El curioso “rebusque” de Florencia Bertotti en YouTube: “Era un mundo del que yo no era nativa y que no conocía”

Florencia Bertotti le dio un giro a su carrera y mal no le fue: la actriz guardó en el placard por un tiempo su capacidad para interpretar todo tipo de personajes y, en sintonía con los tiempos que corren, apostó a las redes sociales. ¿El resultado? Una cuenta de YouTube ya tiene más de 400 mil seguidores y 16 millones de visitas en donde comparte entrevistas, comenta sus trabajos más famosos como la tira Floricienta, cuenta detalles de su día a día, mira y comenta videos, comparte sus pensamientos y canta .

Invitada al programa Cortá por Lozano, la artista repasó su carrera, que arrancó cuando era muy chica y que suma publicidades, películas, programas de televisión y muchas canciones como intérprete y compositora. Y después contó con gracia como le encontró hace dos años la vuelta al trabajo con un curioso “rebusque”: ser ella misma en las redes sociales. “Eso fue pospandemia. Durante la pandemia me animé porque era un mundo del que yo no era nativa y que no conocía”, contó, y explicó que trabaja con una persona, Camila, que la asesora, la guía y le dice qué es “lo que se usa”.

“El espacio de juego siempre me gusta y además no hay un resultado positivo o negativo, vas probando”, contó en relación a cómo surge el material que comparte en la plataforma. “A lo sumo no te mira nadie, ese es el peor problema que podés tener, y en el medio podés descubrir algo que te encante”, reveló sobre un posible fracaso como “youtuber”, y contó que sigue creando contenido y que le encanta. Además, habló de “la cajita”, un espacio que surgió a través de la interacción con el público en donde ve videos de Floricienta y los comenta en simultáneo, que ya cuenta con fans propios: los “floritubers”.

“Es un camino de volver a ver, que yo no hice nunca. Yo casi ni vi lo que hice, y me parece que a todos los actores les pasa un poco esto”, analizó Bertotti sobre repasar el éxito que protagonizó con Floricienta de la mano de Cris Morena en este espacio. “Es como verlo por primera vez, porque la primera vez lo hice pero nunca me vi del otro lado”, reveló, y confió que sus seguidores le pidieron que reaccione, por ejemplo, a su casamiento con “el freezer”, el personaje de Juan Gil Navarro, o a la muerte del personaje.

Florencia Bertotti comenzó una nueva faceta digital y confesó secretos desconocidos sobre la emblemática serie juvenil Floricienta. Imagen: @florbertottiok

Párrafo aparte le dedicó la artista a su familia, compuesta por el también actor Federico Amador, su hijo Romeo -fruto de su relación con Guido Kaczka- y los dos hijos de su pareja. “Solo puedo decir ´qué suerte, qué bendecida que me siento de haber encontrado a alguien con quien podés crecer y ensamblarte y acompañarte en el camino”, expresó sobre su amor. En relación a su rol como mamá, aseguró que es muy empática con su hijo, que es muy lúdica, que le encanta jugar con él, que intenta compartir mucho y que a veces también es muy pesada. “Me creo que todavía tiene cinco y ya es un pibe que me pasa en altura y calza más que yo”, agregó entre risas.

Florencia Bertotti y Federico Amador formaron una familia ensamblada con el hijo de ella, Romeo, y los dos de él, Ciro y Vito Instagram: @florbertottiok

Sobre su último desafío, la radio, la actriz se mostró muy contenta. “Empecé hace tres semanas”, contó sobre Días y flores, su programa en Radio Vale, que va de 10 a 12 de lunes a viernes. “ No lo esperaba. Siempre dije ´me parecería lindo hacer radio´, como que lo tenía en el inconsciente pero me parecía que era imposible organizarse todos los días, de forma fija ”, reconoció. Luego, reveló que un día la llamaron de dos radios distintas, una para hacer un reemplazo y otra para ofrecerle un trabajo, y que siguiendo el consejo de Amador decidió probar con el reemplazo y escuchar la oferta laboral. Y todo fluyó.

Sobre el final, la artista anticipó que viajará a Israel junto a Rochi Igarzabal y Felipe Colombo para hacer un show con canciones de novelas junto a un cantante israelí. “Va a ser un mega show para diez mil personas”, adelantó, y contó que está muy contenta por volver a los escenarios. “En septiembre estamos ahí”, agregó por último confirmando la fecha del gran evento.