El conmovedor posteo de Ricky Sarkany en el día del cumpleaños de su hija Sofía

Ricky Sarkany recordó con un emotivo posteo en su cuenta de Instagram a su hija, Sofía Sarkany, quien el sábado hubiera cumplido 32 años. La joven murió el 29 de marzo en Miami a pocos días de convertirse en madre de Félix, tras una lucha contra un cáncer de útero.

“Hoy se cumplen 32 años del día que llegaste a nuestras vidas y me hiciste papá”, comienza el texto de Sarkany en Instagram al que acompañó con imágenes de Sofía. “Hace un año, en tu fiesta de cumpleaños leíste una carta y dijiste: ‘LA VIDA ME DIO MÁS DE LO QUE ME SACÓ’. La vida nos dio el privilegio de compartir más de 31 años junto a vos. Tu sabiduría, dulzura y amor fueron y serán únicas”, remarcó el diseñador de calzado.

En otro tramo de su posteo, Sarkany aseguró que el cumpleaños de su hija es una fecha especial y que es “imposible expresar con palabras” lo mucho que su familia la extraña. “Daría sin dudarlo mi vida solo por cantarte el ‘feliz cumpleaños’ y poder abrazarte y llenarte de besos una vez más. Nos quedan tus enseñanzas y nuestra filosofía de SIEMPRE SONREÍR. Sonreírle a la vida aunque a veces, como hoy, tengamos más ganas de llorar que de hacerlo. Ya nos encontraremos todos juntos nuevamente en un lugar mucho más lindo. Como siempre repetimos juntos: LO MEJOR ESTÁ POR VENIR... SIEMPRE”, concluyó Sarkany en una publicación que recibió muchísimas muestras de apoyo y contención en esta fecha.

Ricky Sarkany habló en público de la muerte de su hija Sofía: “Hasta el último día estuvo sonriendo”

En octubre, en el marco del America Business Forum 2021, el evento que reúne a figuras de la política, los negocios y el espectáculo, y que se llevó a cabo en Punta del Este, Uruguay, Sarkany fue uno de los invitados y no solo esbozó un recorrido por su vida profesional sino que también habló del impacto que tuvo la muerte de su hija, a los 31 años. “Ella decía ‘sueños tengo muchos, expectativas prefiero no tener’. La vida es la suma de los momentos que uno disfrutó, no es cronológicamente los años vividos”, recordó.

Ricky Sarkany recordó a su hija Sofía con un sentido mensaje

“La vida me puso en un momento en donde tuve que aprender la maravillosa genialidad que tienen los hijos, a los cuales uno trata de educar, de hacerles llegar a una vida que uno quisiera que tengan cuando ellos hacen su propia vida como ellos quieren tenerla. Tuve el privilegio de aprender de una de mis hijas y de vivir con ella, disfrutar más de 30 años entendiendo la genialidad que tenía después. Si está en algún lugar, estará sonriendo, porque le dije que era mi debilidad”, remarcó con entereza, para luego detallar los instantes más duros del duelo. “Lo único que pensaba era si tenía hue... de tirarme por la ventana, no lo iba a hacer. Apenas comía”. El diseñador también relató que cuando pudo salir, se fue a caminar y se encontró con Gustavo Yankelevich, padre de Romina Yan, que se le acercó a hablarle: “Empecé a compartir historias con alguien que había vivido cosas similares. Eso no fue algo fortuito”, reflexionó.

El posteo que compartió Ricky Sarkany en Instagram y Twitter para recordar a su hija Sofía tras su fallecimiento Captura @rickysarkany

Por otro lado, se refirió a los últimos momentos de vida de su hija: “Cuando Sofía estaba intubada y su marido y mis otras hijas entraron a verla y entró la enfermera a decirles ‘no sé que le están haciendo pero sigan así porque tiene la presión normal’. Le cantaron, la acariciaron y después salió mi hija Clara y me dijo ‘fue hermoso’. Sofía ya había fallecido”, contó ante una conmovida audiencia. “Donde esté, debe estar orgullosa. La vida continúa, y tendremos que llevar la sonrisa de ella. Hasta el último día tuvo una sonrisa”, concluyó el diseñador en la charla.

Graciela junto a su nieto. Fuente: Instagram

Sofía Sarkany murió el 29 de marzo a los 31 años. La joven se encontraba internada en un sanatorio en Miami. Desde 2018 luchaba contra un cáncer de útero. Una semana antes del triste desenlace, Sofía y su pareja le dieron la bienvenida a su primer hijo, Félix, que llegó al mundo a través del método de subrogación de vientre. La diseñadora era la mayor de las cuatro hermanas Sarkany y había heredado la pasión de su padre por el diseño de moda, pasión que la condujo a concebir su propia marca.