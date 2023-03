De ladrones a asesinos: cinco celebridades que sufrieron por el pasado de sus padres

escuchar

Un robo que fue ejecutado con torpeza, una red de narcotráfico que fue desmantelada, un asesino serial que logró ser capturado... Parecen premisas de películas, pero se trata nada menos que de los hechos protagonizados por los padres de figuras de Hollywood, situaciones que dejaron una huella imborrable en sus vidas y sobre los cuales algunos, hasta el día de hoy, prefieren no pronunciarse.

*El padre de Tobey Maguire, ladrón de bancos

El padre de Tobey Maguire tomó una decisión que afectó a su familia cuando el actor tenía 19 años The Grosby Group

Cuando el actor de El hombre araña tenía 19 años y ya estaba dando sus primeros pasos en la industria gracias a la ayuda de su amigo Leonardo DiCaprio que lo había recomendado para un rol secundario en Mi vida como hijo, el padre de Tobey , Vincent Maguire, tomó una decisión que puso en peligro a toda la familia: nada menos que robar un banco. El propio actor confirmó el acto delictivo de su padre en una entrevista con la publicación The Independent, pero pidió que no se le soliciten los detalles. En 2012, esos pormenores del hecho salieron a la luz cuando una fuente cercana a los Maguire brindó un testimonio a The Hollywood Reporter. En 1993, Vincent, quien se había separado de la mamá de su hijo cuando este tenía tan solo dos años, debió enfrentar la dolorosa pérdida de su hermana, quien murió de cáncer. La triste situación lo volvió tan paranoico que, cuando le detectaron unos pólipos, se autoconvenció de que iba a tener cáncer también y de que sus hijos y sobrinos no iban a poder recibir ayuda económica para salir adelante. Por lo tanto, el pánico lo condujo a planear un atraco del banco Coast Federal Savings que se encontraba frente a su propia casa.

El hombre ingresó al lugar en pleno día y sin máscara, pidió el dinero amenazando a los empleados y corrió de regreso a su hogar, para sorpresa de los vecinos que lo reconocieron de inmediato. Vincent fue capturado a las pocas horas por la policía y se declaró culpable del hecho. Debido a que no utilizó armas en el robo y a que no tenía un historial criminal, fue sentenciado a solo dos años de prisión. La misma fuente que habló sobre el hecho, confirmó que Tobey “estaba avergonzado” por lo que había hecho su papá, pero que al mismo tiempo lo entendía “por la situación de pobreza que atravesaba la familia”.

*Leighton Meester y una vida turbulenta con sus padres

Leighton Meester reconectó con sus padres tras perdonarla por sus actos delictivos AP

La ex Gossip Girl nació el 9 de abril de 1986 en circunstancias impensadas. Su madre, Constance Lynn, y su padre, Douglas Jay Meester, se encontraban, tras las rejas cuando el embarazo de Constance avanzaba. El matrimonio había sido condenado por ser parte de una red de narcotráfico que ingresaba droga desde Jamaica a los Estados Unidos. Para el momento del nacimiento de Leighton, Constance fue trasladada a un hospital y luego de dar a luz a su pequeña, regresó a la cárcel. Debido a esto, Leighton fue criada por sus abuelos paternos, quienes la protegieron y la cuidaron tanto a ella como a sus hermanos, Douglas y Alexander. Una vez que logró hacerse un lugar en el mundo del entretenimiento, Leighton habló de su pasado y aseguró que pudo perdonar a sus papás, quienes al salir de prisión le dieron “una vida normal”.

“Lo que sucedió con ellos me hizo pensar en que no se puede juzgar a nadie, especialmente a tus padres. No podés juzgarlos por lo que hayan hecho en su pasado porque la gente siempre puede cambiar”, expresó la actriz y cantante. Una vez superada la tormenta, Constance también habló públicamente sobre su hija y lo orgullosa que estaba de sus logros. “Es muy talentosa, muy inteligente”, le expresó a New York Magazine. “Cualquier cosa cuestionable que haya hecho sucedió antes de su nacimiento”, añadió la mujer, quien -cuando Meester se volvió famosa- comenzó a demandarle dinero. Demandas cruzadas, duras declaraciones a la prensa, y amenazas por parte de Constance fueron parte de un nuevo capítulo de la turbulenta relación entre ambas que se subsanó diez años atrás. “Mi familia y yo tenemos una historia muy loca, pero trato de recordar lo que pasó de manera positiva porque no todo lo que vivimos juntos era sobrevolado por la oscuridad: también hubo momentos felices y llenos de luz”, remarcó la actriz de How I Met Your Father.

*Lily Allen y una relación compleja con su papá

Lily Allen contó que fue abandonada por su papá cuando era pequeña Backgrid/The Grosby Group

Al igual que lo sucedido con Leighton Meester, la cantante británica Lily Allen también debió, con el tiempo, perdonar a su familia por hechos que dejaron huellas en su vida. Para la cantante de “Smile”, el vínculo en el que tuvo que trabajar fue el que tenía con su padre, el reconocido actor y presentador Keith Allen. El hombre, quien estuvo preso por robar un vehículo y fue visitado en la cárcel por Lily y su hermano, el actor Alfie Allen, no fue un papá presente para la artista, como ella contó en sus crudas memorias, My Thoughts Exactly. En su autobiografía, la intérprete reveló que su padre era adicto a las drogas y que tuvo una sobredosis mientras ambos estaban en el festival de Glastonbury, dejándola en shock. Antes de ese momento, Keith no había intentado estar cerca de su hija.

