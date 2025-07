El contundente mensaje de María Vázquez en medio de la polémica con Pampita Ardohain: “Es erróneo y resentido”

El repentino -aunque no nuevo- enfrentamiento entre Pampita Ardohain y María Vázquez por su lugar en el mundo del polo suma un nuevo capítulo. Después del pedido de disculpas de Ardohain por el malentendido que se generó tras su respuesta filosa contra la empresaria de moda y mujer de Adolfo Cambiaso, esta llamó la atención por un contundente mensaje que dejó en su propia cuenta de Instagram.

“No admiro a las mujeres que viven bien gracias a que se casaron con un tipo de buen pasar, admiro a las mujeres trabajadoras, como yo”, escribió una usuaria en el último posteo de la modelo, apodada como la primera dama del polo.

El contundente mensaje de María Vázquez en medio de la polémica con Pampita

Lejos de dejarlo pasar, y en medio de la polémica que se generó con Pampita, Vázquez sentenció: “Yo no vivo bien gracias a mi marido, vivo bien porque soy parte del éxito que construimos juntos desde hace 30 años. Para el medio no soy María Cambiaso, ni para el mundo del polo. Soy María Vázquez, eso te da la pauta”.

En esa línea, destacó no solo su trabajo individual, sino el que lleva adelante junto a su marido, el mejor jugador de polo del mundo: “Me dedico no solo a mis proyectos personales relacionados a la moda, que es de donde vengo y que he sabido sostener, sino que además tengo una familia maravillosa, un matrimonio y una empresa familiar de la que soy parte y creadora junto a mi marido”.

Adolfo Cambiaso y María Vázquez foto: Agustina Fonda

“Eso se logra con corazón, con trabajo, mucho amor y sacrificio de toda mi familia, incluyendo a mis hijos [Poroto, Mía y Myla]. No tenés idea de quién soy ni de dónde vengo. Así que tu comentario es prejuicioso, erróneo y resentido, por lo tanto, eliminado porque este es mi espacio que comparto con gente que lo valora”, concluyó.

Qué pasó entre María Vázquez y Pampita

La controversia entre las modelos se encendió, tras una entrevista que María Vázquez concedió a Perros de la Calle junto a su marido para promocionar la serie documental que lo tiene como protagonista: Adolfo Cambiaso: en el nombre del polo (Disney+).

Allí, la modelo señaló: “Todo lo que es el después del polo, postpartidos, para Adolfito fue siempre la peor parte”. A lo que el líder de La Dolfina agregó: “Mucho careta, mucha gente que no tiene nada que ver con el deporte. Van a sacarse una foto o a ver si ven a algún príncipe”.

El fuerte cruce entre María Vázquez y Pampita Ardohain

Días después, Pampita fue abordada por una cronista de Los profesionales de siempre (el programa de elnueve conducido por Flor de la V) que le mencionó esas declaraciones y le preguntó cómo se lleva con “las chicas del polo”. “En realidad, no es mi ambiente y voy muy poco. Así que no pertenezco“, explicó ella, que está en pareja con Martín Pepa, ligado al mismo deporte.

Entonces, la periodista, con cierta picardía, le dijo que Vázquez había expresado que “la gente nueva en el polo no tiene nada que ver, gente careta que no tiene nada que ver con el deporte”.

Sin perder la sonrisa, pero filosa como siempre, Ardohain no se anduvo con rodeos a la hora de responder. “No entiendo a quién se refiere. ¿A los patrones que contratan a su marido? ¿A los que le compran caballos a su marido? ¿O al público que mira polo y por eso el polo existe?”.

Y luego profundizó: “No sé a quién se refiere. Seguro que a mí no porque Martín le compra muchos caballos a su marido. Así que no se va a meter con alguien que le compra tantos caballos para sus patrones. No me siento tocada”.

Como si eso fuera poco, cuando le preguntaron sobre los rumores de que no había sido “bien recibida” por Vázquez en la época que compartieron pantalla en la última temporada de El Rayo, Pampita sugirió: “Habría que preguntarle a María, ¿no? Llámenla“.

“Es raro porque está casada con el número uno del mundo del polo y hablar mal del ambiente del polo creo que no la deja bien parada. Su familia es increíble, sus hijos también están jugando al polo... Su hijo Poroto también es excelente. No me la imagino a ella diciendo algo así porque sería muy feo”, concluyó.

Martín Pepa y Pampita

El pedido de disculpas de Pampita

Las repercusiones que generaron sus filosas declaraciones llevaron a Ardohain a pedir disculpas públicas a través de sus historias de Instagram.

“Hace unos días me agarraron en la puerta del canal y me dijeron que María Vázquez había dicho cosas y el notero me decía que lo había dicho por mí. Yo no chequeé la información, no vi la nota y por haber dado esa entrevista se generó todo un tema que después levantaron los portales”, comenzó la modelo en su descargo.

“Hoy, cuando vi las repercusiones de lo que había pasado por esa nota, no me sentí cómoda. Así que averigüé el teléfono de María con el doctor de mis hijos, él me lo pasó y le pregunté a María si podíamos hablar”, continuó Pampita en su relato.

“Le dije que no me gustaba esto que había pasado, que nunca me habían hecho sentir mal en ningún lado y que había visto la nota y que ella no había hablado mal de mí en ningún lado. Entonces, lo quería aclarar porque estoy en una etapa que no quiero generar estas cosas y estas rivalidades de mujeres. No me gustan, no las quiero en mi vida y no quiero esa versión mía tampoco", aseguró.

“Me parecía bien explicarle la situación, pedirles disculpas. No tengo ningún problema con María Vázquez y no quiero tener problemas con mujeres. Me parece que todas tenemos que predicar con el ejemplo de buscar que no se generen mediáticamente rivalidades entre mujeres”, concluyó.