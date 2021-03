El conmovedor posteo de Karina Gao: “La vida me dio una patada“

Tras haber superado su grave cuadro de coronavirus, la cocinera Karina Gao comenzó a compartir en su popular cuenta de Instagram reflexiones sobre la vida cotidiana . En su más reciente publicación, Gao habló de la felicidad y del disfrute de los momentos que realmente importan y que muchas veces no son valorados en medio de la vorágine.

“Cuando recién había llegado a Argentina, los primeros meses mi papá arrancó trabajando de albañil, electricista, arregla tutti... trabajaba de cualquier changa que conseguía. Hasta que consiguió un trabajo fijo como repositor en el supermercado de un señor de la comunidad. Un día, para su sorpresa, llevando un pedido a una señora mayor hasta su casa, le dio $1 de propina. En ese momento, 1993, $1 era 3 veces el boleto del colectivo, podías comprar 3 kgs de papas blancas (5kgs de papas negras) y muchas, muchas cosas. A la noche, llegó a casa, y a escondidas me dio una bolsa con cinco bombones”, recordó la cocinera.⁣

“Abrí uno con mucho cuidado, lo comí lentamente para poder saborear lo más posible, y creo que no me comía el envoltorio porque no se podía. Tenía una sonrisa de punta a punta. Era, y creo que cada vez que recuerde, es unos de los momentos más felices de mi vida”, añadió, y prosiguió su texto poniendo el foco en cómo cambia la perspectiva en la vida adulta.⁣

“Más grande, con más recursos, cada vez la felicidad era más costosa: un celular, un viaje, ropas, cosas banales... y uno empieza a perderse en el mundo material, y empieza a olvidar un poco de esas pequeñas cosas de la vida que te dan felicidad inmensa”, remarcó. Gao, indefectiblemente, hizo mención a su estado de salud, y a cómo su mirada también se modificó tras haber estado en coma farmacológico inducido por el Covid-19.

Los primeros pasos de Karina Gao tras el coma - Fuente: Instagram

“Por esas cosas del destino, la vida me dio una patada, o una llamada de atención y hoy me hizo sentir nuevamente la simpleza de la felicidad. Hoy, la felicidad es el despertar de cada mañana, poder abrazar a mis seres queridos, poder reir, poder llorar, poder comer un budín de chocolate sin ahogarme... la felicidad es simplemente respirar”, concluyó la cocinera en el sentido posteo.

Hace un mes, Gao, quien se encuentra embarazada, contó que estaba experimentando ataques de ansiedad y angustia luego de su salida del coma. “[Experimento] un cocktail de emociones con la hormona del bebé, se hizo un rejunte interesante, pero no les quiero dejar de compartir este primer paso que he dado hoy. Sí, ¡empezamos la rehabilitación muscular! El cuerpo tiene memoria y aunque se tome su tiempo para reponerse de a poco, ya vamos a estar como antes”, compartió emocionada.

El momento en que a Karina Gao le hacían un monitoreo para saber cómo se encuentra su bebé

Karina Gao, cocinera estrella del magazine de Telefe conducido por Florencia Peña, Flor de equipo, fue inducida en coma farmacológico a comienzos de febrero, luego de ser internada en terapia intensiva al contraer coronavirus. En el momento previo a la intervención médica en el Hospital Otamendi, la cocinera compartió con sus seguidores lo que iba a sucederle. “Les voy a pedir un último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos y no sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí, por favor”, pidió la influencer.

“Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa que me acompañó durante estos cinco años, porque de casualidad esta semana cumplimos cinco años de Mon Petit”, dijo, en relación a su cuenta de Instagram. Tras 12 días de internación, Gao salió del coma y ahora muestra su favorable evolución, además de sus conmovedores textos que aluden a las enseñanzas que extrajo de una dura experiencia que le dejó secuelas de las cuales se está reponiendo con celeridad.

LA NACION