“Mi papá me abandonó cuando tenía cuatro años, estoy harta de esto. Mi papá estaba en Latitude cuando cante allí y ni siquiera fue a verme. Probablemente he pasado más tiempo paseando a mis perros que con mi padre en toda mi vida”, expresó Allen, con una mezcla de tristeza y enojo sobre la actitud de su progenitor, quien también pasó tiempo tras las rejas por protagonizar un altercado en club nocturno. En 2018, ambos se pelearon cuando salió el libro de Lily y su padre se sintió perjudicado por los extractos que salían sobre él. “Realmente no he hablado con mi papá, para ser honesta, por un tiempo. La última vez que le envié un mensaje de texto fue en un Día del Padre y él me respondió diciendo ‘Gracias’. No nos hemos conectado por un tiempo”, manifestó la cantante.

*El padre asesino de Woody Harrelson

Woody Harrelson vivió una juventud atípica Archivo

Charles Harrelson era un vendedor de enciclopedias que incursionaba ocasionalmente en la actuación. Cuando su hijo Woody tenía siete años, abandonó el hogar familiar y no se supo nada de él hasta que una noticia resultó ineludible para el clan: Charles había sido acusado de asesinar a un vendedor de alfombras. Aunque no fue condenado por falta de pruebas, Diane -madre de Woody y de sus hermanos, Jordan y Brett- intentaba que sus hijos pudieran tener una infancia normal, pero otro golpe azotó a la familia. Charles fue condenado por un segundo homicidio y pasó cinco años tras las rejas. En ese momento, el actor de Asesinos por naturaleza tenía 12 años y escuchó la noticia en la radio, a pesar de que su madre trataba de no exponerlo a lo que se informaba sobre su papá.

En 1979, los Harrelson fueron sacudidos por un hecho escalofriante: Charles fue enviado a prisión por segunda vez, por otro asesinato, y nunca más recuperó la libertad. El 15 de marzo de 2007 murió en una prisión de Colorado. En su adolescencia, Woody no pudo eludir el hecho de que su padre era un asesino serial y ese trauma impactó en su comportamiento. En 1982, fue arrestado por mala conducta en la vía pública y por golpear al policía que lo detuvo, pero luego logró encauzar su vida. En una entrevista con The Financial Times, aseguró que no le agradaba hablar de su padre, pero sí del amor que le brindó su mamá. “Éramos pobres, pero ella siempre nos cuidó y se aseguró de ponernos un plato en la mesa. Era mucho para ella criar tres hijos sola y trabajando como secretaria, pero lo hizo, nos protegió muchísimo”, subrayó el actor de El triángulo de la tristeza.

*Charlize Theron creció con un padre violento

Charlize Theron convivió con un violento padre GROSBY GROUP

“Mi padre era un hombre muy enfermo: era él o nosotras”, contó la actriz sudafricana Charlize Theron en una entrevista radial en la cual recordó la noche en que su madre mató a su padre en defensa propia. En diálogo con National Public Radio (NPR), Theron detalló que su padre ejercía violencia de género sobre su madre, Gerda. “Fue alcohólico toda su vida. Siempre estaba borracho. Era una situación desesperante porque es totalmente impredecible el día a día con un adicto, nunca se sabía lo que iba a hacer con mamá”, explicó Theron y habló sobre lo que pasó una noche en la que Gerda salió en su defensa. “Mi padre estaba tan borracho que casi no podía mantenerse en pie cuando entró a la casa con una pistola. Mi mamá y yo estábamos en mi habitación y cuando vimos que venía directo a nosotras, cerramos la puerta y nos apoyamos las dos sosteniéndola desde adentro para evitar que entrara”, contó.

Cuando no pudo derribar la puerta, se alejó y disparó en tres ocasiones. “Ninguna de esas balas nos impactó, lo cual es un milagro”, manifestó Theron. El episodio duró segundos, pero marcó a la actriz de por vida. “Nos decía que iba a entrar y que nos iba a matar a los dos. Mi madre logró recuperar el arma y le disparó”, rememoró sobre la noche del 21 junio de 1991, cuando su padre murió a sus 44 años, tras el impacto de una bala. Su mamá fue absuelta al demostrar que disparó en legítima defensa. Charlize, quien entonces tenía 15 años, habló para concientizar sobre los primeros indicios de la escalada de violencia intrafamiliar. “Este tipo de violencia que ocurre dentro de una familia es algo difícil de charlar, pero creo que al decir lo que me pasó les hago saber a otros que no están solos y que lo más importante de todo esto es entender la gravedad de las adicciones”, concluyó la intérprete, quien, gracias al esfuerzo de su madre, pudo mudarse con ella a Nueva York, el lugar donde comenzó a formarse como bailarina y, luego, como actriz.