La despedida de soltero de Diego Schwartzman antes de su casamiento con Eugenia De Martino: playa, tragos y amigos

Diego Schwartzman y sus amigos viajaron a Ibiza, España, para la despedida de soltero del extenista profesional. Tras la propuesta de casamiento del Peque con Eugenia De Martino, su futura esposa, en la Torre Eiffel, el deportista invitó a su círculo más íntimo para pasar unos días al aire libre y bajo el calor de esta reconocida isla.

La foto grupal de Diego Schwartzman y sus amigos en Ibiza (Foto: captura de pantalla)

“20 fotos que no resumen estos días con ustedes. Mis amigos de siempre y un viaje inolvidable. Gracias”, manifestó Schwartzman, quien se mostró a gusto por la compañía de sus amigos y también de su hermano Matías.

Schwartzman disfrutando en una embarcación

La portada de la publicación muestra al extenista y sus amigos en una de las playas de Ibiza, donde disfrutaron del arranque de un día soleado. Lo que siguió fue los preparativos para ir a uno de los boliches de la zona, donde cada uno posó para la cámara con una copa en la mano, en una clara muestra de disfrute por estar en la despedida de soltero de su amigo, quien daría el sí con su pareja el próximo 25 de octubre -la fecha aún no fue confirmada oficialmente por Schwartzman y De Martino-.

Diego Schwartzman en un boliche de Ibiza con sus amigos

La despedida de soltero incluyó varios días de relax, en distintas playas, donde, además, se recorrieron distintos puntos turísticos de la zona como restaurantes y hasta paseos en embarcaciones.

El Peque junto a su hermano Matías en la despedida de soltero en Ibiza

Lejos del circuito profesional tras retirarse a principios de este año en el Argentina Open, el Peque bajó las revoluciones y se centró más en los placeres que se privó al estar metido dentro del mundo del alto rendimiento, como por ejemplo la comida: en varias postales, Schwartzman mostró cómo se alimentaban con medialunas, pastafrola y, en la cena, tablas de distintas piezas de sushi, algunas de ellas con una salsa que le daba un toque distintivo.

Medialunas y sushi: parte del menú con el que fueron agasajados el Peque y sus amigos en Ibiza

“Con la banda”, destacó el extenista, quien se mostró muy a gusto y acompañado por el resto de sus amigos, quienes estuvieron con él en su etapa de viajes eternos por el circuito de la ATP y hoy lo disfrutan en otra faceta, más descontracturada y sin culpa a la hora de dejarse llevar por las tentaciones culinarias y algunos aperitivos.

20 Fotos Que No Resumen Estos Días Con Uds. Mis Amigos De Siempre Y Un Viaje Inolvidable. Gracia

La publicación tuvo una gran repercusión en las redes sociales. Uno de los comentarios que más llamó la atención es el de Matías, el hermano del Peque, quien celebró la iniciativa y el casamiento que se vendrá en el corto plazo. “Un escándalo, ¡Ahora sí! A disfrutar de esta fiesta como debe ser y celebrar por ustedes dos que los amo“, sintetizó.

Schwartzman, con el short de Boca, relajado junto a sus amigos en Ibiza

Por su parte, Eugenia De Martino también aprovechó el tiempo para una escapada con sus amigas, en la previa de lo que será uno de los días más importantes tanto para ella como para el extenista.

Eugenia De Martino también tuvo su despedida de soltero junto a su círculo más íntimo

“Un viaje que no me voy a olvidar nunca más. Yo celebro la amistad como la mejor forma de amor correspondido y desinteresado. De los vínculos más transparentemente elegido. De por medio no hay sangre, compromisos ni motivos más que simplemente amor. Mis amigas son ese lugar seguro que siempre se siente como estar en casa”, agregó la modelo en un posteo similar al de Schwartzman donde incluyó los momentos más salientes de su viaje.