Karina Gao mostró la particular dieta que debe hacer para combatir las secuelas del coronavirus

La cocinera Karina Gao vivió un calvario desde que dio positivo en coronavirus, durante su sexto mes de embarazo, y fue inducida a un coma farmacológico por dos semanas. Todo aquello quedó atrás y ahora está en su hogar recuperándose de las secuelas de la enfermedad: la chef mostró en sus historias de Instagram la particular dieta que debe respetar para aumentar su masa muscular.

2021 había empezado con muy buenos augurios para Gao, que brillaba cada mediodía en Flor de Equipo (Telefe), el ciclo de Florencia Peña. Sin embargo, todo se complicó cuando supo que había contraído Covid-19 y tuvo que ser internada. A casi un mes de esa traumática experiencia, charló con sus seguidores desde su casa y les contó cómo sigue su salud.

“Para recuperar mi masa muscular, tengo que comer tres veces proteína por día”, escribió en sus historias, junto a una foto de varios maples de huevos encimados. “Esto me aconsejó mi médica, ustedes consulten con un médico o nutricionista antes”, aclaró; y luego mostró que iba a preparar un omelette para desayunar.

Karina Gao contó que debe hacer una dieta rica en proteínas para recuperar la masa muscular que perdió mientras estuvo en coma Instagram @monpetitglouton

Además, comentó que respeta la tradición china de beber agua caliente durante el día: “Para los chinos el agua caliente cura todo, es como los argentinos tomando mate con más de 30 grados de calor; yo creo que chinos y argentinos somos hermanos separados al nacer en algunas cosas”. Con optimismo, la cocinera aseguró que se siente cada día mejor.

“La reina madre no sabe que volví al café. Dice que no lo puedo tomar, ni comer salsa de soja porque no me va a permitir que la cicatriz pase desapercibida después; pero quién no ha ocultado cosas”, le confesó a su público virtual. “Que sea un secreto de esta comunidad y no haya traidores”, pidió con humor.

