Allanaron el country Tortugas para buscar una pistola en la casa de la expareja de Romina Gaetani

Tras una presentación hecha por el abogado Ignacio Trimarco, representante de Romina Gaetani, la Justicia ordenó un allanamiento en el Tortugas Country Club, situado en Pilar, para buscar en la casa del empresario Luis Cavanagh, expareja de la actriz e investigado por violencia de género, una pistola 9 milímetros. El arma no fue hallada en la propiedad, pero sí se secuestraron municiones.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. El procedimiento fue ordenado por el juez de Garantías de San Isidro, Walter Saettone, magistrado que interviene en la causa que se inició los últimos días de diciembre pasado después de una denuncia que hizo Gaetani en el número de emergencias 911.

“Cavanagh tiene a su nombre registrada una pistola calibre 9 milímetros, como informó en su presentación el abogado de la denunciante. La fiscal Marcela Semeria pidió el secuestro, como dispone el artículo 226 del Código Procesal Penal bonaerense. El arma no fue encontrada, pero sí la funda para guardarla y las municiones”, sostuvo una fuente con acceso al expediente judicial.

Romina Gaetani y su ex, el empresario Luis Cavanagh

Los voceros consultados explicaron que en la denuncia que dio origen a la investigación, Gaetani no hizo referencia a que su expareja hubiera utilizado un arma de fuego, pero el secuestro es una diligencia que el Código Procesal Penal bonaerense habilita en el marco de un proceso como el de violencia de género.

El expediente donde se investiga la denuncia de Gaetani, de 48 años, está a cargo de la fiscal María José Basiglio, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia de Género de Pilar, funcionaria que durante la feria judicial es subrogada por su colega Marcela Semeria.

La investigación se inició el domingo 28 de diciembre pasado después de que la actriz llamara al número de emergencias 911 desde la guardia del country Tortugas para denunciar que había sido víctima de un ataque por parte de Cavanagh.

“Gaetani estaba angustiada, con ataques de pánico y triste. Relató todo lo que sufrió. La situación de violencia comenzó poco después de que ella llegara a la casa de Tortugas, en Pilar. Hubo una discusión que habría comenzado por una cuestión de celos. La denunciante dijo que todo escaló hasta que llegaron los golpes y zamarreos”, sostuvieron, en su momento, las fuentes consultadas.

A las 21.30 del domingo 28 de diciembre pasado, Gaetani logró salir de su casa y llegar hasta la guardia del country situado en el partido de Pilar. Después llegaron dos ambulancias que asistieron a la actriz en el lugar y posteriormente fue trasladada al Hospital Central de Pilar, donde fue revisada por los médicos. Esa misma noche, Gaetani se retiró del centro de salud acompañada de amigas y familiares.

La semana pasada, la actriz fue entrevistada por un equipo de psicólogas del Centro de Asistencia a las Víctimas de la Fiscalía General de San Isidro. Los profesionales elaboraron lo que se denomina “informe de riesgo”.