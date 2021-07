El Bicho Gómez habló sobre el fracaso de “PolitiChef” en ShowMatch: “No funcionó porque los políticos ya no causan gracia”

El actor Marcos “el Bicho Gómez” habló sobre la particular temporada que está teniendo ShowMatch este 2021 en términos de números. “No están preocupados sino ocupándose”, reveló el comediante que fue parte del programa de eltrece de Marcelo Tinelli, consagrándose incluso campeón de “Bailando por un sueño” junto a Anita Martínez. En su primera participación en 2014 se enamoró precisamente de su coach, la coreógrafa Verónica Pecollo, quien terminó convirtiéndose en su pareja y madre de su hija, Renata.

En diálogo con Marcela Coronel en su programa Mientras tanto (Mucha Radio FM 94. 7), el Bicho fue consultado sobre el bajo rating del ciclo de LaFlia, que este año compite con la ficción turca Doctor Milagro, la cual lo duplica en números.

“Ante el bajo rating están todos laburando y viendo qué hacer. Marcelo es muy inteligente, yo creo que lo va a sacar adelante, nunca se queda con algo, va buscando y tratando de mutar. Es una búsqueda que hay que hacer cuando te empieza a ir mal. Están todos laburando para que el programa vaya para adelante”, manifestó Gómez respecto a cómo está transitando Tinelli y la producción este período en el que el programa sigue buscando su rumbo con el certamen de talentos “La Academia” como mascarón de proa, y con viñetas emotivas donde los participantes son los homenajeados.

Gómez también hizo un análisis sobre cómo han cambiado las preferencias de la audiencia en esta era de proliferación masiva de contenido. “Es muy difícil saber qué está necesitando la gente. La televisión también tiene que estar empezando a encontrar su lugar, porque hay una nueva manera de ver. Las redes, las plataformas. La gente elige ver por otros lados lo que ellos quieren ver. La televisión es inmediata, si no funciona, ya no funciona más, es difícil que la televisión espere, y a algunas cosas hay que darles tiempo. Lleva tiempo imponer un personaje. No es de un día para el otro”.

Asimismo, el comediante opinó sobre la decisión del levantamiento de los viernes de humor que se erigían como un revival de Videomatch, con el agregado “Politichef”, reality con políticos que tampoco tuvo el desempeño esperado.

Alberto Fernández inauguró la cocina de "Politichef" - Fuente: eltrece

“Me parece que ‘Politichef’ en ShowMatch no funcionó porque los políticos ya no causan gracia, tanta impunidad tienen los tipos que la gente no los quiere ni ver ni aunque les tomemos el pelo”, expresó el comediante, quien este año fue parte de Corte y confección famosos, otro ciclo del riñón de LaFlia. “A mí no me convocan a los programas porque sepa cocinar, bailar o coser, me convocan para poner humor”, manifestó, y contó a qué programa aceptaría sumarse. “Iría con gusto a MasterChef. Cocinar me gusta. Y en esta cuarentena la cocina ha sido un gran aliado”, subrayó.

Su presente laboral y sus ganas de casarse

En la actualidad, Gómez está abocado a su espectáculo del Cirque XXI titulado El circo del ‘Bicho’ Gómez, que lo tiene muy entusiasmado porque lo conecta con sus orígenes. “Nací y me crié en un circo, así que volver a todo eso es muy mágico, estoy muy bien, feliz de la vida por volver después de tantos años. Soy el único que dejó de dar vueltas, el circo sigue girando. Tiene el atractivo ahora de que todo el espectáculo es muy teatral, agarrando un poco la temática del Cirque du Soleil, se cuenta una historia, con la tecnología acompañando todo para que sea asombroso y grato de ver”, adelantó en relación al show que se presenta sábados y domingos en el shopping de San Justo, “con gran acompañamiento del público”.

En cuanto a su relación con Pecollo, el Bicho contó que están pasando un gran momento. “Todas las noches, pase lo que pase, buscamos un momento para disfrutar, estar juntos, acompañarnos, y charlar de lo que pasó en el día. Nos aconsejamos mucho, nos acompañamos mucho, nos escuchamos y nos amamos un montón”, aseveró, y confesó que está esperando para volver a pedirle casamiento. “Ya aflojó, no me dice que no, me dice ‘vamos a ver’”, reveló el comediante.

