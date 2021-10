El curioso pedido que le hizo el exmarido de Kaley Cuoco a la actriz, en medio de su divorcio

Kaley Cuoco, de 35 años, y el magnate y jinete profesional Karl Cook, de 30, anunciaron su ruptura a comienzos de septiembre, y lo hicieron a través de un comunicado conjunto donde aseguraban que la separación se producía en los mejores términos y “con un profundo amor y respeto”. Sin embargo, una vez que se iniciaron los trámites de divorcio, el panorama comenzó a complicarse para la actriz, quien de todos modos había protegido su fortuna al hacerle firmar a su exmarido un acuerdo prenucial.

De acuerdo a lo que informó Star Magazine, Cook, heredero de una fortuna millonaria, solicitó a través de su abogado que Cuoco cumpla con una demanda específica: la devolución de todas las joyas que le regaló en el transcurso de su relación, “así como también de reliquias familiares”.

De acuerdo a lo que le declaró una fuente de la revista, la actriz de The Flight Attendant -la serie de HBO Max por la que recibió una nominación al Emmy este año- no va a rechazar el pedido, pero está dolida por la conducta de su expareja, que podría ser tan solo la punta del iceberg de un divorcio que parecía que iba a desarrollarse sin complicaciones. “Kaley no se va a poner a discutir por algunas joyas, pero sí considera que lo de Karl fue un golpe bajo; ella creía que eran regalos, no préstamos”, agregó la fuente.

El anuncio de la separación

Tras tres años de casados, la actriz de The Big Bang Theory se separó de su esposo, quien ahora le reclama joyas que le regaló

La actriz y el jinete decidieron tomar caminos diferentes a mediados de este año, y lo comunicaron en un texto que enviaron a la revista People, en el que explicaban que sus planes actuales los condujeron a emprender nuevos rumbos, razón por la cual sus planes a futuro se volvieron incompatibles. “A pesar del profundo amor y respeto mutuos, nos hemos dado cuenta de que nuestros caminos nos han llevado en este momento en direcciones opuestas”, revelaban.

“Ambos hemos compartido públicamente gran parte de nuestro recorrido, así que aunque preferiríamos mantener en privado este aspecto de nuestra vida personal, queríamos estar juntos en nuestra verdad. No hay ira ni animosidad, todo lo contrario”, añadía la ahora expareja. “Hemos tomado esta decisión juntos, con una inmensa cantidad de respeto y consideración el uno por el otro. Por eso pedimos que se proceda de igual manera ante nuestra decisión de que no compartiremos ningún detalle adicional ni comentaremos nada más”, manifestaban en relación con los motivos del fin de su matrimonio.

Cook y Cuoco pasaron gran parte de su matrimonio en casas separadas Instagram

Cuoco inició su relación con Cook en 2016, y a ambos los unió su pasión por los caballos. El romance avanzó con intensidad, y en el día de cumpleaños de la actriz, el 30 de noviembre, ya anunciaban su compromiso. La boda se llevó el 30 de junio de 2018, en un establo de caballos cerca de San Diego, California, y a la misma solo asistieron familiares y amigos más cercanos de la pareja.

En su tercer aniversario de bodas, todo parecía marchar sobre ruedas. “Nueva York, 30 de junio de 2016, fecha del año en que nos conocimos”, escribió Cuoco en un posteo de Instagram. “¡Dos años antes de que nos casáramos y ahora tres años de casados! ¡¿Por qué has estado casado conmigo tanto tiempo?! Estoy sinceramente impresionada, @mrtankcook. Te amo tanto que no te lo imaginás... ¡Feliz aniversario!”, remarcaba la ex The Big Bang Theory. “Estoy de acuerdo, @kaleycuoco. Estoy tan sorprendido porque hayan pasado tres años, siento como un destello. Te amo tanto y no puedo esperar por un millón de años más”, le respondía el hijo del magnate Scott Cook.

La actriz Kaley Cuoco en su segundo casamiento, con el jinete Karl Cook Archivo

Asimismo, la pareja había decidido convivir en casas separadas, si bien con algunas intermitencias. Sin embargo, en 2020, con motivo de la cuarentena ante la pandemia de coronavirus, apostaron por vivir bajo el mismo techo, y los rumores aseguran que fue esa convivencia la que los llevó a tomar la decisión de divorciarse. “La gente se horroriza cuando sabe que no vivimos bajo el mismo techo, no sé por qué, pero a nosotros nos encanta que sea así por el momento. Él tiene sus caballos muy lejos de mi casa, así que hasta que nuestra casa en Los Ángeles no esté construida, no nos mudaremos juntos”, expresaba Cuoco respecto a la época en la que vivían en diferentes hogares.

Cuoco en el casamiento con su primer marido, el tenista Ryan Sweeting Kaley Cuoco Instagram