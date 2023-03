Desde Cher hasta Katy Perry: quiénes fueron las estrellas invitadas a la gran fiesta de Carol Burnett

escuchar

Carol Burnett soplará las velas de su 90 cumpleaños el próximo 26 de abril y diferentes estrellas del mundo del espectáculo se reunieron en una gran fiesta celebrada en homenaje a su mítica carrera. La velada tuvo lugar en el auditorio Avalon Hollywood & Bardo en Los Ángeles y fue filmado para retransmitirse a través de la NBC en el día del cumpleaños de la artista.

Colegas y amigos de Burnett se acercaron para aplaudir la memorable trayectoria de la comediante: desde su debut en Broadway en Once Upon A Mattress y su interpretación de la señorita Hannigan en Annie hasta su icónico trabajo en The Carol Burnett Show, su serie de sketches de comedia que se emitió a lo largo de once temporadas.

Carol Burnett, feliz con su especial de cumpleaños "Carol Burnett: 90 años de risa + amor" de NBC Splash News/The Grosby Group

Julie Andrews se mostró muy entusiasmada de poder acompañar a su amiga en un día tan especial para ella. La estrella de Mary Poppins, de 87 años, se reencontró con su colega y posaron juntas y sonrientes ante los fotógrafos de la alfombra roja.

Carol Burnett junto a su amiga, la artista británica Julie Andrews Splash News/The Grosby Group

Katy Perry captó todos los flashes con un vestido negro de manga larga con cadenas brillantes y capucha con el que dejaba a la vista uno de sus hombros.

Katy Perry, deslumbrante Splash News/The Grosby Group

Katy Perry se mostró feliz de formar parte de la velada Instar Images/The Grosby Group

Cher, a sus 77 años, desfiló por la alfombra roja con mucha actitud y un look chic. La diosa del pop estaba radiante.

Cher en el Avalon Hollywood & Bardot de Los Ángeles Splash News/The Grosby Group

El particular diseño de la chaqueta de Cher se llevó todos los flashes de la noche Instar Images/The Grosby Group

Sofía Vergara, una de las muchas sucesoras de Burnett en la pantalla chica Instar Images/The Grosby Group

Lisa Kudrow, que hace solo unos días se reunió con sus compañeras de Friends en la ceremonia de entrega de la estrella del paseo de la fama a Courteney Cox, también se mostró simpática y feliz de participar del homenaje.

Lisa Kudrow apostó por el clásico y atemporal blanco y negro Splash News/The Grosby Group

Kristen Wiig lució un vestido metalizado con escote de corazón y corte midi Instar Images/The Grosby Group

Marisa Tomei, con un look chic Splash News/The Grosby Group

