You Think About Me”, por mencionar un ejemplo), “All Too Well” conmueve por la forma tan concreta en que se plasman los recuerdos.

*John Mayer inspiró, desde el dolor, grandes temas

John Mayer y Taylor Swift, en las viejas épocas Archivo

Meses antes de su relación con Gyllenhaal, Swift había colaborado con su colega, John Mayer, en el tema “Half of My Heart” y había desarrollado un vínculo con él mientras estaba gestando su tercer disco, Speak Now . De acuerdo a los trascendidos del momento (y a las letras de la propia Swift), la relación fue muy turbulenta debido al destrato del músico, que tenía 32 años cuando entabló un romance con la cantante, entonces de 19.

La ruptura fue el combustible de gran parte del mencionado disco Speak Now, con “Dear John” como punta de lanza de la catarsis de una joven Swift que arrojó luz sobre los comportamientos nocivos de su expareja, como su inconsistencia (“me pregunto con qué versión de tu persona me voy a encontrar en el teléfono”) y su volatilidad (”sos experto en pedir perdón y en mantener los límites difusos”). Como en “All Too Well”, Swift es precisa, e incluso menciona su edad como un agravante. Mayer acusó recibo y criticó a la artista en más de una ocasión, desde declaraciones a la revista Rolling Stone en las que aludió a las “baratas” composiciones de su ex hasta tuits en los que hizo hincapié en otros temas de Swift, como el caso de “Lover” con chicanas poco felices.

Con motivo del relanzamiento de Speak Now, todas las miradas volvieron a posarse sobre Mayer, por lo que, en uno de sus recitales del Eras Tour, Taylor hizo un pedido a su público: “ A medida que nos acercamos a este álbum, me encantaría pedirles que la amabilidad se extienda a nuestras actividades en Internet. No publico este álbum para que sientan que tienen que defenderme de alguien a quien creen que le escribí una canción hace 14 millones de años. Todos hemos crecido, estamos bien ”, aseguró la artista.

Si bien “Dear John” se volvió una de sus canciones más populares, el mejor tema compuesto para Mayer (y uno de los mejores temas de la cantante, a secas) es “Would’ve, Could’ve, Should’ve”, coescrito por Taylor junto al productor Aaron Dessner y editada en la versión “3 AM” de Midnights.

*Harry Styles y Swift: cuando dos ídolos del pop colisionan

Harry Styles junto a Swift en los últimos premios Grammy Frazer Harrison - Getty Images North America

Así como para la regrabación de Speak Now (Taylor’s Version), Swift convocó a una de sus exparejas del momento en que editó el disco original, Taylor Lautner, para coprotagonizar el videoclip de “I Can See You” y para estrenarlo junto a ella en una de las paradas de su descomunal gira, hay mucha expectativa respecto a cómo la cantante va a abordar el relanzamiento de su gran álbum, 1989. El disco, editado en 2014, marcó otro cambio radical en la variada carrera de Swift, quien dejó el country por un rato para volcarse de lleno al pop . El resultado fue esa producción inmaculada por la que ganó su segundo Grammy a mejor álbum del año.

Una de las canciones que integran el disco, “Style”, habla de una relación que no pasará nunca de moda y no hay dudas sobre su destinatario. Taylor tuvo un breve noviazgo con Harry Styles de fines de 2012 a comienzos de 2013, que se convirtió en una de las grandes inspiraciones de 1989, por lo que se especula con la posibilidad de que hayan grabado un tema juntos para la reedición del disco.

🎥| Taylor dancing during Harry Styles performing “As It Was” #Grammys pic.twitter.com/dZ3eFHZ2rg — Taylor Swift Updates 🏟️ (@swifferupdates) February 6, 2023

Los artistas demostraron que mantienen una muy buena relación cuando fueron vistos hablando en los premios Grammy 2021 cuando Swift ganó por tercera vez en la categoría mejor disco del año (en ese caso, por el extraordinario Folklore), y lo mismo sucedió este año cuando Styles ganó en la misma categoría por su trabajo Harry’s House. Una de las figuras en aplaudir de pie con entusiasmo fue Swift, quien luego entabló una amistosa charla con su expareja, además de no dejar de bailar cuando el músico interpretó su máximo hit, “As It Was”.

“Ambos escribimos sobre experiencias personales, todo el mundo hace lo mismo, así que sería hipócrita decir ‘oh, no, no podés escribir sobre nosotros’. Además ella es muy buena en eso, así que sus canciones también lo son. Soy afortunado en ese sentido”, expresó Styles cuando le preguntaron qué sintió al ver su relación resignificada en temas de Taylor.

*Tom Hiddleston, el escape perfecto

Tom Hiddleston y Taylor, un romance breve pero intenso Archivo

Tras un año y medio de relación con el DJ y productor escocés Calvin Harris, Taylor sorprendió cuando se la vio muy cerca del actor Tom Hiddleston en la gala del MET de 2016 y, al poco tiempo, de la mano por Rhode Island. En ese momento, allegados a la pareja aseguraban que ambos estaban “totalmente enamorados, besándose sin que les importara lo que opinaran los demás” .

De hecho, luego los flashes captaron sus viajes por el mundo y la presencia de Hiddleston en una de las populares celebraciones de Swift con motivo del 4 de julio, para la que el intérprete, quien siempre cultivó un bajo perfil, no dudó en ponerse una remera en la que se leía: “Yo amo a Taylor Swift”. Sin embargo, el tiempo fue poniendo todo en su lugar y a los pocos meses, a pesar de que el vínculo parecía destinado a perdurar, llegó a su fin.

En noviembre de 2017, cuando la cantante lanzó su esperado disco, Reputation, uno que marcó un instante bisagra en su vida personal y profesional fruto de la disputa con Kanye West, se pudieron encontrar algunas señales del porqué de la ruptura con Hiddleston, especialmente en la canción “Getaway Car”, que alude a cómo esa relación fue una suerte de escape de aquella que mantuvo con Harris. Por otro lado, se cree que “Midnight Rain”, una de las composiciones de Midnights, también alude al actor y a su necesidad de formalizar cuando ella no estaba lista.

*Joe Alwyn, gran amor y compañero creativo de la artista

Taylor Swift junto a su exnovio, el actor Joe Alwyn, de quien se separó este año tras seis años juntos GROSBY GROUP

A pesar de que “Look What You Made Me Do” marcó el ritmo de Reputation junto al arte de tapa y la desaparición de Swift por un año de los medios por su conflicto con West, el disco también tiene grandes temas románticos que hacen referencia a empezar de nuevo con una persona que le llevó tranquilidad y estabilidad en su vida cuando ella más lo necesitaba . Desde “Gorgeous” hasta “Delicate”, Swift compuso canciones dirigidas al actor británico Joe Alwyn, quien se convertiría en su pareja más duradera, una relación de más de seis años signada por el apoyo mutuo y por la colaboración creativa.

El protagonista de Conversaciones entre amigos coescribió temas de los discos de su pareja, Folklore y Evermore, tales como “Exile”, “Betty” y “Champagne Problems”, entre otros, bajo el apodo Wiliam Bowery, además de haber inspirado un disco entero (Lover) y de haber coescrito con Swift el tema más disonante en Midnights , la balada “Sweet Nothing” . La cantante y el actor fueron vistos este año en una fiesta luego de la entrega de los Grammy, por lo que sorprendió cuando en abril se anunció su separación y al poco tiempo Swift se mostró con el cantante Matt Healy, de The 1975, relación que no prosperó.

Taylor Swift - Gorgeous

En “You’re Losing Me”, tema que integra una de las múltiples versiones extendidas de Midnights, se puede leer entrelíneas e inferir que, una vez pasada la tormenta y la reclusión por la pandemia, Swift quería retomar su vida habitual. Alwyn, en tanto, parecía querer prolongar un vínculo más reservado, acorde a su perfil.